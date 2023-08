Der umstrittene Abriss des denkmalgeschützten Generalshotels im Sperrbereich des Flughafens BER in Schönefeld soll rund 2,7 Millionen Euro kosten. Das geht aus der Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium, Florian Toncar (FDP) auf eine Berichtsanforderung der Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch (Linke) hervor.



2,1 Millionen Euro entfallen danach auf die „Baukosten einschließlich Vermessung, Baulogistik und Baustelleneinrichtung“, wie Toncar berichtet. Rund 586.000 Euro seien „für Baunebenkosten vorgesehen“.

Lötzsch übt Kritik. „Die Abrisskosten von rund drei Millionen Euro hätte die Bundesregierung besser in die Sanierung des Generalshotels investieren sollen“, sagt sie. „Als ich mit Vertretern der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vor Ort war, habe ich gefragt, was die Sanierung des Hotels kosten würde“, so Lötzsch. Ihr sei gesagt worden, dass es dazu keine Kostenberechnungen gebe. „Es wurde also niemals ernsthaft über die Sanierung des Denkmals nachgedacht“, so Lötzsch. „Das ist für mich ein Armutszeugnis. Die Bundesregierung geht arrogant und kulturlos mit dem kulturellen Erbe Ostdeutschlands um.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie berichtet, will der Bund das zwischen 1947 und 1950 errichtete Generalshotel für den geplanten Ausbau des Regierungsairports in Schönefeld abreißen. An der Stelle des denkmalgeschützten Gebäudes sind laut BImA „Abstellpositionen und Rollwege für Luftfahrzeuge vorgesehen“.

Das Generalshotel war zwischen 1947 und 1950 auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke nach dem Entwurf des Architekten Georg Hell errichtet worden. Zunächst war es wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“.

Auftrag für den Abriss wurde schon im vergangenen Jahr erteilt

Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie Sowjet-Chef Leonid Breschnew oder Kubas Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Generalshotel bis 2022 durch die Bundespolizei genutzt – in einigen der Räume warteten Menschen auf ihre Abschiebung. Inzwischen steht das Haus leer. Der Abriss soll laut BImA im September beginnen und im Januar 2024 abgeschlossen sein. Der Auftrag zum „Rückbau“, wie der Abriss offiziell genannt wird, wurde laut BImA bereits im vergangenen Jahr erteilt.

Während der Erhalt des Gebäudes nach Darstellung der BImA „nicht möglich“ sein soll, hält ihn der Flughafenplaner Dieter Faulenbach da Costa für überflüssig. Seitdem sich die Bundesregierung davon verabschiedet habe, ein neues Empfangsgebäude für seine Zwecke im nördlichen Teil des Flughafens zu errichten und stattdessen das zunächst nur für eine Übergangszeit gedachte Terminal südwestlich davon dauerhaft nutzen will, ergebe die ursprüngliche Planung „keinen Sinn“ mehr. „Jedenfalls nicht, wenn der Regierungsflughafen als eine funktionale Einheit geplant wird“, sagt Faulenbach da Costa. Er rät dazu, die Flächen für den Regierungsairport im Bereich um das zunächst nur als Provisorium gedachte Terminal zu konzentrieren.

Denkmalschützer sehen dem drohenden Abriss des Generalshotels hilflos entgegen. „Es blutet einem das Herz“, sagte Haiko Türk, Dezernatsleiter für Praktische Denkmalpflege am Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, bei einem Vor-Ort-Termin Ende Juni. „So ein Denkmal haben wir bei den 14.000 Denkmalen auf der brandenburgischen Denkmalliste nicht noch mal, nicht annähernd.“

ICOMOS Deutschland fordert Erhalt des Generalshotels

Für den Erhalt des Generalshotels hat sich vor kurzem auch die Denkmalpflege-Organisation ICOMOS Deutschland ausgesprochen, die Aufgaben als Berater-Organisation der Unesco gemäß der Welterbekonvention von 1972 wahrnimmt. „Mit großer Sorge und Unverständnis verfolgt Icomos Deutschland die derzeitigen Abrisspläne für das Generalshotel“, heißt es in gleichlautenden Schreiben der Organisation an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bauministerin Klara Geywitz (SPD), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Bei dem Bauwerk handele es sich „um ein bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne in Brandenburg und Ostdeutschland“. Es weise einen „außerordentlichen hohen geschichtlichen, baukulturellen und künstlerischen Wert auf und sollte daher in seinem Erhaltungszustand vor dem Abriss bewahrt bleiben“, so Icomos. Der Denkmalwert stehe „dem der denkmalgeschützten Flughäfen Tempelhof und Tegel im ehemaligen West-Berlin in nichts nach“.