Wer einen falschen Impfpass in einer Apotheke vorlegt, kann jetzt deutlich leichter auffliegen. Ab heute können Apotheker beim Ausstellen der Zertifikate die Chargennummer auf den Impfnachweisen mit wenigen Klicks überprüfen. Die Software wurde gemeinsam mit Experten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) erstellt. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) stellt die neue Funktion im Verbändeportal „Mein Apothekenmanager“ allen teilnehmenden Apotheken bereit. Nun haben Apotheker eine Kontrollmöglichkeit, die die Bundespolizei bereits seit Juni nutzt. Wie funktioniert die neue Software?

Nach Angaben des DAV können Apotheken checken, ob die im Impfausweis eingetragene Chargennummer zu in Deutschland verimpften Dosen der jeweiligen Impfstoffe passt. Zudem kann überprüft werden, ob die angebliche Impfung innerhalb des Zeitraums zwischen Chargenfreigabe durch das PEI und Auslieferung bis zum Verfallsdatum erfolgt ist. Dazu stehen Apothekern zwei Optionen zur Verfügung.

Möglichkeit Eins ist eine eine Chargenprüfung im Menüpunkt „Covid-19-Zertifikate > Zum Zertifizierungsportal“. Hier können ohne Angabe von Patientendaten mit nur einem Klick Chargennummern und Gültigkeitszeiträume geprüft werden, teilt der DAV mit.

Möglichkeit Zwei: Beim Anlegen eines digitalen Covid-19-Zertifikats wird nach Auswahl des Impfstoffs ein neues Eingabefeld „Chargennummer“ eingeblendet. Nach der Eingabe der notwendigen Informationen erfolgt die Chargenprüfung nach Bedienung des Buttons „Hinzufügen“. Bei einer falschen Chargennummer oder einem Impfdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraums der Charge erscheint nach Angaben des DAV ein Hinweis zur Überprüfung der angegebenen Daten. Dabei werde dem Apotheker auch der konkrete Grund für die Warnung angezeigt.

Bereits im Juni überließ das PEI der Bundespolizei alle gültigen Chargenbezeichnungen der in Deutschland und der EU freigegebenen Impfstoffchargen der zugelassenen Covid-19-Impfstoffe. Dadurch sollen die Fahnder bei Einreisekontrollen erkennen können, ob ein vorgelegter Impfpass echt oder gefälscht ist. Allerdings können die Polizisten einen gefälschten Impfpass auf diesem Weg nur dann erkennen, wenn die Chargennummer falsch ist. Wurde bei der Erstellung des Impfpasses die Nummer einer real existierenden Charge verwendet, die sich mit den weiteren eingetragenen Daten wie Impfdatum und Impfort deckt, bleibt der Betrug zumeist unentdeckt.

Derlei Chargennummern finden die kriminellen Impfpassfälscher vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Das Problem: Ist ein digitales Impfzertifikat einmal erstellt, haben die Behörden kaum noch Möglichkeiten, die Fälschung zu erkennen. Die Polizei geht daher von einer hohen Dunkelziffer gefälschter Impfzertifikate aus. Im Fachmagazin Apotheke Adhoc sagt eine pharmazeutisch-technische Assistentin, die auch in einem Impfzentrum tätig war: „Wir sind keine Detektive. Ich dachte, ich erkenne gefälschte Impfpässe sofort. Dem ist aber nicht so. Wir fühlen uns allein gelassen. Neben dem normalen Tagesgeschäft sollen wir Fälschungen erkennen und melden.“ Bei einem Versuch, Impfdaten mit dem Gesundheitsamt abzugleichen, sei sie zudem nur vertröstet worden.