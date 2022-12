Pflegerin entdeckte das Paar in Neuköllner Einfamilienhaus. Mordkommission ermittelt

Grausige Entdeckung in Britz: 96-jährige getötet, Ehemann schwer verletzt

Rettungswagen und Polizeiautos waren in Neukölln im Einsatz. dpa

In Britz ist eine 96-jährige Frau getötet und ihr gleichaltriger Ehemann verletzt worden. Die Tat ereignete sich in einem Einfamilienhaus an der Jochen-Nüßler-Straße.

Nach Angaben von Polizisten fand eine Pflegerin die beiden am Donnerstagabend. Sie alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Die Hintergründe sind noch unklar. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin soll jetzt näheren Aufschluss über Todesursache und Tathergang bringen.

Näheres in Kürze