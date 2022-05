Für wenig Geld mit dem Nahverkehr durch ganz Deutschland – das wird bald Wirklichkeit. Nicht mehr lange, dann kann das Neun-Euro-Ticket gekauft werden. „Der Verkaufsstart ist für die zweite Mai-Hälfte geplant“, kündigte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag an.

Doch immer noch gibt es viele Fragen zu dem Top-Angebot, mit dem die Deutschen von dem Anstieg der Energiekosten entlastet und in den öffentlichen Verkehr gelockt werden sollen. Die wichtigsten kann der VBB jetzt beantworten. Unser aktueller Überblick.

In welchem Gebiet wird das Neun-Euro-Ticket gelten?

In ganz Deutschland.

In welchen Verkehrsmitteln wird das Neun-Euro-Ticket anerkannt?

„Im gesamten Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Wagenklasse“, sagt der Verkehrsverbund. Dazu zählen S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen, Linienbusse in Städten und Landkreisen, einige Fähren sowie alle Züge des Regionalverkehrs – also Regionalbahnen und Regionalexpresszüge.

Im Fernverkehr gilt das Ticket generell nicht. So sind zum Beispiel ICE-, Intercity-, Eurocity- und Nightjet-Züge für das Neun-Euro-Ticket tabu.

Auch in Fernbussen, etwa bei Flixbus, darf das Sonderangebot nicht genutzt werden. Noch ungewiss ist, wie die Regelung für die Fernzüge aussehen wird, die derzeit in Berlin und Brandenburg mit VBB-Tickets genutzt werden dürfen.

In welchen Zeiträumen kann das Neun-Euro-Monatsticket genutzt werden?

Das Ticket gilt jeweils einen Kalendermonat lang – also vom 1. bis zum 30. Juni, vom 1. bis zu 31. Juli sowie vom 1. bis zum 31. August 2022.

Stammkunden müssen nichts unternehmen

Bleibt es bei dem angekündigten Preis?

Ja, das Ticket soll wie versprochen neun Euro pro Monat und Person kosten. Es ist personenbezogen, betonte der VBB. „Jede Person ab sechs Jahren (jüngere Kinder fahren kostenlos) muss das Aktionsticket auf seinen oder ihren Namen und für jeden einzelnen Monat erwerben.“

Auf Papiertickets ist der Name einzutragen. Ermäßigungen für bestimmte Gruppen, zum Beispiel für Kinder oder Senioren, werde es nicht geben.

Wo wird das Neun-Euro-Ticket zu haben sein?

In Berlin und Brandenburg an allen Fahrkartenautomaten mit den VBB-Zeichen – etwa bei den Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn Berlin. Das Ticket wird es zudem in den bekannten Kunden-Servicestellen der Verkehrsunternehmen geben, etwa in BVG-Kundenzentren.

Im Bus soll es ebenfalls verkauft werden – allerdings nicht in Bussen der BVG.

Auch in Regionalzügen soll es zu haben sein, jedoch dort ausschließlich für Fahrgäste, die an Bahnhöfen ohne Fahrkartenautomat oder Verkaufsschalter einsteigen.

Das Neun-Euro-Ticket in Papierform ist nur gültig, wenn der Vor- und Zuname des Reisenden eingetragen sind.

imago/Volker Hohlfeld Hier wird das Neun-Euro-Ticket gelten – unter anderem. Ein Regionalzug und eine S-Bahn in Berlin-Friedrichshain.

Nicht zu vergessen der digitale Verkauf: Wer bereits die VBB-App Bus & Bahn, die BVG-Apps sowie die Navigator-App der DB auf sein Mobiltelefon geladen hat, wird das Neun-Euro-Ticket darüber erwerben können.

Werden auch Abonnenten und andere Stammkunden von dem Angebot profitieren?

Ja – ausdrücklich ja, betont der Verkehrsverbund. Immer wieder wird das bezweifelt, doch der VBB bestätigt erneut, dass auch Stammkunden profitieren. Dazu zählen:

· Abonnements der VBB-Umweltkarten mit monatlicher und jährlicher Abbuchung

· Abonnements für Ausbildung und Schüler (inklusive des Schülertickets Potsdam) mit monatlicher und jährlicher Abbuchung

· Schüler-Fahrausweise im Land Brandenburg

· VBB-Abo Azubi mit monatlicher und jährlicher Abbuchung

· Abonnements von 8-/9-/10-Uhr-Karten mit monatlicher und jährlicher Abbuchung

· VBB-Abo 65plus mit monatlicher und jährlicher Abbuchung

· VBB-Abo 65vorOrt

· VBB-Firmentickets mit monatlicher und jährlicher Abbuchung

· Inhaber von Semestertickets können ebenfalls an der Aktion teilnehmen. Regelungen zur Reduzierung auf neun Euro befinden sich in Abstimmung. Nähere Informationen sind in Kürze bei den jeweiligen Hochschulverwaltungen erhältlich, so der Verbund.

Was müssen die Stammkunden unternehmen?

Nichts, unterstreicht der Verkehrsverbund erneut. Die Verrechnung werde automatisch erfolgen.

„Alle Abonnent:innen können sich zurücklehnen, sie selbst brauchen nichts zu unternehmen. Es werden automatisch Reduzierungen bei bestehenden Abos vorgenommen, sodass nur die neun Euro pro Monat anfallen“, bekräftigte der VBB am Freitag.

Und wer sein Jahresticket bereits im Voraus bezahlt hat? „Jahreskartenkäufer:innen werden gebeten, die Wertabschnitte für die Aktionsmonate Juni bis August regulär im Rahmen der Aktion zu nutzen und diese Wertabschnitte im Nachgang beim jeweiligen Verkehrsunternehmen einzureichen. Anschließend erfolgt auch hier eine Erstattung“, erklärt der Verkehrsverbund.

Regelungen dazu seien in Vorbereitung – man bitte noch um etwas Geduld.

Dürfen auch Stammkunden bundesweit mit dem Nahverkehr reisen?

Ja, ohne weiteres Zutun. „Die VBB-fahrCard gilt als Fahrtberechtigung und wird deutschlandweit anerkannt“, betont der Verkehrsverbund.

Ein Tipp: das eigene Fahrrad zu Hause lassen

Darf ich als Stammkunde kostenlos weitere Fahrgäste, einen Hund oder ein Fahrrad mitnehmen?

Die Mitnahmeregelungen in Berlin und Brandenburg gelten weiter – innerhalb des festgelegten räumlichen Geltungsbereichs des VBB-Abonnements, des Firmentickets, des Semestertickets sowie der Jahreskarten in Barzahlung, so der VBB.

Darüber hinaus dürfen Kinder unter sechs Jahren, ein Kinderwagen und Gepäck kostenfrei mitgenommen werden – weitere Personen, Hunde und Fahrräder dagegen nicht.

Das Neun-Euro-Ticket aber gilt generell nur für die Person, für die es ausgestellt wurde.

Darf ich mit Aufpreis in die erste Wagenklasse wechseln?

Nein, betont der VBB. „Ein Übergang in die erste Klasse mit dem Neun-Euro-Ticket ist nicht möglich.“

Werden mehr Regionalzüge fahren?

Auch im Potsdamer Infrastrukturministerium wird damit gerechnet, dass mehr Menschen den Nahverkehr nutzen. „Natürlich kann das auch auf viel genutzten Strecken oder Linien, die speziell touristische Ziele anfahren, zu Engpässen führen“, sagt Katharina Burkardt, Sprecherin von Minister Guido Beermann (CDU).

Ob zusätzliche Züge fahren, könne aber noch nicht gesagt werden. Das Ministerium steht im Austausch mit den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, um Möglichkeiten auszuloten, ob Strecken in Richtung touristischer Ziele verstärkt werden können.

Was rät der VBB?

Der Verkehrsverbund rät, sich zu informieren – und Ratschläge zu beachten.

„Es wird während des Aktionszeitraums empfohlen, auf die Mitnahme des eigenen Fahrrads, insbesondere im Ausflugsverkehr, aber auch, wenn möglich, im Berufsverkehr, zu verzichten und am Zielort auf die vielzähligen Verleiher vor Ort zurückzugreifen.

Es wird außerdem empfohlen, außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu reisen.“

Und wie komme ich mit dem Neun-Euro-Ticket von Berlin nach Sylt?

Auf der Nordseeinsel hat der eine oder andere ja schon Angst, dass zu viele Menschen mit dem Billig-Ticket anreisen werden. Auch aus Berlin ist so eine Reise mit Regionalzügen problemlos möglich – es dauert halt nur mindestens zwei Stunden länger als regulär und erfordert mindestens zweimaliges Umsteigen. Die beste Verbindung beginnt täglich um 9.25 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Mit Umsteigen in Schwerin und Hamburg ist man laut Fahrplan um 17.05 Uhr in Westerland. Nach demselben Muster geht es zurück: Westerland ab 9.49 Uhr, Berlin an 18.38 Uhr. Es gibt weitere Regionalzugverbindungen, doch sie erfordern mehr Fahrzeit und ein häufigeres Umsteigen.

Ansonsten gilt: Am bequemsten ist immer noch der Fernverkehr – dort können die Reisenden auch Sitzplätze reservieren. Wie berichtet bemüht sich DB Fernverkehr, ab Mitte Juni wieder einen durchgehenden Intercity Berlin–Westerland anzubieten: Abfahrt kurz nach 9 Uhr, am Nachmittag zurück. Doch noch ist nicht alles in Sack und Tüten.

Wäre auch ein Ausflug nach Rügen möglich?

Selbstverständlich. Aber auch hier gilt: Es wird voll, vor allem am Wochenende. Nach Möglichkeit unter der Woche reisen! Täglich gibt es viele Verbindungen mit dem Regionalverkehr, einfach bei www.bahn.de schauen.

Wer zum Beispiel um 6.32 Uhr am Berliner Hauptbahnhof startet, ist mit Umsteigen in Stralsund und Lietzow um 10.56 Uhr im Ostseebad Binz. Eine von mehreren möglichen Rückfahrten startet ebenfalls täglich um 17.02 Uhr in Binz. Mit einmal umsteigen (in Stralsund) sind die Fahrgäste laut Plan um 21.27 Uhr wieder in Berlin.