Nach einem offenbar massiven Corona-Ausbruch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel ist die Teilanstalt II des Gefängnisses teilweise in Quarantäne. Das betrifft rund 300 Strafgefangene. In dem Bereich sollen sich mehr als 30 Inhaftierte mit dem Virus infiziert haben, heißt es aus Gefangenenkreisen. Ein ungeimpfter Insasse befinde sich zur intensivmedizinischen Behandlung in einem Krankenhaus. Weihnachten habe man nun im zweiten Jahr in Folge im Lockdown verbringen müssen.