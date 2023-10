Nachtzug ab März 2024: Berlin bekommt eine Verbindung mit Dresden und Prag

Im März 2024 wird Berlin um eine Nachtzugverbindung reicher. Der private niederländisch-belgische Bahnbetreiber European Sleeper, der bereits im Mai dieses Jahres einen Nachtzug zwischen Berlin und Brüssel nach neun Jahren wieder auf die Schienen brachte, wird nun diese Linie nach Dresden und Prag erweitern. Starttermin ist der 25. März 2024.

Die Firma habe die Erweiterung früher ermöglichen wollen, diese sei aber wegen Gleisarbeiten zwischen Dresden und Tschechien ausgesetzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun könne ab Frühling ein „attraktiver“ Reiseplan angeboten werden. Es werde Züge in beiden Fahrtrichtungen dreimal die Woche geben: Die Strecke Brüssel–Prag ist montags, mittwochs und freitags aktiv, die Strecke Prag–Brüssel sonntags, dienstags und donnerstags.

Nach der Abfahrt vom Bahnhof Brüssel Midi um 19.22 Uhr sollen die Züge von European Sleeper um 6.18 Uhr am folgenden Morgen am Berliner Hauptbahnhof ankommen; um 8.29 Uhr folgt die Ankunft am Hauptbahnhof Dresden, um 10.56 Uhr am Prager Hauptbahnhof. In die andere Richtung fährt der Zug um 18.04 Uhr vom Prager Hauptbahnhof ab und soll den Halt Dresden Hauptbahnhof um 20.30 Uhr erreichen, Berlin Hauptbahnhof um 22.56 und Brüssel um 9.27 Uhr am folgenden Tag. Die bereits existierende Reisestrecke zwischen Berlin und Brüssel dient auch Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen; mit der Erweiterung gen Osten sind auch Zwischenstopps in Bad Schandau sowie im tschechischen Děčín und Ústí nad Labem vorgesehen.

Berlin: Nachtzugangebote nach Brüssel und Paris

Mit der Erweiterung wolle European Sleeper einen Beitrag zu einem umfassenderen und nachhaltigeren Verkehrsnetzwerk in Europa leisten, so die Firma in einer Pressemitteilung. Nach einem Transfer in Brüssel seien dann auch Paris und London gut mit dem Zug erreichbar. Aktuell plant European Sleeper den Erwerb und die Renovierung von neuen Schienenfahrzeugen sowie eine neue Linie zwischen Amsterdam und Barcelona ab 2025.

Die Erweiterung ist die jüngste Entwicklung in einem Jahr voller neuer Reisemöglichkeiten mit dem Nachtzug für Berlin. Anfang April startete die schwedische Staatsbahn SJ ihr neues Nachtzugangebot nach Stockholm über Hamburg und Kopenhagen. Ende Mai führte European Sleeper mit seinem allerersten Angebot die Verbindung mit Brüssel wieder ein, neun Jahre nach der Einstellung des Nachtzugs zwischen den zwei Hauptstädten durch die Deutsche Bahn 2014. In beiden Fällen sind große Erfolge gemeldet worden; in diesem Sommer waren die Züge teils ausgebucht.

European Sleeper bietet in seinen Zügen Schlaf-, Liege- und Sitzplätze. Tickets kosten ab 59 Euro. Belga/imago

Am 11. Dezember startet ebenfalls eine neue Verbindung nach Paris mit dem ÖBB Nightjet. Am Berliner Hauptbahnhof wird der Zug montags, mittwochs und freitags um 20.18 Uhr starten und soll laut Fahrplan den Gare de l’Est in Paris um 10.24 Uhr erreichen. Dienstags, donnerstags und sonnabends geht es nach Deutschland zurück mit einem Start in Paris um 19.12 Uhr. Ab Herbst 2024 soll die Strecke dann täglich befahren werden.