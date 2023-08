Seniorinnen in Reinickendorf und Hellersdorf angegriffen und verletzt

Am helllichten Tag ist in Reinickendorf eine 82-jährige Frau überfallen worden. Nach Informationen der Berliner Zeitung ereignete sich die Tat am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Lindauer Allee.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage bestätigte, versuchte ein Mann einer 86-Jährigen den Rucksack zu entreißen. Dabei stürzte die Frau auf den Gehweg. Als sie am Boden lag, drückte der Täter sie zu Boden und schlug ihr mehrfach mit der flachen Hand gegen den Oberkörper. Dabei riss er weiter an dem Rucksack.

Die Frau hielt ihn weiter fest, sodass es dem Mann nicht gelang, ihr den Rucksack zu entreißen. Nun griff er dort hinein und raubte das Mobilfunktelefon. Dann flüchtete er.

Drei Zeugen verfolgten den Mann und hielten ihn in der Ragazer Straße bis zum Eintreffen von Polizisten fest. Sie fanden das Telefon bei ihm und gaben es der Seniorin zurück.

Der 42-jährige Täter wurde in das Raubkommissariat der für den Norden der Stadt zuständigen Polizeidirektion 1 gebracht. Dort wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme veranlasst. Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll der 42-jährige bereits polizeibekannte Mann an diesem Dienstag einem Bereitschaftsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Die 82-Jährige erlitt bei dem Überfall Schürfwunden und wurde von Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt.

Mutter von vier Kindern verletzt 78-Jährige in Hellersdorf schwer

Einen weiteren Angriff auf eine Seniorin gab es am Abend in Hellersdorf. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 78-Jährige dabei schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte sie gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle in der Quedlinburger Straße einen Bus der Linie 195 verlassen. Dies war ihr zunächst nicht möglich, da vier Kinder im Weg standen, die einsteigen wollten. Die Seniorin soll dann eines der Kinder zur Seite geschoben haben, woraufhin die 29-jährige Mutter der Kinder die Frau erst angeschrien und dann geschubst haben soll. Dadurch stürzte die Seniorin und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Gegen die Mutter der Kinder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.