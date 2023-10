89-Jähriger in Pankow niedergeschlagen – Kontrahent in Tegel mit Axt verletzt

Will man einen Konflikt mit jemand anderem lösen, dann nimmt man eine Axt und schlägt auf sein Gegenüber ein. So jedenfalls dachte es sich ein 39-jähriger Mann in Tegel. Am vergangenen Wochenende war er in seiner Wohnung mit einem 28-Jährigen in Streit geraten. Mit einer Axt hackte er dann mehrfach gegen dessen Schulter. Der junge Mann wurde schwer verletzt und musste in einer Klinik notoperiert werden. Polizisten nahmen den Täter in der Nähe des Hauses fest.

Am Dienstag wurden in einer Tiefgarage in der Treptower Puschkinallee drei Autos angezündet. Ein Anwohner wählte um 3.05 Uhr den Notruf. Die Feuerwehr musste Wohnungen darüber räumen. Die Autos brannten aus.

Ebenfalls am Dienstag veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto. Es zeigt einen Mann, der am 22. April – vor fast einem halben Jahr also – eine Tankstelle an der Spandauer Zeppelinstraße überfallen haben soll. Der Mitarbeiter, den er mit einem Schraubenzieher bedrohte, musste die Kasse öffnen. Die Polizei ist dankbar für jeden Hinweis.

Vor einer Woche berichteten wir an dieser Stelle von einem Brandstifter, der in der Gegend um den Glambecker Ring in Marzahn Autos und Wohnwagen anzündet. In der Nacht zum Mittwoch passierte es wieder: Ein Wohnmobil brannte aus.

Am Donnerstag versuchte ein Unbekannter in Pankow, zwei Senioren zu überfallen. Er klingelte in der Masurenstraße an der Tür des 89 und 86 Jahre alten Ehepaares und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Mit der Faust schlug er dem 89-Jährigen ins Gesicht. Er entwendete nichts, sondern flüchtete durch ein Fenster aus der Wohnung. Der Senior kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Die kriminelle Woche endet mit einer guten Nachricht: In Pankow nahm die Polizei drei Einbrecher fest. Die jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren hatten zunächst in der Greifenhagener Straße und anschließend auf der Berliner Straße versucht, erst in ein Restaurant, dann in eine Schneiderei und schließlich in eine Fahrschule einzubrechen. Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 13 konnten sie festnehmen. Es stellte sich heraus, dass einer der beiden 19-Jährigen bei der Polizei als „Intensivtäter“ und der 17-jährige Jugendliche als „kiezorientierter Mehrfachtäter“ bekannt ist.