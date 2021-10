Berlin - Acht Jahre? Ja, richtig gelesen: acht Jahre! So lange wird das große Bauprojekt, das auf die Autofahrer in Berlin zukommt, nach jetzigem Stand dauern. Das marode Autobahndreieck Funkturm, einer der wichtigsten Knotenpunkte im Berliner Straßennetz, wird saniert und umgebaut. Nicht mehr lange, dann gehen die Vorbereitungen in eine wichtige Etappe: Noch in diesem Jahr beginnt das Planfeststellungsverfahren, an dessen Ende die Genehmigung steht, teilte die Planungsgesellschaft Deges am Donnerstag mit. Obwohl bis zum Baustart noch Zeit vergehen wird, zeichnet sich jetzt schon ab, dass das Mega-Vorhaben im Schatten des Funkturms teurer wird als erwartet. „Die Preise für Baumaterial explodieren gerade“, sagte Deges-Bereichsleiter Andreas Irngartinger. „Wir haben die Sorge, dass die bisherige Prognose von knapp 300 Millionen Euro nicht mehr zu halten sein wird.“

Hier eine Rampe, da eine Brücke und noch eine Fahrbahn: Über mehr als fünf Jahrzehnte wurde dort, wo die Avus auf den Stadtring stößt, immer wieder etwas hinzugefügt und ergänzt. Kein Wunder, dass auswärtigen Kraftfahrern am Dreieck Funkturm die Haare zu Berge stehen, wenn sie über enge Kurven navigieren müssen und sich dann auf superkurzen Einfädelspuren wiederfinden.

Simulation: Deges So soll der Knotenpunkt, an dem die Avus (A115) auf den Stadtring (A100) trifft, aussehen. Heute führt die Avus am Avus-Motel (links) entlang. Künftig verläuft sie auf der anderen Seite. Die Schließung der Raststätte und die Aufhebung des großen Parkplatzes, der sich heute dort erstreckt, macht Platz für Grünflächen und Bauprojekte.

„Superkurz“: Das ist die Formulierung von Peter Grüschow, der das Projekt Dreieck Funkturm bei der Deges leitet. Dass es um die Verkehrssicherheit nicht gut bestellt ist, gelte als ein Knackpunkt, sagte der Bauingenieur am Donnerstag. Der andere sind die „Leistungsdefizite“: Es gebe einfach zu viele Auf- und Abfahrten, was den Verkehrsfluss behindere – was nicht unwesentlich ist, weil es sich um einen der am stärksten belasteten Teile des deutschen Autobahnnetzes handelt.

„Als das Dreieck in den 1960er-Jahren geplant wurde, ging man von 20.000 Kraftfahrzeugen pro Tag aus“, sagte Irngartinger. Derzeit wird der Charlottenburger Knotenpunkt täglich im Schnitt von 230.000 Fahrzeugen passiert, darunter 12.000 Lkw. Im Jahr 2030 sollen es dann laut Bundesprognose 250.000 sein. Von der erhofften Mobilitätswende, die das Auto aus den Städten zurückdrängen soll, ist weder in der Gegenwart noch in den Vorhersagen für die Zukunft nicht oder nicht viel zu merken.

Deges: Autobahndreieck wird auch nach der Mobilitätswende gebraucht

Doch wenn diese Art von Wende auch in Berlin das Ziel der Verkehrspolitik ist: Warum wird dann ein Stück Autobahn neu gebaut? „Auch wenn der Verkehr in neun Jahren um 30 Prozent geringer ausfällt, als dies prognostiziert wird, werden hier immer noch rund 175.000 Fahrzeuge jährlich erwartet“, so Andreas Irngartinger. Für den Stadtverkehr und das Funktionieren von Berlin sei das Autobahndreieck unabdingbar, sagte er. „Auch künftig werden die Lebensmittel nicht mit der S-Bahn zu den Supermärkten kommen.“

Auf fünf Brücken musste der Verkehr bereits eingeschränkt werden, was Lkw zum Teil auf Umwege zwingt. Nur bei einer der 25 Brücken bestünde kein kurz- oder mittelfristiger Handlungsbedarf, so die Deges weiter. Auch die 29 weiteren Bauwerke, darunter Lärmschutz- und Stützwände, seien in die Jahre gekommen. „In der jetzigen Form ist das Dreieck nicht sanierungsfähig“, sagte Irngartinger.

Am Donnerstag erläuterten die Deges-Leute, wie es weitergeht. Erste vorbereitende Bautätigkeiten werden 2023 beginnen – frühestens, wie der Bereichsleiter erklärte. Mit dem Start des Straßen- und Brückenbaus rechnen die Planer für 2024 – das sei ebenfalls der frühestmögliche Zeitpunkt.

Die Bauarbeiten sollen bis 2032 dauern. Es stimmt, sagte Irngartinger: „Das ist unglaublich lang. Aber es ist der Komplexität absolut angemessen.“ Das Großprojekt teile sich in acht größeren Bauphasen, die wiederum mehrere Hundert unterschiedliche Bauzustände erfordern. Alle Verkehrsbeziehungen sollen erhalten bleiben, Tempo 50 oder 60 bleiben möglich. Damit die Bauleute trotzdem Platz zum Arbeiten haben, wird zum Beispiel die A100 in diesem Bereich verlegt, und es werde Behelfsbrücken über die Ringbahn gebaut. Dafür wird der S-Bahn-Verkehr unterbrochen.

Anwohner kritisieren, dass Zu- und Abfahrten wegfallen

Stichwort Mobilitätswende: Das Projekt werde nicht dazu führen, dass der Knotenpunkt künftig mehr Autos durchschleusen kann, so Irngartinger. „Es gibt keine Kapazitätserhöhung – mittelbar vielleicht, aber unmittelbar nicht. Ein bedarfsgerechter Ausbau ist nicht geplant.“ Dafür bekommen die Anwohner mehr Lärmschutz – auch die der Dernburgstraße, die bisher noch keinen hatten. Weil die Avus verlegt wird und künftig auf der Südseite des Motels vorbei auf den Stadtring stößt, werde zudem Platz für Bauprojekte und Grünflächen frei. Auf den Simulationen erstreckt sich vor der Avus-Tribüne Rasen.

Simulation: Deges Die Simulation zeigt die geplante Anschlussstelle Messedamm. Die Avus wird nicht mehr vor der Tribüne verlaufen, von der aus einst Zuschauer die Rennen auf der A115 verfolgt haben, sondern südlich abgerückt.

Die Auffahrt am Messedamm soll schon bald gesperrt werden. Bis zur Eröffnung der neuen Anschlussstelle westlich davon wird sich der Verkehr auf die Zu- und Abfahrt Kaiserdamm konzentrieren. Ein Einbahnstraßensystem und neue Ampelschaltungen sollen die Belastungen verringern, sagte Peter Grüschow. Trotzdem gibt es weiterhin Kritik von Anwohnern, sie befürchten Ausweich- und Schleichverkehr, wenn Zu- und Abfahrten geschlossen werden. Doch an dieser Planung werde sich nichts ändern, hieß es. „Was wir derzeit vorfinden, ist eine verkehrstechnisch schlechte Lösung“, so der Projektleiter.