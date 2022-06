Ahmed Abou-Chaker hat den Zuschlag für das große Grundstück in Kleinmachnow bekommen, um das der Rapper Bushido und Arafat Abou-Chaker lange gestritten haben, nachdem sie einst dort zusammen hatten leben wollen. Der 21 Jahre alte Mann ist nach Informationen der Bild-Zeitung der Sohn des mutmaßlichen Bandenchefs Arafat Abou-Chaker.

Ahmed Abou-Chaker bezahlt für das Haus einen Preis von 7.401.500 Euro. Der Zuschlag wurde am Mittwochvormittag am Amtsgericht in Potsdam erteilt. Bei der Summe handelte es sich um das Gebot, das an diesem Tag mindestens abgegeben werden musste, um den Zuschlag zu erhalten.

Das Villenensemble wurde bekannt, weil der Rapper Bushido gemeinsam mit Arafat Abou-Chaker dort einziehen wollte. Das 16.674 Quadratmeter große Grundstück liegt in Kleinmachnow, Potsdam-Mittelmark. Sein Verkehrswert lag laut RBB bei 14,8 Millionen Euro. Arafat Abou-Chaker lebt derzeit noch auf dem Gelände in einer Villa (560 Quadratmeter). Das zweite Gebäude (634 Quadratmeter) war für Anis Ferchichi alias Bushido gedacht, der dort mit seiner Familie einziehen wollte. Es steht jetzt leer.

Bushido hatte die Zwangsversteigerung gegen den Wunsch Abou-Chakers durchgesetzt. Für die Runde des Bietens war eine halbe Stunde angesetzt. Das Gebot von Ahmed Abou-Chaker war das einzige, das abgegeben wurde. Es wurde gegen Ende der halben Stunde vom Anwalt abgegeben. Der Zuschlag erfolgte um 11 Uhr. Ihm gehört, sollte in den kommenden 14 Tagen kein Widerspruch eingelegt werden, bald alles: drei Häuser, zwei Grundstücke – und die Schulden, die auf der Immobilie lasten.

Ein gutes Geschäft scheint er trotzdem gemacht zu haben. Das Gericht war für die Grundstücke mit insgesamt 16.674 Quadratmeter Fläche von einem Verkehrswert von 14,8 Millionen Euro ausgegangen.

Bushido ließ über seinen Anwalt die „sofortige Teilung des Zuschlags“ beantragen. Auch das wurde verfügt, der Rapper dürfte 3,8 Millionen Euro erhalten.

Die beiden bisherigen Besitzer des Doppelgrundstücks, inzwischen tief und in aller Öffentlichkeit verstritten, hatten die Versteigerung von zwei gegenüberliegenden Sitzbänken verfolgt. Bushido mit blauer OP-Maske und zwei Anwälten an der Seite. Arafat Abou-Chaker ohne Maske, mit vier Begleitern allein auf der Bank. Im Saal hatten sich weitere Bekannte oder Verwandte verteilt. Handys und Waffen, erklärte die Rechtspflegerin, die die Zwangsversteigerung leitete, waren nicht erlaubt.

In der Wartezeit auf ein Gebot hatte das zu Spannungen geführt, ähnlich wie in einem Berliner Klassenzimmer. Von der Bank Abou-Chakers aus kam die Klage, dass Bushido doch ein Handy benutze. Der rückte es über seine Anwälte an die Leiterin der Versteigerung heraus, die auf weitere Aufregung der Abou-Chakers hin sagte: „Er hat’s ja schon verstanden.“

Arafat Abou-Chaker erspähte weitere Handys im Saal. Journalisten durften ihre mit zur Verhandlung bringen. „Haben Sie nen Presseausweis?“ herrschte Abou-Chaker einen Herrn mit Brille und Schreibblock an. Hatte er.

Dann endlich erhob sich einer der Anwälte von der Bank der aufgeregter wirkenden Partei. Und reichte das Gebot ein, dass das einzige an diesem Vormittag in Potsdam bleiben sollten.

Nach der Versteigerung brachen alle rasch auf. Nach dem Gericht war vor dem Gericht. In Berlin steht um 13 Uhr der nächste Verhandlungstag im seit Monaten dort verhandelten Streit zwischen den ehemaligen Nachbarn an.



Mehr in Kürze.