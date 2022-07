Die landeseigene Berlinovo baut die Zahl der Studentenunterkünfte in Berlin weiter aus. Am Dienstag wurde in Oberschöneweide der Startschuss für den Bau von 445 Apartments gefeiert, die in modularer Bauweise errichtet werden. Die Wohnanlage entsteht auf einem rund 5.400 Quadratmeter großen Eckgrundstück in der Ostendstraße 19 – in fußläufiger Entfernung zum Campus Wilhelminenhof der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW).

Die Apartments sind laut Berlinovo 16 bis 19 Quadratmeter groß und verfügen über ein Bad sowie eine Pantryküche, über ein Bett und einen Schrank. Gemeinschaftlich zu nutzen ist ein Waschsalon mit Waschmaschinen und Trockner. Außerdem sind zwei Dachterrassen und ein Gemeinschaftsbalkon pro Etage geplant. Im Innenhof der Wohnanlage sollen Tischtennisplatten und ein Boule-Platz entstehen. Die schlüsselfertige Übergabe ist laut Berlinovo für das Frühjahr 2024 geplant.

Als Mietpreis nennt die Berlinovo in den Unterlagen zum Projekt einen Betrag von 390 Euro warm pro Apartment. Berlinovo-Chef Alf Aleithe gab am Rande der Veranstaltung zum Baustart allerdings zu verstehen, dass dieser Mietpreis in Anbetracht der Betriebskosten voraussichtlich nicht mehr zu halten sein wird. Bei den Projekten, die 2024/25 fertig werden, müsse man die aktuelle Preisentwicklung berücksichtigen.

Giffey: Modulares Bauen ist wichtig, um Neubauziele zu erreichen

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) war beim Baustart in der Ostendstraße dabei. Sie sagte, die Neubauziele des Senats seien nur zu erreichen, wenn auch modular gebaut werde. Auf der Baustelle an der Ostendstraße werden die bereits fertigen Apartments per Kran an ihren Platz gehievt. So entsteht Apartment für Apartment der neue Wohnkomplex aus 445 Unterkünften.

Die Berlinovo will bis 2025/2026 insgesamt rund 6000 Wohnplätze für Studierende errichten. Dazu gehören 1200 Wohnplätze rund um den Campus Wilhelminenhof der HTW. In der Plönzeile 27/29 in Oberschöneweide wurden bereits im April zwei Apartmenthäuser nach zwölfmonatiger Bauzeit in Betrieb genommen.

Die 216 Apartments mit rund 20 Quadratmetern sind alle mit einer Küche, einem eigenen Bad, Möbeln und Highspeed-Internet ausgestattet. Miete: ab 390 Euro warm. Wie groß der Bedarf an Unterkünften dieser Preisklasse ist, zeigte sich bei der Vermietung. Es dauerte nur einen Freitagnachmittag im Januar, dann waren alle Apartments vergeben.