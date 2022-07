Der Juli ist der schönste Sommermonat und man möchte gerade jetzt jede Minute im Freien verbringen. In Berlin braucht man dafür ja tendenziell nicht viel, eine Decke, ein paar Stullen und etwas Kühles zum Nachspülen, voilà, das perfekte Picknick.

Wer’s etwas organisierter mag, für den haben wir hier die besten Anbieter für Picknick-Körbe zusammengetragen und die schönsten Plätze fürs träge, satt und glücklich Rumliegen gleich dazu.

Tomaten-Thymian-Butter auf dem Tempelhofer Feld

Das Tempelhofer Feld ist ganz sicher ein Ort innerstädtischer Entspannung, weit, grün und idyllisch. Es gibt einen kleinen Biergarten und ab und an fährt ein Kaffeewagen über das Feld, ansonsten muss man sich mitbringen, was man verzehren möchte. Lena Wenckebach hat mit Picnic Berlin genau diese Lücke besetzt und bietet Picknick-Körbe für zwei oder auch mehrere Personen an. Die Grundausstattung beinhaltet immer Decke, Geschirr, Besteck und Gläser. Dazu auch das, was man selbst gerne vergisst: Flaschenöffner, Spiele und Lektüre.

Picnic Berlin Warum nicht in die Ferne schweifen: Beim Picknick auf dem Tempelhofer Feld gibt’s den Endlos-Ausblick dazu.

Die Speisen und Getränke kann man sich selbst zusammenstellen. Es gibt sommerliche Salate, Obst, Brezeln, Brot, Buttervariationen und Desserts, und das Ganze ist auch als vegetarische und vegane Option erhältlich. Wer sich einen Picknick-Korb leihen möchte, zahlt fünf Euro Leihgebühr pro Kopf. Die Preise sind moderat, Brezeln, Tomaten-Thymian-Butter, Schinkenknacker mit Senf oder fünf Mini-Buletten kosten zwischen zwei und 3,50 Euro, ein Tomate-Mozzarella-Salat mit Basilikum kostet 3,50 Euro.

Da kann man nicht meckern und die restliche Picknick-Börse für Getränke auf den Kopf hauen. Es gibt Thermoskannen mit Kaffee, Kakao oder Tee, Becher, Löffel und Zucker kommen mit dazu und wer sich bei dem Wetter lieber mit etwas Kaltem erfrischen will, der greift fürs Körbchen zu Wasser, Limonade oder aber Bier, Prosecco und Weißwein. Achtung: Die Körbe müssen vorab reserviert werden und können dann zu bestimmten Terminen abgeholt werden. Die kommenden Termine sind der 2. Juli und der 8. bis 10. Juli. Man kann natürlich auch einen Termin vereinbaren.

Betreiberin und Gründerin Lena Wenckebach verlieh bis vor der Pandemie auch direkt aus einem kleinen Häuschen am Eingang zum Feld an der Oderstraße, nun muss man sich seinen Korb in der nahen Kreuzberger Bergmannstraße abholen. Wer’s größer mag, kann sich auch ein komplettes Event, beispielsweise einen Geburtstag, gestalten lassen. Perfekter geht’s kaum.

Alle Preise und Informationen unter picnic-berlin.com

Mit Jazzbegleitung im Garten des Jüdischen Museums

Jedes Jahr im Sommer veranstaltet das Jüdische Museum Berlin über mehrere Monate hinweg einen Kultur­sommer, mit Lesungen, Konzerten, Gesprächen. Dabei wird auch der weitläufige Museumsgarten hinter dem Haus bespielt – hier kann man im Liegestuhl entspannen, den Blick auf die Libeskind-Architektur genießen und für einen Moment die Großstadt vergessen. Speziell zu den Jazz­matineen und zum Sommer­fest bietet das Museums­café einen Picknick-Korb an, der den Besuch im Garten zu einer echten Besonderheit werden lässt.

Jule Roehr Zum Runterspülen: Ein Glas Wein gibt’s auch dazu im Garten des Jüdischen Museums.

Die nächsten Termine sind am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr zu Klängen des Ron Minis Trio sowie am Sonntag, 24. Juli, wenn ab 11 Uhr die Musikerin, Songwriterin und Produzentin J. Lamotta zu Gast ist. Das große Sommerfest findet dann am 21. August statt, mit Live-Musik, Mitmach-Aktionen, Kinder­programm, Kurz­führungen und kulinarischen Spezialitäten. Auch hier können die Picknick-Körbe des Museums­cafés zum Preis von 30 bis 35 Euro vorbestellt werden.

Jüdisches Museum Berlin (Museumsgarten), Lindenstraße 9–14, Infos zum Angebot und Bestellungen an info@esskultur-berlin.de

Von herzhaft bis süß bei Ganymed

Eigentlich braucht man nur noch kommen und abholen. Na ja, und eine Picknick-Decke einpacken vielleicht. Um den Rest kümmert sich das Gastronomieunternehmen Ganymed in Gänze: Dort werden die Gerichte für das Picknick-Set „Surprise“ nämlich nicht nur zubereitet und zur Abholung bereitgestellt, sondern für einen Aufpreis auch adrett im Körbchen angerichtet – das Flechtwerk kann geliehen oder gleich mitgekauft werden. Aber natürlich kommt’s vor allem darauf an, was in dem Picknick-Körbchen steckt.

Selina Schrader Nichts, was es nicht gibt: Ganymed packt Sekt und Smoothies, Pannacotta, Backwerk und Salate ein.

Drei verschiedene Tramezzini-Sorten mit Käse, Salami und Schinken, jeweils zwei kleine Rucola-Tomaten-Salate mit feinstem Parmesan, Pannacotta mit frischem Beerenragout, Obstsalate und Mini-Pains-au-Chocolat; heruntergespült wird das Festmahl mit einer Flasche eisgekühltem Ganymed-Sekt und zwei frischen Früchte-Smoothies – bei Ganymed lässt man sich nicht lumpen. Wer seine auserkorene Picknick-Begleitung mit einem solch reichhaltigen Angebot überrascht, wird sicher punkten können.

Die Picknick-Körbe von Ganymed können nach einer Vorbestellung täglich zwischen 11 und 14 Uhr in der Ganymed Brasserie am Schiffbauerdamm 5 abgeholt werden. Das reichhaltige Mahl kostet 69 Euro, gegen einen Aufschlag von 30 Euro werden die Lebensmittel im Körbchen drapiert, wer 75 Euro extra zahlt, kann den Korb gleich behalten. www.ganymed-brasserie.de

Hafenküchen-Currywurst an der Rummelsburger Bucht

Die Hafenküche ist nicht nur ein überaus empfehlenswertes maritimes Restaurant an der wunderschönen Rummelsburger Bucht, in dem man leckere Kantinengerichte und abends Filet vom Grill oder Seeteufel verspeisen kann. Es gibt hier auch gut sortierte, mit Liebe gepackte Picknick-Boxen, die man mit aufs gemietete Boot oder an ein ruhiges Plätzchen am Wasser nehmen kann.

Hafenküche In der Hafenküche an der Rummelsburger Bucht gibt es auch einen angeschlossenen Grillplatz.

So gibt es zum Beispiel die Box „Berlin“ für zwei Personen mit Rote-Bete-Salat aus der Glut mit Ziegenkäse, Buletten, Schnitzel, Kartoffelsalat, der Hafenküchen-Currywurst im Glas, Coleslaw mit Miso und Ingwer, ofenfrischen Brötchen und Beilagen zum Preis von 48 Euro. Außerdem werden vegetarische und Frühstücksboxen angeboten. Bestellen muss man die Boxen 48 Stunden vorher.

Hafenküche, Zur Alten Flussbadeanstalt 5, buchbar auf hafenkueche.de

Bier und Pralinen von Lemke und Rausch

Da wächst zusammen, was nie zusammengehört hat. Oder doch? Dass ausgerechnet Bier und Pralinen sehr wohl eine harmonische Verbindung eingehen können, wollen ab jetzt die beiden Berliner Unternehmen Rausch und Lemke beweisen. Während erstere Firma ihre feinen Schokoladen in den gemeinschaftlichen Picknick-Korb packen, legt letztere ein Fläschchen Flüssiges dazu. Gut, um derben Gerstensaft handelt es sich dabei nicht: Die Brauerei Lemke aus Mitte bringt seine „Luise Königliche Weiße“ in die Kooperation ein; eine traditionell gebraute Berliner Weiße, die zunächst auf Eichenholz und dann in der Flasche gereift wird: Ein „fruchtiger Auftakt“, der sich „in ein holzig-würziges Finale, das beinahe süßlich ausklingt“ wandelt, so beschreibt es die Brauerei. Klingt auf jeden Fall so, als würde das Bier tatsächlich gut zu hübschen Naschereien passen.

Rausch/Lempe Was nicht passt, wird passend gemacht: Rausch und Lemke tun sich für ein Bier-Pralinen-Set zusammen.

Und die, die Schokoladen-Pralinen von der Traditionsmarke Rausch, geben sich ganz klassisch: Im „Rausch Meets Lemke“-Körbchen ist eine Schachtel „Klassiker Pralinen“ enthalten, deren Rezepturen schon in den 1920ern in Berlin entwickelt wurden; pures Nugat und feines Marzipan, weiße Schokolade, heller und dunkler Edelkakao bestimmen den Geschmack. Hört sich alles ziemlich schick an – das perfekte kleine Picknick-Set für einen Nachmittag zu zweit, zum Beispiel im Tiergarten oder im Schlosspark Charlottenburg.

Die „Rausch Meets Lemke“-Picknick-Körbe gibt es ab 1. Juli für je 29 Euro über die Onlineshops von Rausch und Lemke, im Schokoladenhaus in der Charlottenstraße 60 oder beim Direktverkauf auf dem Brauereigelände in der Rochstraße 6a, außerdem in den drei Lemke-Gastronomien. Im Set enthalten ist eine 750-Milliliter-Flasche „Luise Königliche Weisse“ sowie eine 134-Gramm-Schachtel „Klassiker Pralinen“. www.rausch.de