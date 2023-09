Deutschland leidet unter Fachkräftemangel, besonders im Gesundheitswesen. Deshalb rechnet Lucia A., die eigentlich anders heißt, auch nicht mit Schwierigkeiten, als sie sich Anfang Juni in Deutschland für ein Masterstudium in dem Fach Öffentliche Gesundheit bewirbt. Die gebürtige Spanierin wohnt schon seit mehreren Jahren in Deutschland, hat hier einen Partner gefunden, spricht gut Deutsch. Allerdings ist ihr Bachelor-Abschluss auch von einer spanischen Universität, nicht von einer deutschen. Das wird für Lucia A. zum Problem.