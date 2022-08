Im Wedding, in Moabit, im Hansaviertel, am Gesundbrunnen und rund ums Regierungsviertel erwarten Falschparker in Zukunft böse Überraschungen. Das Bezirksamt Mitte greift durch und lässt Autofahrer tief ins Portemonnaie greifen. Ab sofort werden falsch parkende Fahrzeuge grundsätzlich kostenpflichtig umgesetzt. Heißt: Abschleppen und über 200 Euro Bußgeld, statt eines 15-Euro-Knöllchens. Konsequente Verkehrspolitik im grün regierten Mitte oder eine Kampagne gegen Autofahrer?

Die Bezirksstadträtin für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, Almut Neumann, sagt in einer Pressemitteilung: „Verkehrsberuhigte Bereiche erfordern eine besondere Rücksicht des motorisierten Verkehrs.“ Für die Grünen-Politikerin hat die Sicherheit von älteren Fußgängern und Kindern oberste Priorität. „Das Ordnungsamt Mitte lässt falsch parkende Fahrzeuge verstärkt umsetzen“, sagt sie. Ihrer Ansicht nach werden somit „Gefahrenstellen“ beseitigt und Autofahrer dazu gebracht, sich an die Verkehrsordnung zu halten und das Falschparken zu unterlassen.

#Falschparker: Berlin greift durch. 👍

Bisher war ein Verwarngeld von zehn bis 15 Euro üblich fürs Falschparken in verkehrsberuhigten Straßen. Die neue Praxis wird den Geldbeutel der Falschparker deutlich mehr belasten. Dann werden nämlich mit den Abschleppkosten und dem Verwarngeld mehr als 200 Euro fällig. Umgerechnet genau so viel wie ein Direktflug von Berlin nach New York, eine Jahresdauerkarte für Hertha BSC oder die neuesten kabellosen Bluetooth-Kopfhörer von Apple.