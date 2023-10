250 Frauen, mehr als 40 Sprachen: Kai Wegner empfängt Stadtteilmütter im Roten Rathaus

In dem Festsaal des Roten Rathauses sitzen etwa 250 Frauen aus den verschiedensten Ländern und singen: „Hab Mut und ruf uns an, wenn du nicht weiter weißt, wir helfen jeder Frau, wir sind bereit!“ Die Begeisterung der Frauen ist hörbar, sie klatschen mit. Der Applaus nach dem Ende des Liedes ist tosend. Fast alle Frauen im Saal tragen einen auffälligen roten Schal, der eine besondere Bedeutung hat: Er zeigt, dass die Frauen im Festsaal „Stadtteilmütter“ sind, also Frauen mit Migrationsgeschichte, die sich in Berliner Bezirken für Familien und Kinder einsetzen.

Maria Macher ist Projektleiterin der Stadtteilmütter. Als sie die Bühne betritt, klatschen die Frauen nicht nur, sondern sie stehen sogar auf, um ihre Begeisterung zu zeigen. „Danke für den Applaus, aber ihr wisst doch gar nicht, was ich sagen wollte“, sagt Macher und bekommt ein fröhliches Lachen als Antwort. Sie beschreibt die Geschichte des Projekts, das im Jahr 2004 in Neukölln mit zwölf Frauen begann, die zu Stadtteilmüttern ausgebildet wurden. Mit den Jahren kamen mehrere Hundert dazu, inzwischen gibt es sie in allen Berliner Bezirken.

Maria Macher hat die Stadtteilmütter ins Leben gerufen. Berliner Zeitung/Markus Wächter

In einem sechsmonatigen Qualifizierungskurs zu verschiedenen Themen sind die Frauen ausgebildet worden. In den Kursen geht es etwa um Erziehung, Bildung und Gesundheit, aber auch um Frauen- und Kinderrechte in Deutschland. Wie finde ich einen Kitaplatz? Welche Hilfe gibt es von welchem Amt? Wie rede ich mit den Lehrern meines Kindes, wenn ich selbst nicht gut Deutsch kann? Mit diesem Wissen gehen die Frauen dann direkt zu Familien, die Hilfe benötigen. Die Stadtteilmütter teilen ihre Sprache und Kultur mit den Familien, die sie betreuen, und können so gezielter helfen. Sie bieten Beratungen an und machen auch Hausbesuche.

Am Montag haben der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) die Frauen ins Rote Rathaus eingeladen, um sie für ihr Engagement zu ehren. Kai Wegner spricht vor den Stadtteilmüttern von einer „großen Erfolgsgeschichte“ des Projekts. Wenn es sie nicht gäbe, sagt Wegner, „müsste man sie erfinden“. Berlin sei eine Stadt der Vielfalt und Toleranz, und die Stadtteilmütter „leisten einen ganz entscheidenden Beitrag dazu“. Die zentrale Botschaft des Bürgermeisters ist: „Wir brauchen Sie!“

Das Projekt ist eine Erfolgsgeschichte

Die Stadtteilmutter Pinar E. lebt in Neukölln und war alleinerziehend, als sie nach Deutschland kam, ihr Mann blieb zunächst in der Türkei. Pinar E. wurde selbst durch die Stadtteilmütter betreut, als sie einen Kitaplatz für ihre Tochter suchte. Das war „eine sehr große Hilfe“, sagt sie. Jemand half ihr, die ersten E-Mails auf Deutsch zu schreiben und die richtigen Ansprechpartner bei Behörden zu finden. Schnell wusste Pinar E., dass auch sie eine Stadtteilmutter werden möchte, und qualifizierte sich. Es ist für sie ein „Traumjob“, denn sie arbeitet gern mit Kindern und Familien. „Ich möchte immer dabeibleiben.“ Sie ist froh über die Einladung des Bürgermeisters. „Ich wusste nicht, dass das so anerkannt wird“, sagt sie.

Auch für Senatorin Katharina Günther-Wünsch ist das Projekt eine Erfolgsgeschichte. „Es sind Brücken gebaut worden, weil die Stadtteilmütter mit am Tisch saßen.“ Sie seien außerdem ein Vorbild für andere Mütter und Familien. Es gibt lauten Applaus, als Senatorin Günther-Wünsch sagt, dass sie mehr Finanzierung für das Projekt anstrebt. Seit dem Jahr 2018 gibt es zwölf sozialversicherungspflichtige Stellen für das Projekt.

Nach der Rede der Senatorin sprechen mehrere Stadtteilmütter über ihre Erfahrungen. Eine Mutter aus Friedrichshain-Kreuzberg ist froh, dass sie jetzt nach Tarif bezahlt werden. „Aber immer noch ein bisschen wenig“, sagt sie, das Publikum lacht. Eine weitere Mutter ist dankbar für die Qualifizierungskurse, in denen es auch um Gesundheit geht. Ihr eigenes Kind mit ADHS verstehe sie dadurch besser. Anschließend werden Mütter der einzelnen Sprachgruppen gebeten, aufzustehen. Es sind ganz verschiedene Sprachen: Arabisch, Türkisch, Russisch, Vietnamesisch, Kurdisch, Französisch und viele, viele weitere. Jede Gruppe bekommt Applaus.

Nadia A. aus Marzahn-Hellersdorf spricht gleich mehrere Sprachen, darunter Urdu, Englisch und Farsi. Dass der Regierende Bürgermeister die Frauen im Roten Rathaus empfängt, ist für sie „eine große Ehre“. Sie hat im Jahr 2020 im Jobcenter von dem Projekt Stadtteilmütter erfahren, mittlerweile studiert sie, um einmal Sozialarbeiterin zu werden. Derzeit betreut sie etwa 30 Familien, kann aber keine genaue Zahl nennen, denn es kommen immer wieder neue hinzu. Außerdem melden sich regelmäßig Frauen, die ebenfalls Stadtteilmütter werden möchten, erzählt sie. Werbung für das Projekt müsse sie daher nicht machen. „Wir sind ein Vorbild für die Leute“, sagt sie. Der Bedarf an Beratung durch Stadtteilmütter sei sehr groß: „Wir brauchen mehr Frauen.“

Die Stadtteilmütter betreuen nicht nur Familien, sie haben auch einen eigenen Chor, der während der Veranstaltung singt, „Kinder“ von der Berlinerin Bettina Wegner zum Beispiel. „Sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann“, singt der Chor. Dazu kommt ein osmanisches Lied, das es auf Türkisch und Arabisch gibt. Und natürlich am Ende das „Stadtteilmütterlied“, bei dem dann alle mitmachen: „Hab Mut und ruf uns an, wenn du nicht weiter weißt …“