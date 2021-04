Berlin - Sunderiya Tsolmonpurev ist alleinerziehende Mutter, ihre drei Kinder sind fünf, zwölf und sechzehn Jahre alt. Maya ist in der Kita-Notbetreuung, Nemuukhuslen hat Wechselunterricht, da er bereits in der elften Klasse ist. Nur Tengis muss ganz zu Hause bleiben. Er ist in der siebten Klasse und hatte nur zu Anfang seines ersten Gymnasialjahres Präsenzunterricht. Seitdem findet der Unterricht für ihn und seinen Mitschüler und Mitschülerinnen ausschließlich online statt.

Er lernt unter seinem Hochbett an einem von der Schule gestellten Tablet – jeden Tag mehr als sechs Stunden. Oben auf dem Bett spielt gerade seine kleine Schwester. Man merkt, dass Tengis sich große Mühe gibt, wenn er dort sitzt, an seinem schmalen Schreibtisch. Und man sieht auch, wie schwer es ist, täglich stundenlang dem Unterricht auf einem Tablet zu folgen. Bald wird Tengis erlöst. Ab Montag sollen in Berlin auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 in den Wechselunterricht kommen.

Die Mittelstufe hat es besonders schwer in dieser Pandemie-Zeit. Die Jugendlichen zwischen 12 und 16, manche fast noch Kinder, haben extrem viel Homeschooling hinter sich, mehrfach mussten sie für die Grundschul- und Abschlussjahrgänge zurückstecken. So auch Tengis. Es ist sein erstes Jahr im Gymnasium, und seit fast fünf Monaten hatte er keine einzige Schulstunde mehr im Klassenraum. Und zu Freundinnen und Freunden hatte er auch kaum Kontakt.

Dabei ist er in einem Alter, in dem es normalerweise die ersten aufregenden Unternehmungen ohne elterliche Begleitung gibt, einem Alter, in dem Jugendliche lernen, eine eigene Meinung zu vertreten und sich auch mal geistig von der Kernfamilie zu entfernen.

Aus dem Bett an den Schreibtisch

Tengis' Familie lebt in einer kleinen Wohnung in der so genannten „Schlange“. Der riesige Wohnkomplex an der Schlangenbader Straße umschließt im Südwesten Wilmersdorfs die Stadtautobahn A104. Im Fahrstuhl zeigt Tengis, dass es keinen Knopf für die dritte Etage gibt, dort liegt statt Wohneinheiten die sechsspurige Autobahn, die Autos fahren durch das über einen halben Kilometer lange Gebäude, darüber türmen sich zehn weitere Etagen auf. Ein Stockwerk unter der Schnellstraße wohnt die Familie. Von den Autos, die über Tengis hinwegrauschen, hört man nichts; die Autobahn wird mit Puffern aus Gummi gestützt, die praktisch alle Erschütterungen und Geräusche abfedern.

Sunderiya Tsolmompurev ist 44 Jahre alt, macht derzeit eine Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen und kümmert sich um die Kinder, da bleibt wenig bis keine Freizeit. Die Kleinste bringt sie morgens in die Kita, die liegt praktischerweise in einem anderen Teil des Gebäudes, drei Minuten dauert der Weg zu Fuß. Sie weckt Tengis und seinen großen Bruder, dann beginnt ihr eigener Onlineunterricht. Den bestreitet sie in der Küche, während sich Tengis für das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) in eines der zwei kleinen Schlafzimmer zurückzieht.

„Im Präsenzunterricht war das leichter“, erzählt Tengis an seinem Schreibtisch, „man hatte Zeit, sich auf die Schule vorzubereiten, man war richtig wach, als man angekommen ist. Hier stehe ich auf und setze mich direkt, noch todmüde, an den Schreibtisch.“

Viele Jugendliche melden sich kaum im Online-Unterricht

Später kommt Maya aus der Kita, meist holt Nemuukhuslen sie ab. Sunderiya Tsolmonpurev wechselt sich mit ihren Söhnen dabei ab, mit der Kleinen zu spielen. Außerdem hilft sie Tengis bei den Hausaufgaben, kocht und schmeißt den Haushalt. „Ich bin sehr dankbar, dass ich die Notbetreuung für meine Tochter nutzen kann, sonst könnte ich die Ausbildung nicht machen“, sagt sie.

Um ihre Söhne macht sie sich Sorgen, vor allem um Tengis. „Er hat von der ganzen Bildschirmzeit Augenringe bekommen. Das kann nicht gesund sein, wenn sich Kinder in diesem Alter so wenig bewegen. Ich sehe auch die Ansteckungsgefahr, die mit Präsenzunterricht einhergeht. Aber es sollte auch für diese Jahrgänge zumindest Wechselunterricht mit Hygienemaßnahmen geben. Und Sportunterricht draußen fände ich gut. Bewegung ist so wichtig in diesem Alter!“

„Ich habe zwar nicht direkt Motivationsprobleme“, sagt Tengis über seinen Schul-Alltag zu Hause. „Es ist einfach so, dass ich mich im Online-Unterricht nicht melden möchte. Deswegen schaue ich eher zu und versuche mitzukommen, ohne Fragen zu stellen.“ So geht es vielen Kindern und Jugendlichen im saLzH. Sein großer Bruder wurde von den Lehrern in der Schule schon gefragt, warum Tengis im saLzH so selten etwas sagt. Die Brüder besuchen das Rheingau-Gymnasium an der Grenze von Wilmersdorf und Schöneberg, normalerweise ist es dorthin ein kurzer gemeinsamer Fußweg. „Ich hätte mir zumindest Sportunterricht gewünscht, zusammen an der frischen Luft. Man bewegt sich einfach gar nicht mehr und das Starren auf das Tablet macht mich müde“, sagt Tengis.

Wenig Hoffnung auf einen langfristigen Präsenzunterricht

Ab Montag soll es laut Senatsverwaltung für Tengis wieder losgehen. Bisher hat die Familie aber noch nicht gehört, ob der Zwölfjährige tatsächlich wieder Präsenzunterricht haben wird. Die aktuellen Infektionszahlen geben wenig Hoffnung für einen langfristigen Präsenzbetrieb für Tengis‘ Jahrgang.

Nach unserem Gespräch fahren wir in den 13. Stock und blicken über ganz Berlin, man kann den Teufelsberg und den Fernsehturm sehen. Auf dem Weg nach unten laufen wir dann durch einen 600 Meter langen Korridor, einen der wenigen Orte des Gebäudes, an dem man die Autobahn hören kann. Obwohl Tengis hier schon seit über einem Jahr lebt, kennt er viele Ecken der „Schlange“ noch nicht. Zum Erkunden also eignet sich dieser Ort wunderbar, und das ist in diesen Zeiten definitiv etwas wert.