Berlin - Die neue Berliner Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch will dafür sorgen, dass das Radverkehrsnetz schneller als bisher wächst. Der Senat werde eine Projekteinheit gründen, die den Ausbau zusammen mit interessierten Bezirken voranbringen will, sagte die Grünen-Politikerin im Interview der Berliner Zeitung. Dieser Teil des Hundert-Tage-Programms, das der neue Senat am Sonntag offiziell vorstellte, ist auf positive Reaktionen gestoßen. Ragnhild Sørensen, Sprecherin des Verbands Changing Cities, begrüßte den Vorstoß. „Aber wir bleiben dabei: Nicht Absichtserklärungen, sondern nur die konkreten Umsetzungen auf der Straße zählen“, sagte sie.

Ideen, Ziele und Vorschriften gibt es genug, um die Erweiterung des Berliner Radverkehrsnetzes voranzubringen. Doch bei der Realisierung haperte es, lautet die Kritik. Zwar legt das Mobilitätsgesetz fest, dass alle Berliner Hauptverkehrsstraßen mit Radfahrstreifen ausgestattet werden, die zum Beispiel mit Pollern vor Autos geschützt werden. Aber längst nicht jedes Bezirksamt bemüht sich, die seit 2018 landesweit geltende Regelung umzusetzen. Es kommt häufig vor, dass sich Bezirks- und Hauptverwaltung die Fälle hin- und herschieben. „Pingpong“ heißt das bei Fachleuten.

Ende des vergangenen Jahres wurden die Pläne im Berliner Radverkehrsplan präzisiert. Ziel sei ein rund 2400 Kilometer langes Radverkehrsnetz, hieß es. Herzstück sei das Vorrangnetz mit 850 Kilometern gut ausgebauter Wege – pro Richtung 2,50 Meter breit.

„In den vergangenen fünf Jahren haben wir 130 Kilometer geschafft“

Dass die Umsetzung der Pläne nun beschleunigt werden soll, hat einen weiteren Grund: den neuen rot-grün-roten Koalitionsvertrag. Die Landesregierung habe sich „sehr viel vorgenommen, um es offen zu sagen“, so Bettina Jarasch im Interview. „In den kommenden fünf Jahren möchten wir auf den wichtigsten Verbindungen in Berlin ein Radvorrangnetz einrichten und auch an den Hauptverkehrsstraßen Radwege bauen. Das wären pro Jahr insgesamt rund 280 Kilometer“, sagte die Senatorin. „Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren haben wir 130 Kilometer geschafft.“

Unter den jetzigen Voraussetzungen ließe sich das ambitionierte Programm für die kommenden fünf Jahre allerdings nicht bewältigen, gestand die Grünen-Politikerin ein. Deshalb werde der Senat „neue Wege“ gehen. „Wir werden gemeinsam mit den Bezirken eine Projekteinheit für den Ausbau des Radverkehrsnetzes gründen“, kündigte Jarasch an. „Anstatt wie bisher Akten und Pläne hin- und herzuschicken, setzen sich alle Beteiligten an einen Tisch und arbeiten gemeinsam ein Vorhaben nach dem anderen ab. Ich bin davon überzeugt, dass wir dadurch schneller werden.“

Eine vergleichbare Arbeitseinheit möchte Bettina Jarasch auch für den Ausbau der Bussonderfahrstreifen gründen. „Die Senatsverwaltung bietet den Bezirken eine Kooperation an, um einzelne bereits angeordnete Busspuren schneller umzusetzen“, steht im Hundert-Tage-Programm. Wie auch bei den Radfahrstreifen beklagen Bezirke bei vielen Busspuren Finanzierungsprobleme – hier könnte in der Tat der Senat helfen und einspringen, hieß es intern. Gefragt wird allerdings, wie die Hauptverwaltung die zusätzlichen, zum Teil sehr kleinteiligen Aufgaben stemmen will. Kritisch wird auch gesehen, das es zwei separate Einheiten für Radfahrstreifen und Busspuren geben soll. Nötig wäre vielmehr eine integrierte Planung – damit am Ende nicht wieder wie so oft die Interessen der Nahverkehrsnutzer hintanstehen, hieß es.

Bezirksstadträtin: „Ich freue mich über den Vorstoß!“

Bei Radverkehrsfans fallen die Reaktionen wohlwollend aus. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) begrüßte Jaraschs Ankündigung. „Gleichzeitig appellieren wir an die geplante neue Projekteinheit, sich klar zu strukturieren. Es muss öffentlich erkennbar sein, wer Verantwortung trägt, wer was macht und zwar bis wann“, sagte Lisa Feitsch, Sprecherin des Landesverbands Berlin, am Montag. „Nur so kann der nötige Druck auf jene Bezirke entstehen, die bisher unwillig waren, das Mobilitätsgesetz umzusetzen, um Berlin zu einer lebenswerten, verkehrssicheren Stadt für alle zu machen.“

Mit einer Beschleunigung von Planungsprozessen und -kapazitäten erhöhen sich die Chancen, dass das Mobilitätsgesetz bis 2030 umgesetzt werden kann, lobte Ragnhild Sørensen von Changing Cities. „Aus pragmatischer Sicht macht es durchaus Sinn, mit ‚willigen‘ Bezirken voranzugehen. Es stellt sich aber in der Tat die Frage, wie es sein könne, dass manche Bezirke öffenbar kein Interesse daran haben, geltendes Recht umzusetzen. Denn das Mobilitätsgesetz gilt natürlich in der ganzen Stadt.“

Neue Zählstelle schlug fast 800.000 Mal an

Senat und Bezirke sollten viel enger zusammenarbeiten, um die Ziele des Mobilitätsgesetzes berlinweit schneller und konsequenter zu erreichen, forderte auch Saskia Ellenbeck, die für Straßen zuständige Stadträtin in Tempelhof-Schöneberg. „Eine führende Rolle der Senatsverwaltung kann dabei eine große Unterstützung sein. Tempelhof-Schöneberg steht einer engen Zusammenarbeit offen und sehr positiv gegenüber. Ich freue mich über den Vorstoß!“

Ein aktueller Vergleich der Daten, die an den Fahrradzählstellen des Senats gewonnen wurden, zeigt für diese Bereiche allerdings einen Rückgang des Radverkehrs im vergangenen Jahr. An den 16 Zählstellen, die 2020 und 2021 in Betrieb waren, sank das Aufkommen um 10,5 Prozent. Die Sensoren auf der Jannowitzbrücke in Mitte registrierten 16 Prozent weniger Radverkehr. An der Zählstelle Alberichstraße in Biesdorf ging der Radverkehr um 14,5 Prozent zurück, an der Monumentenstraße in Schöneberg um 12,3 und an der Berliner Straße in Pankow um 11,6 Prozent.

Das seit Ende Juli bestehende Fahrradbarometer, das auf der Nordseite der Straße des 17. Juni den in Westrichtung fließenden Radverkehr zählt, schlug mehr als 791.000 Mal an.