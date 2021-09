Berlin - Lange schon wird darum gerungen, wie die Lust auf Musik unter freiem Himmel im Mauerpark mit dem Bedürfnis der Anwohner nach Ruhe am Wochenende unter einen Hut zu kriegen ist. Die Lösung: eine Schall-Muschel. Heute wurde die erste im Park aufgestellt, in Zukunft soll sie bei schönem Wetter für mehr Hörgenuss davor und weniger Lärm in der Umgebung sorgen.

Das Projekt geht auf eine Initiative des Vereins Freunde des Mauerparks zurück. Gemeinsam mit dem Bezirksamt Pankow, welches Senatsgeld in Höhe von 19.000 Euro zuschoss, wurde das Pilotprojekt realisiert.