Berlin - Dass sie am Ende genügend Unterschriften für ihr Volksbegehren zur Vergesellschaftung von Wohnungen sammeln kann, bezweifelt die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ nicht. Wenn die Aktivisten an diesem Freitag die letzten Unterschriften für ihr Volksbegehren bei der Landeswahlleiterin abgeben, stellt sich nach Einschätzung der Beteiligten eigentlich nur noch die Frage, wie groß die Zahl ihrer Unterstützer ist.

Um einen Volksentscheid über die Vergesellschaftung der Wohnungen großer Immobilienunternehmen herbeizuführen, müssen sieben Prozent der Stimmberechtigten das Volksbegehren unterstützen. Das sind rund 175.000. Rouzbeh Taheri, ein Sprecher der Initiative, glaubt, dass es am Ende „mehr als 300.000 Unterschriften“ werden, die an die Landeswahlleiterin übergeben werden. Wie viele der Unterschriften gültig sind, wird sich zwar erst nach Prüfung durch die Landeswahlleiterin herausstellen. Dass es am Ende nicht reichen sollte, gilt jedoch als unwahrscheinlich.