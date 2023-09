Am denkmalgeschützten Generalshotel auf dem Areal des Flughafen BER in Schönefeld haben offenbar die Abrissarbeiten begonnen. Am Donnerstag war zumindest vom Rande der Sperrzone zu beobachten, wie Bauarbeiter von einem Balkon des Gebäudes Einrichtungsgegenstände in einen bereitgestellten Abfallcontainer warfen.

Wie berichtet, soll das historische Bauwerk weichen, um Platz zu machen für den Ausbau des BER zum Regierungsflughafen. Die für das Projekt zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hatte abgelehnt, die Abrissarbeiten im Gebäude journalistisch zu begleiten. Die Arbeiten konnten deswegen nur aus einigen hundert Metern Entfernung hinter einem mit Stacheldraht geschützten Zaun beobachtet werden.

Den Beginn der Abrissarbeiten an diesem Donnerstag wollte die BImA auf Anfrage zwar nicht bestätigen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete aber, dass die BimA das Datum der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald bereits im Juli mitgeteilt habe. Die BImA teilte lediglich mit, dass derzeit „Schadstoffuntersuchungen und die Sicherung von erhaltenswerten Ausstattungsgegenständen im Gebäude“ laufen, „um diese in Museen oder anderen Ausstellungsorten einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“. Die Rückbaumaßnahmen sollten „Anfang 2024 abgeschlossen werden“.

Der Abriss des Generalshotels soll nach Angaben aus dem Finanzministerium rund 2,7 Millionen Euro kosten. 2,1 Millionen Euro entfallen auf die „Baukosten, einschließlich Vermessung, Baulogistik und Baustelleneinrichtung“. Rund 586.000 Euro seien „für Baunebenkosten vorgesehen“.

Der Abriss ist umstritten, weil er auf einer Planung aus dem Jahr 2011 beruht, die inzwischen in einem wichtigen Punkt verändert wurde. So hat die Bundesregierung auf den Bau eines neuen Regierungsterminals verzichtet. Stattdessen soll das zunächst nur für eine Übergangszeit errichtete Provisorium dauerhaft für Regierungszwecke genutzt werden.

Protest gegen den Abriss ist groß

Dadurch liegt das Generalshotel nicht mehr zwischen den noch zu errichtenden Hangars für die Jets der Flugbereitschaft und dem Regierungsterminal und könnte nach Ansicht des Flughafenplaners Dieter Faulenbach da Costa erhalten bleiben. Die Bundesregierung hält jedoch am Abriss des Generalshotels fest und verweist dabei auf den zwischenzeitlich beschlossenen Umzug der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums von Köln/Bonn nach Schönefeld. Daraus ergebe sich ein gestiegener Bedarf an Flugbetriebsflächen.

Das Generalshotel war 1948/49 in Schönefeld errichtet worden. Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie Sowjet-Chef Leonid Breschnew oder Kubas ehemaligen Führer Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude bis 2022 durch die Bundespolizei genutzt.

Der Protest gegen den Abriss des Generalshotels ist groß. Mehr als 1000 Unterstützer haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem ein Abrissmoratorium gefordert wird. Die deutsche Sektion des Unesco-Beraters Icomos und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz haben in den vergangenen Wochen und Monaten für den Erhalt des Generalshotels geworben. Auch die Länderchefs von Berlin und Brandenburg haben sich gegen den Abriss ausgesprochen.