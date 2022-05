Andreas B. hat alles richtig gemacht. Das muss selbst die Staatsanwältin an diesem Montag zugeben. Um dann einzuschränken: fast alles.

Als der Kraftfahrer vor rund zwei Jahren mit seinem Lkw rückwärts in eine Stichstraße des Heidemühler Wegs im Treptower Ortsteil Baumschulenweg einbog, um aus einer Kita eine Tonne mit Speiseresten abzuholen, machte er das Warnblinklicht und die Rundumleuchte an.

Mit Schrittgeschwindigkeit rollte der Lkw mit Kastenaufbau in die 2,55 Meter enge Straße. Andreas B. schaute in die Rückspiegel, beobachtete die Straße hinter sich auf dem Bildschirm der Rückfahrkamera. 90 Meter ging alles gut.

Weil Andreas B. nur fast alles richtig gemacht hat, steht der 55-Jährige vor dem Amtsgericht Tiergarten. Die Anklage wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Er soll am Mittag des 16. Juni 2020 beim Rückwärtsfahren eine 93-jährige Frau übersehen haben, die sich mit ihrem Rollator auf dem Fahrdamm befand. Die Seniorin wurde von dem hinteren linken Zwillingsrad überrollt und starb noch am Unfallort.

„Ich habe die Dame wirklich nicht gesehen“, beteuert der Kraftfahrer, der die Straße regelmäßig befährt. Erst als er am linken Hinterreifen etwas habe liegen sehen, habe er angehalten, sei ausgestiegen und habe nachgeschaut. Dann sah er die Frau unter seinem Wagen, ihr Rollator hatte sich am hinteren Teil des Lkw verkeilt.

Er sei zusammengebrochen, berichtet Andreas B. Noch nicht einmal die Notrufnummer habe er in sein Telefon tippen können, beschreibt der Angeklagte seinen damaligen Zustand. „Es ist das Schlimmste, was einem passieren kann“, sagt er mit leiser Stimme. Er könne sich den Unfall nicht erklären.

Zwei Erzieher aus der Kita, die den Lkw beobachtet hatten, treten nun als Zeugen auf. Paul W. hatte einen Tag vor dem tödlichen Unfall seine Prüfung abgelegt, arbeitete den ersten Tag als Erzieher in der Kindertagesstätte. Er habe auf der Terrasse der Kita gestanden und alles gut überschauen können, berichtet der 26-Jährige.

Der Lkw sei langsam gefahren. Dann habe er nur dieses knirschende Geräusch wahrgenommen, sich gedacht, dass der Fahrer mit seinem Wagen zu dicht an den Bordstein gekommen sei. Der Lkw habe gestoppt, dann sei ihm der Fahrer auch schon mit kreidebleichem Gesicht entgegengelaufen und habe gerufen, er solle einen Krankenwagen rufen.

Woher die alte Dame gekommen sei, konnte auch Paul W. nicht sagen. Er habe die Frau unter dem Lkw gesehen und sofort gewusst, dass für sie jede Hilfe zu spät komme. Auch sein 33 Jahre alter Kollege Clemens W. hatte den Lkw gesehen, der mit ständigem Piepton rückwärtsgefahren sei. Dann habe er diesen prägnanten Laut gehört.

Der Unfallgutachter erklärt, dass der Lkw zwischen sieben und elf Kilometer pro Stunde schnell gewesen sei. Er schließt nicht aus, dass sich die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Fahrdamm vom Lkw wegbewegt und, weil sie schlecht hörte und auch schlecht sah, den Laster hinter sich weder gesehen noch gehört habe. Sie habe sich dann vermutlich lange im Sichtschatten befunden. Die Rückfahrkamera habe eine Sichtweite von sieben Metern. Der Fahrer habe also „sieben Meter Platz“ gehabt, um anzuhalten, so der Sachverständige. Dazu hätte Andreas B. 3,3 Meter benötigt. „Aus technischer Sicht ist von einer sicheren Vermeidbarkeit des Unfalls auszugehen“, sagt der Gutachter.

Sowohl die Staatsanwältin als auch der Verteidiger von Andreas B. gehen in ihren Plädoyers davon aus, dass sich der Angeklagte der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hat. Die Anklagevertreterin fordert eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 30 Euro, der Anwalt stellt keinen konkreten Antrag. „Es tut mir alles sehr, sehr leid“, sagt der Angeklagte in seinem letzten Wort. Er ist nicht vorbestraft. In der Flensburger Verkehrssünderkartei hat er einen Punkt, weil er innerorts 16 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war.

Nach zwei Stunden Verhandlung wird Andreas B. wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt. Es gebe kein gerechtes Urteil, sagt Richter Steven Rodewald. „Sie sind nicht gerast, haben niemanden umgebrettert.“ Trotzdem sei ein Mensch tot. Verkehrsrechtlich muss Andreas B. mit keinen Konsequenzen rechnen. „Sie sind kein Verkehrsrowdy“, erklärt der Richter.