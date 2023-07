Abenteuerreisen mit der Deutschen Bahn: Wenn alles schiefgeht, was schiefgehen kann

Ja gut, ich geb’s zu, früher war auch nicht alles super, als das ganze Ding noch Deutsche Reichsbahn hieß und wir als Studenten oft in arg verspäteten Zügen hockten.



Aber damals kosteten die Fahrkarten auch nicht viel, und die Bahn gab auch gar nicht erst vor, ein hochdotiertes, edles Service-Unternehmen zu sein, so wie es die Deutsche Bahn (DB) tut – mit lauter Werbe-Bling-Bling, auf das man gern verzichten würde, wenn man nur pünktlich von A nach B käme.

Kommt man aber leider nicht. Oder besser: nur wie im Lotteriespiel. Hier die neueste Geschichte: Wir wollten vom Berliner Hauptbahnhof mit unserer 93-jährigen Omi in den Urlaub nach Binz fahren, mit einem ICE, also dem, was die Bahn gerne als ihre Königsklasse ansieht. Bequem, schnell, pünktlich.



Zum Glück wussten wir dank der DB-App bereits, dass der ICE, der aus dem Süden kam, schon 90 Minuten Verspätung hatte. So mussten wir nicht schon lange auf dem Bahnhof hocken wie andere.

Berlin Hauptbahnhof: In Ruhe das Chaos genießen

Wir kamen an, und die Abfahrt verzögerte sich immer weiter. Auch die Nummer des Gleises änderte sich mehrfach. Die Leute fuhren mit ihren Koffern die Rolltreppen hoch und runter, tauchten mal auf diesem, mal auf jenem Bahnsteig auf, wie in dem witzigen alten französischen Film „Die Ferien des Monsieur Hulot“.

Aber wir blieben sitzen, weil wir wussten: Nur die letzte Ansage zählt! Wir konnten also in Ruhe das Chaos um uns herum genießen. Da hieß es, ein Zug sei 50 Minuten über die Zeit, wegen „verspäteter Bereitstellung“. Ein ICE nach Hamburg-Altona wiederum wurde ganz gestrichen, wegen „kurzfristigen Personalausfalls“. Wie oft ich an diesem Tag in Ansagen das Wort „apologize“ gehört habe, weiß ich nicht mehr.

Als unser Zug 160 Minuten Verspätung hatte, hieß es plötzlich, dass auch er ganz ausfalle. Begründung: „Reparatur am Zug“. Klar, es war ja ein Tag mit mehr als 30 Grad Celsius. Und so etwas ist eine Zumutung für die sensible Technik eines Landes nicht weit vom nördlichen Polarkreis, wo Hitzetage so gut wie nie erwartet werden.



Man bemühte sich wenigstens, einen Ersatzzug bereitzustellen. Und es dauerte ein Weilchen, bis er am Gleis 7 angezeigt wurde. Wir warteten und warteten, aber er kam nicht. Zum Glück standen zwei Bahnmitarbeiter neben uns, die in dem Zug als Servicekräfte mitfahren sollten. Wir fragten sie nach dem Stand der Dinge, aber ihre Diensthandys verrieten ihnen auch nichts.

Zug abgefahren, Passagiere warten am falschen Gleis

Egal, ohne diese Leute würde hier nichts abfahren, dachte ich. Plötzlich verschwand der angekündigte Zug von der Anzeige. Die Bahnmitarbeiter machten ein Foto, offenbar als Beweis für irgendwas. Die eine Mitarbeiterin griff zum Handy, sprach mit jemandem und sagte laut: „Nein, das wurde hier aber nicht angesagt. Der ganze Bahnsteig ist voller Leute, auch mit Rollstuhl. Soll ich die jetzt alle hoch zur Information schicken?“

Kurz: Der Zug war inzwischen von einem anderen Gleis abgefahren, ohne dass man die Anzeige auf Gleis 7 geändert, die Leute informiert oder gar den eigenen Mitarbeitern Bescheid gesagt hatte, die nun selbst wie „Molleken Doof“ herumstanden.



Wie wir am Ende doch noch mit der Oma in den Urlaub kamen, will ich nicht beschreiben. Ich will nur sagen, dass hier endlich mal was passieren muss. Nur was? Sollte man die ganze DB-Bude an die Japaner verscherbeln? An die Schweizer? Wer könnte sie überhaupt noch retten? Ach, ich weiß es nicht.