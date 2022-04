Bunte Mützen, Kapuzenpullis und Fischerhüte – alles mit Hanfblättern bedruckt – so schützen sich die knapp 500 Demonstrierenden am Mittwoch vor dem Nieselregen am Brandenburger Tor. Es ist 13 Uhr an einem Mittwoch, nicht gerade perfekte Bedingungen, um möglichst viele Menschen dazu zu bewegen auf dem Pariser Platz für Drogenfreigabe zu demonstrieren. Aber dass es klappt, zeigt der durchdringende Geruch von Marihuana. Auf einem Banner über dem Demonstrationswagen ist ihre Hauptforderung der Demonstration zu lesen: „Entkriminalisierung sofort“.

Die Entkriminalisierung soll durch eine Ergänzung des Artikels 29 des Betäubungsmittelgesetzes erreicht werden. Das fordern die Cannabis-Konsumenten regelmäßig am 20. April, denn dann ist der internationale Aktionstag für den Konsum von Cannabis. Der 20.4. (oder „4/20“) ist ein amerikanisches Codewort fürs Kiffen, das ursprünglich die Uhrzeit meint und sich auch unter deutschen Konsumenten etabliert hat. Um 16.20 Uhr verabredete sich angeblich 1971 die Teenagergruppe „The Waldos“, um nach einer verlassenen Cannabisplantage zu suchen.

Der Demonstrationszug am Brandenburger Tor bewegt sich etwas später in Richtung Willy-Brandt-Haus, die SPD-Parteizentrale. Die SPD stellt derzeit neben dem Kanzler auch den Gesundheitsminister. Um 16.20 Uhr findet dort ein gemeinsamer Smoke-in statt, viele der Teilnehmenden wollen also gleichzeitig ihre Joints anzünden.

Es geht um Selbstbestimmung

Schon mittags stehen überall Menschen rund um das Brandenburger Tor und kiffen, trotz der vielen Mannschaftswagen der Polizei im Hintergrund. Die Stimmung ist gelöst, die Menschen antworten gerne auf Fragen. „Wir sind hier, damit wir endlich in Ruhe kiffen können“, fasst es einer der Organisatoren zusammen. Das sieht die 19-jährige Anastasia genauso. Neben wirtschaftlichen Aspekten führt sie an: „Wie vielen Leuten man das Leben einfach tausendmal entspannter machen könnte. Die meisten Kiffer sind friedlich, wir machen ja nichts.“ Anjulie und ihrem Freund Dennis geht es vor allem um Selbstbestimmung: „Jeder sollte das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob er sich einen Joint anzünden will oder nicht.“

Am Rand der Menschentraube reichen gerade drei Freunde einen dicken Joint herum. „Kiffen schadet nicht“, sagt Tidjane. Der 20-Jährige bläst Rauchschwaden in die kalte Luft. „Wenn ich Montag gekifft habe und Mittwoch von der Polizei angehalten werde, kann ich krass hochgenommen werden.“ Er sagt, seine ganze Existenz könnte zunichte gemacht werden, obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht high war und keine Gefahr für den Straßenverkehr bestanden habe. Sein Freund Joschua ist der Meinung, dass die Versprechen im Koalitionsvertrag jetzt umgesetzt werden müssen. Und der dritte Kiffer, Felix, macht sich vor allem Sorgen, weil das Gras vom Dealer inzwischen häufig mit anderen Substanzen versehen sei.

Die Parteien der Ampelkoalition traten mit dem Versprechen an, Cannabis zu entkriminalisieren. Nach der Regierungsbildung wurde jedoch bald klar, dass es noch dauern könnte, bis der Traum vom legalen Joint wahr werde. Der Kampf gegen die Pandemie habe Priorität und sei schuld an der Verzögerung, sagte FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann. Dagegen sprechen außerdem derzeit die Angst vor einer Ausbreitung der Kriminalität rund um harte Drogen wie in den Niederlanden – sowie eine mögliche Ausweitung des Konsums, weil es eben nicht mehr illegal ist. Experten warnen zudem davor, die in den Niederlanden gemachten Fehler bei der Freigabe von Cannabis zum Konsum zu wiederholen. So wurde beispielsweise die Anlieferung der Coffeeshops nicht in die Legalisierung mit einbezogen und dem Schwarzmarkt überlassen, und die Netzwerke von Drogenhändlern wuchsen.

Ehemaliger Polizeipräsident für Legalisierung

Hubert Wimber kennt sich vor allem mit den Gesetzen rund um den Cannabis-Konsum aus. Er ist Vorsitzender von LEAP, der Vereinigung „Law Enforcement Against Prohibition“ in Deutschland. „Bis heute laufen jährlich 180.000 Ermittlungsverfahren gegen Cannabiskonsumenten“, sagt er. „Da das Gesamtpaket einige Zeit in Anspruch nehmen wird, fordern wir: Macht bitte heute Schluss mit der Kriminalisierung.“ Als Übergangslösung würde es reichen, zunächst nur ein Gesetz zu ändern und zwar das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), meint Wimber. Bis zu 30 Gramm solle man besitzen dürfen, wenn es nach der Non-Profit-Organisation geht.

Als ehemaliger Polizeipräsident von Münster hat Wimber entsprechende Erfahrungen mit dem Gesetz gemacht. Es halte Leute nicht davon ab, kiffen zu wollen. Das Gegenteil sei eingetreten. „Wir setzen die knapp 4 Millionen Konsumenten allen Risiken krimineller Märkte aus“, sagt Wimber. In dieser Legislaturperiode sei das Ziel eine Mehrheit für die Legalisierung und Regulierung von Cannabis. Aber auf lange Sicht solle das auch für die anderen Substanzen gelten.

Neben ihm steht Bernd. Bernd hat ein Plakat in Form eines Ortsschildes dabei, auf dem steht „Hanf 3km“, darunter ist das Wort Polyester durchgestrichen. „Hanf wurde ja damals durch Polyester ersetzt“, erklärt der 63-Jährige auf Nachfrage. Durch die Legalisierung der Pflanze könne man also auch Plastik reduzieren.

Neben den eingefleischten Aktivistinnen und Aktivisten stehen viele sehr junge Teilnehmende vor dem Brandenburger Tor. Dazu passt auch das Musikprogramm, unter anderem soll Rapper Marvin Game auftreten, der gerne in der Öffentlichkeit kifft. Autotune schallt über den Platz, ein kleiner Vorgeschmack auf Rapper Greeens Auftritt mit Richter Andreas Müller um 16 Uhr. Der Song „Entkriminalisierung sofort“ soll in der Nacht veröffentlicht werden, auf Social Media gab es schon vorher Ausschnitte aus dem Musikvideo zu sehen.

Der Jugendrichter Müller ist zu dem Gesicht der Legalisierungsbewegung in Deutschland geworden. Er fordert in den Medien regelmäßig, Gerichte und Polizei durch eine Entkriminalisierung zu entlasten, und zog im vergangenen Jahr bis vor das Bundesverfassungsgericht. Am Mittwoch steht Müller auf dem Pariser Platz und ruft in den Nieselregen: „Die Prohibition sei nicht nur sinnlos, sondern verstößt gegen Freiheitsrechte, Persönlichkeitsrechte, den Gesundheitsschutz, weil viele ihre Medizin nicht bekommen.“ Er sei dagegen, dass man in Deutschland sich zwar besaufen dürfe bis zur Besinnungslosigkeit, aber ein Joint schon strafrechtlich behandelt werden kann.

Am Rand der Demonstration liegt ein junger Mann am Boden, Polizisten schirmen ihn ab und decken ihn zu. Die Menschen drumherum beachten die Szene eher wenig und wenden sich weiterhin der Bühne zu. Der Notarzt kommt. Ob das nun wegen einer zu dicken Tüte war, bleibt unklar.