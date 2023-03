50 Jahre Zeitsprung: Berlin ist die Zukunft, Wien die Gemütlichkeit

In Berlin, habe ich gelesen, sind handgezogene koreanische Nudeln gerade das Ding. In Wien wird es dann, meine Prognose, 2025 so weit sein, vielleicht sogar erst zur letzten ringförmigen Erscheinung der Sonnenfinsternis des Saroszyklus (17. Februar 2026). Noch haben uns ja nicht mal die handgezogenen Shaanxi-Nudeln erreicht.

Dass Trends hier mit mindestens zweijähriger Verspätung eintreffen, macht sich besonders schmerzhaft am Essen bemerkbar. Aktuell schießen in meiner Wahlheimatstadt Poké-Bowl-Läden wie Schwammerl aus dem Boden, sie heißen Wiki Wiki Poke, Aloha Bowl und Kenko style your own Poke Bowl (Megatrend Individualismus!). Auch mir hat das hawaiianische Nationalgericht eine Zeit lang, kulturelle Aneignung hin oder her, sehr gut geschmeckt, damals in Berlin, 2018. Was das Jahr angeht, bin ich mir deswegen so sicher, weil ich einen Text über das Phänomen geschrieben habe.

Auch der Japanische-Nudel-Hype hat seinen Höhepunkt in der österreichischen Hauptstadt noch lange nicht erreicht. Im Gegensatz zu Poké-Bowls esse ich die sogar hin und wieder, am liebsten im vergangenes Jahr eröffneten Maka Ramen. Bunte Murals einer lokalen Künstlerin, irre guter Spinat-Seidentofu-Salat und fast schon Berliner Vibes. Dass die Betreiber aus Nürnberg kommen, wurde von der kulinarischen Kritikinstanz S.C. sehr kritisch bewertet: „Schon wieder stürmen die Wiener ein von Deutschen bekochtes Restaurant. Also echt: Seit wann können die denn kochen?“

In Sachen Mode hinkt Wien noch weiter hinterher

Noch langsamer ticken die Wiener Uhren in Sachen Mode. Zugegeben bewege ich mich weder im Dunstkreis der Angewandten noch der Bildenden, also der beiden Kunsthochschulen, deren Schülerschaft tendenziell eher gegen den Strom schwimmt. Möglich, dass die Balenciaga-Ärmeltaschen und Power-Ranger-Overknees trägt; im restlichen Wien ist das jedenfalls nicht der Fall. Selbst das Nineties-Revival steht hier allenfalls in den Startlöchern. Wobei: Acrylnagelgirls gibt es auch hier, und neulich habe ich eines dieser winzigen Lackbaguettehandtäschchen entdeckt, wie ich sie als Teenie auf dem tschechischen Großmarkt erstanden habe. Alles kommt wieder, und alles kommt auch irgendwann nach Wien.

Mir ist schon klar, dass all das eine Frage der Perspektive ist. Für jemanden aus, sagen wir, London, ist sicherlich Berlin die hinterherhinkende Stadt. Poké-Bowls im Jahr 2018? Come on! Jemand aus dem steiermärkischen Mürzzuschlag schaut hingegen sehnsüchtig nach Wien, die brodelnd-innovative Weltstadt. Oder gibt es in der sogenannten Provinz auch schon Ramen-Bars, in denen man seinen Spinat-Seidentofu-Salat auf Englisch bestellt?

Dass Wien sich mit allem ein wenig Zeit lässt, fiel auch anderen bereits auf. „Wenn die Welt einmal untergehen sollte, ziehe ich nach Wien, denn dort passiert alles fünfzig Jahre später.“ Ob das der Komponist Gustav Mahler gesagt hat oder der Schriftsteller Karl Kraus, ist nicht ganz klar. Fest steht: Auch wenn ich ein halbes Jahrhundert für übertrieben halte, trifft es den Acrylnagel auf den Kopf. Ist das ein Problem? Nicht unbedingt, denn im Gegenzug ist es hier sehr gemütlich. Die handgezogenen Nudeln kann ich ja dann in Berlin essen.