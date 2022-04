Der Punkt eins der Anklage wiegt für Staatsanwalt Michael Brunnstein am schwersten. Gerade in Zeiten wie diesen, in Zeiten von Corona. Die Möglichkeit einer Verurteilung auf Bewährung des Angeklagten sieht er nicht, gerade weil es die Verteidigung der Rechtsordnung gebietet. Es geht an diesem Freitag um die Fälschung von Corona-Impfausweisen im großen Stil.