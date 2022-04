Berlin - Die Mehrheitsverhältnisse sind an diesem Nachmittag ziemlich eindeutig: Dieses Mal sind keine Reichsfahnen oder andere Symbole von Rechtsradikalen auf diesem weitläufigen Parkplatz in Marzahn zu sehen. Dieses Mal haben sich keine Neonazis versammelt, um das stille Gedenken an einen getöteten Vietnamesen zu stören. Neben diesem kleinen Einkaufszentrum am Brodowiner Ring haben sich etwa 80 Leute versammelt, um an Nguyen Van Tú zu erinnern, der hier vor 30 Jahren, genau um 17.30 Uhr, so schwer von einem Rechtsextremisten verletzt wurde, dass er kurz danach starb.

Es waren die ersten Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR, damals ermordeten Neonazis immer wieder Ausländer, Einwanderer, Obdachlose oder Leute von der Antifa. Auf der Wiese ist unter einem Baum ein kleiner provisorischer Gedenkschrein für Nguyen Van Tú aufgebaut. Daneben stehen drei Leute mit einem sehr langen Banner mit den Namen der Opfer seit 1990: Dort sind mehr als 200 aufgeführt. Die offizielle Statistik der Bundesregierung nennt nur 109 Namen. Auf dem Transparent steht der Name von Nguyen Van Tú an 25. Stelle.

Provokation am Rand

Auch an diesem späten Sonntagnachmittag gibt es Protest gegen dieses Gedenken. Vom benachbarten Imbiss rufen ein paar Männer etwas herüber. Es ist nicht ganz klar, ob es nur am Alkohol liegt. Die Polizei bittet um Ruhe. Dann ist da noch ein Mann, der mit seinem Fahrrad gekommen ist. Daran hat er ein selbst gefertigtes Plakat angebracht, auf dem steht: „Dann heult doch.“ Er will dieses Plakat nicht fotografieren lassen und trägt das sehr meinungsstark vor. Die Polizei ist gleich zur Stelle. Es soll Ruhe sein an diesem Nachmittag.

Die Leute, die an den getöteten Vietnamesen erinnern, empfinden die Sache mit dem Schild am Rad als eine Provokation. „Der Mann ist hier im Kiez bekannt“, sagt ein Mann. Das sei ein bekennender Extremist. „Der hat hier auch vor einigen Jahren die Montagsdemonstrationen gegen ein Heim für Geflüchtete angemeldet.“

Berliner Zeitung/Jens Blankennagel Nach dem Anschlag: Ein Mann versucht, den Bauschaum von der Gedenktafel zu entfernen.

Die Trauernden wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen. Aus Furcht vor Übergriffen. „Die rechtsextremistische Szene ist sehr aktiv“, sagt eine Frau. „Auch wenn sie nicht mehr so offen auftritt.“ Ein anderer Mann sagt in einer Rede neben dem Gedenkschrein, dass es sich bei den Neonazis um einen Minderheit handelt. „Sie sind laut, aber sie sind eine Minderheit.“ Der Mann gehört zum Bündnis für Demokratie und Toleranz, dass sie nach 2015 gebildet hat, als immer mehr Menschen vor allem vor dem Krieg in Syrien flohen und in Deutschland aufgenommen wurden.

Der Mann sagt, dass Nguyen Anfang der 90er-Jahre nicht das einzige Todesopfer im Bezirk war, dass die Täter damals „unbehelligt von der Öffentlichkeit“ agieren konnten, dass es dann nach dem Jahr 2000 aber weniger „offensichtliche Taten“ der rechtsextremen Szene gab. Doch mit den Protesten gegen die Flüchtlingsheime – auch in Marzahn – habe sich ab 2015 gezeigt, dass der Rassismus sogar zugenommen habe. „Damals schlossen sich viele Leute dem Protest der Neonazis an.“ Der Mann spricht von einem Bündnis von „Neonazis, Faschisten und Alltagsrassist:innen“.

Dass es Leute gibt, die das Gedenken nicht dulden wollen, zeigt sich auch an der Wand eines Plattenbaus, ein Stück neben dem Parkplatz. Dort hängt eine Gedenktafel. Eigentlich steht auf der schichten Metallplatte: „Im Gedenken an Nguyen Van Tú, der hier am 24.4.1992 im Alter von 29 Jahren von Neonazis ermordet wurde.“ Doch davon ist nichts zu lesen. Die Schrift wurde mit Bauschaum besprüht - ganz so, als sollte sie für den Tag des Gedenkens sabotiert werden.

Immer wieder beschädigt

Ein 30-Jähriger in einem lilafarbenen Shirt steht da, mit einem Schwamm, mit einem Spezialspray und einem Schraubendreher und kratzt und wischt die getrockneten Schaumbrocken aus den Buchstaben. „Vorige Woche haben wir hier die Flyer für die Gedenkveranstaltung verteilt“, sagt er. „Da war noch alles in Ordnung.“

Aber solche Schändungen der Gedenktafeln seien nicht neu, sagt der junge Mann. Am Anfang, im Jahr 2018, hatten sie eine Granitplatte in den Boden eingelassen. „Doch eine Woche später war sie mit Beton übergossen“, erzählt er. „Und drei Tage später war sie weg, und niemand weiß, wer sie entfernt hat.“ Es könnte auch der Bezirk gewesen sein, weil es keine offizielle Gedenktafel war. „Aber der Bezirk hat uns die Frage nie beantwortet.“

Berliner Zeitung/Jens Blankennagel Auf der Tafel ist kaum etwas zu lesen.

Der Kampf um das Gedenken an Nguyen Van Tú ist ein mühsamer. Davon zeugen auch die Kleberreste an der Hauswand neben der aktuellen Tafel: Dort hing die erste Tafel, die irgendjemand von der Wand riss. Die neue Tafel ist nun mit vier dicken Schrauben befestigt. Schwer zu entfernen, aber trotzdem zu beschädigen. Als sie noch ganz frisch hing, hatte sie jemand mit sogenanntem Blitzbeton überschüttet. Nun also Bauschaum.

Bei der Gedenkveranstaltung erzählt ein Mann, dass der Bezirk nun nach 30 Jahren endlich Geld für eine offizielle Gedenktafel bereitgestellt hat. Dafür seien 15.000 Euro eingeplant. Doch das Projekt konnte noch nicht realisiert werden – der Grund: Es herrscht Haushaltssperre.

Gestorben nach einem Messerstich

Bei der Gedenkveranstaltung hallen ungewohnte Gesänge über den Platz. Ein halbes Dutzende buddhistische Mönche sind vor Ort. Dann erinnert ein junger Mann an Nguyen Van Tú. Er sei 1963 in Vietnam geboren, kam 1987 als sogenannter Vertragsarbeiter in die DDR. Als viele Betriebe dann abgewickelt wurden, verloren viele im Osten ihre Arbeitsplätze, so auch Nguyen Van Tú in seinem Thüringer Gummiwerk. Er kam nach Berlin, war Händler. Am Tag seines Todes haben laut Gerichtsurteil dort vier junge Marzahner die Stände der Vietnamesen umgeworfen. Sie sagte vor Gericht, es habe sie gestört, dass die Vietnamesen dort auch unverzollte Zigaretten verkauften.

Die Männer sollen sich dann Alkohol aus einem Laden geholt haben. Als die Vietnamesen sie dann zur Rede stellen wollten, kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen: Einer der Männer, ein Sympathisant der rechtsradikalen DVU, zog ein Butterfly-Messer und stach dem unbewaffneten Nguyen Van Tú in die Seite. Seine Lunge wurde so schwer verletzt, dass er kurz danach im Krankenhaus starb. Das Gericht sprach später von einem „Akt verwerflicher Selbstjustiz“. Der Täter wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu vier Jahren Haft verurteilt.

Als die Gedenkveranstaltung an diesem Nachmittag vorbei ist, tragen ein paar Vietnamesen die vier großen Blumengebinde vom Parkplatz hinüber zu der Gedenktafel. Dort steht noch immer der junge Mann in dem lilafarbenen Shirt, der versucht, das Schild zu reinigen. Er will den Namen Nguyen wieder sichtbar machen.