Auf dem abgesperrten Marktgrafendamm spielen Anwohner auf beiden Straßenseiten Musik aus ihren Wohnungen, die Fenster stehen offen, der Sound der Boxen dröhnt nach draußen. „A100-Wegbassen“-Plakate haben sie auch aufgehängt. Unten auf der Straße herrscht am Nachmittag Straßenfest-Atmosphäre. Die Bühnen entlang der Straße werden von den bedrohten Clubs betreut, vor denen sie aufgebaut sind. Klar, dass hier vor allem Techno läuft. Ein Awareness-Team verteilt Äpfel, Bananen und Orangen an die Besucher. Vitamine für Demonstranten und Raver.

Kurz nach 18 Uhr waren plötzlich Vermummte auf dem Dach eines Wohnhauses am Markgrafendamm, Höhe Corinthstraße, zu sehen. Sie ließen einen Banner mit der Aufschrift „A100 stoppen - Verkehrswende“ an der Hauswand herunter und machten mit roter Pyrotechnik auf sich aufmerksam.

Tausende Menschen, Umweltverbände und Vertreter der Clubszene demonstrieren am Samstag gegen den Ausbau der Stadtautobahn A100 durch Berlin-Friedrichshain. Nach Angaben der Veranstalter der Musik-Kundgebung „A100 wegbassen. Umweltschutz statt Autoschmutz“ beträgt die Teilnehmerzahl etwa 13.000, erwartet werden bis zu 20.000.

Gegen 14 Uhr hatte das Programm – eine Mischung aus Musik und Redebeiträgen – auf den sieben Bühnen zwischen dem Bahnhof Ostkreuz und der Elsenbrücke begonnen. Eine Zubringer-Demonstration hatte Teilnehmer auf dem Fahrrad vom Verkehrsministerium in Berlin-Mitte am Sitz der Autobahn GmbH und dem Roten Rathaus vorbei zum Ostkreuz gebracht. Der Straßenzug zwischen Puschkinallee und Karlshorster Straße bleibt von 9 bis etwa 23 Uhr gesperrt.

„A100 wegbassen. Umweltschutz statt Autoschmutz“: Bis zu 20.000 Menschen werden erwartet Fabian Sommer/dpa

Die Initiatoren bezeichnen sich selber als „breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Kiezbewohnern, Klimaaktivisten und Clubgängern“. Zu ihnen gehört die Clubcommission, der Lobbyverband der Clubszene. Dazu kommen der Umweltverband BUND und die Bürgerinitiative A100 sowie Fridays for Future. Ihre Forderung steht auch in großen Druckbuchstaben an der Hauswand eines Dämmunternehmens am Markgrafendamm: „Hallo SPD! Keine A100 durch Xhain.“

Insgesamt sind 21 Berliner Kultureinrichtungen gefährdet

Der 17. Abschnitt der Autobahn A100 soll, nach aktueller Planung, am Treptower Park an den 16. Bauabschnitt anschließen und zwischen Elsenbrücke und Ringbahn die Spree überqueren. Den Markgrafendamm entlang soll sie parallel zu den Bahngleisen verlaufen, dann in einem Doppelstocktunnel unter das Ostkreuz tauchen, um danach in Form einer Brücke über das Ring-Center zu führen und schließlich an der Storkower Straße zu enden. Diese müsste dann ausgeweitet werden, um das neue Verkehrsaufkommen kompensieren zu können, da die Straße auf Höhe des S-Bahnhofs Storkower Straße aktuell einspurig in beide Richtungen verläuft.

Diesen Plan bezeichneten Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, und Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission, in den vergangenen Wochen wiederholt als „Wahnsinn“ und „komplett aus der Zeit gefallen“. Eine Autobahn durch den am dichtesten besiedelten Bezirk Berlins zu bauen, sei „absurd“. Neben den Folgen für Anwohner und Klima leide besonders die Kultur unter einem potenziellen Ausbau.

21 Einrichtungen bangen wegen des geplanten Baus um ihre Existenz. Michele Tantussi/AFP

Auf dem Dach des Techno-Clubs About Blank steht ein Banner mit der Aufschrift „Autonomendisko vs. A100“. Das Betreiberkollektiv des Clubs ist auf dem Gelände, neben dem Club, für eine Siebdruckwerkstatt, Tonstudios und Proberäume zuständig. Aktuellen Planungen zufolge liegt das Gelände ein Stück von der eigentlichen Trassenführung entfernt, auf dem Areal sollen aber während des Baus Baustellenfahrzeuge geparkt werden können, deshalb fürchten die Betreiber das Aus.

Deutschlands teuerste Straßenbaustelle wird noch teurer

Die Zahl der gefährdeten Kultureinrichtungen beträgt insgesamt 21. Zu den bedrohten Clubs zählen Else, Club OST, Renate, About Blank, Void und das OXI. Auch ein Teil des Stadtparks Lichtenberg und die Carl-von-Linné-Schule für Körper- und Lernbehinderte könnten weichen müssen.

Nach den Plänen des Bundesverkehrsministeriums soll die A100 in den kommenden Jahren von der demnächst fertig werdenden Ausfahrt Treptower Park über die Spree und durch Friedrichshain in Richtung Lichtenberg weitergebaut werden. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. 2027 soll das Genehmigungsverfahren beim Fernstraßenbundesamt beantragt werden.

Die Kosten des Bauvorhabens werden in fast ein Jahrzehnt alten Schätzungen auf rund 885 Millionen Euro beziffert. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die größtenteils vom Bund zu tragenden Ausgaben deutlich höher liegen werden. Bereits der 16. Streckenabschnitt der A100 ist Deutschlands teuerste Straßenbaustelle mit bisherigen Kosten von 613 Millionen Euro. Ein Streckenmeter kostete etwa 200.000 Euro.