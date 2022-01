Berlin - Das Ende dieser Welt ist nahe: Sie war gewaltig, gigantisch, schmutzig. Die Menschen wirkten in dieser von ihnen selbst geschaffenen Umgebung klein und verletzlich. Die Bilder von Lorenz Kienzle, aufgenommen analog mit dem klaren Blick der Großbildfotografie, dokumentieren die Härten und den Abschied von der Industriekultur in den vergangenen drei Jahrzehnten und setzen ihr in dem Band „Arbeitswelten und Lebensräume. Brandenburger Industrielandschaften 1992–2021“ ein Denkmal.