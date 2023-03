80 Jahre nach Goebbels Sportpalastrede bemüht die Zeit den „totalen Sieg“

Im Berliner Rundfunk läuft „Imagine“, und ich versuche etwas zu denken, in der Art von: Verfickte Peacenik-Rotzekacke. John Lennon war auch so ein Sackgesicht. Kein Wunder, dass das FBI hinter ihm her war. Leider kriegten sie ihn nie am Arsch.

Entschuldigen Sie den Jargon. Ich groove mich nur in den Debattensound ein. Wer während einer Zeitenwende seinen Kraftwortfluss bremst, verliert. Neulich hatte der „Spiegel“ mit einer Schlagzeile gegen „Friedensschwurbler“ vorgelegt und die „Welt“ großbuchstabig wider „Lumpenpazifisten“ gekontert. Die Qualitätsmedien waren auf Augenhöhe. Dann löschte die „Welt“ den Verweis auf Alttextilien.

Große Beleidigungen

Am Ende waren beide chancenlos, gegen die „Zeit“. Der Stimme des Bildungsbürgertums gelang es, eine Solidaritätserklärung an die Ukraine mit „Ich wünsche mir einen totalen Sieg“ zu überschreiben. Auf den Tag genau 80 Jahre nach Goebbels‘ Sportpalastrede. Beim Schlag zählt nicht nur die Wucht. Aufs Timing kommt es an.

Als Medienmensch kannst du dich nicht verbal wegducken. Wort ist Waffe, du kämpfst bei den Guten, gegen Wagenknecht und Schwarzer. Denn die „scheißen auf ukrainische Gräber“ beziehungsweise „sind Putinfotzen“. Ersteres hat Sarah Bosetti recherchiert, eine öffentlich-rechtliche Humorstilistin, die zuletzt Impfskeptiker mit problemlos aus dem Volkskörper zu entfernenden Blinddärmen assoziierte.

Den Rest twitterte der österreichische Blogger Christian Kreil. Er schreibt für den Wiener „Standard“, ein diskriminierungssensibles Blatt. Weil jene Vokabel in meinen Texten nicht vorkommt, musste ich nachsehen, ob sie nicht doch mit V geschrieben wird. Nein, der Herr liegt, orthographisch, richtig. Zudem ist er gendergerecht genug, feindliche Männer als „Putinschwanzlutscher“ zu bezeichnen.

Metaphern fügen sich nicht in ihr Schicksal

Als progressiv versteht sich auch das „Browserballett“. Die ZDF-Online-Satiresendung schnitt Wagenknechtsche Redefetzen zusammen, hierzu: „Alice Schwarzer und ich fangen jetzt auch an, uns die Schamhaare zu rasieren, um Putin ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten.“ Ich bin stolz, mit meiner Demokratieabgabe diesen tiefenpsychologisch interessanten Ausflug ins Diskussionsparterre unterstützt zu haben.

Der Unterhaltungskünstler Bastian Bielendorfer ergänzte, Frau Wagenknecht sei „einfach nur die leere Hülle eines seelisch und menschlich komplett verdorbenen Zellhaufens“. Nun ist die Hülle eines Zellhaufens aber gar nicht leer. Da ist ja der Zellhaufen drin. Ein häufiges Problem bei der Injuriensuche: Metaphern fügen sich nicht in ihr Schicksal. Das passiert sogar, wenn man vorher bei Julius Streicher nachgeschlagen hat.

Old-School-Wertarbeit liefert Ex-FAZ-Herausgeber Hugo Müller-Vogg. Ihre „Machtbesessenheit, gepaart mit Intelligenz und Skrupellosigkeit“ mache Wagenknecht zur „gefährlichsten Frau Deutschlands“. Diesen Ehrentitel trug einst RAF-Mitarbeiterin Brigitte Mohnhaupt.

„Bild“-Kolumnist Franz-Josef Wagner nennt Wagenknecht „hochmütig, akademisch künstlich, herzlos“: „Eine Frau, die nicht weint, die nicht verzweifelt ist, ist für mich kein mitfühlender Mensch. Frau Wagenknecht. Weinen Sie.“ – Bevor eine Träne auf Reisen geht, werfe auch ich mich in die Schlacht, mit einer vergleichsweise faden Gemeinheit: Sahra Wagenknecht ist für die Linke, was Yoko Ono angeblich für die Beatles war. Aber sie kann gewiss besser singen.

