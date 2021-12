Berlin - Die Polizei hat ihre Schwerpunktkontrollen des Berliner Straßenverkehrs ausgeweitet. „In diesem Jahr haben wir uns auch das Geschehen an zahlreichen Kreuzungen genauer angeschaut“, sagte Frank Schattling, der in der Landespolizeidirektion für die Verkehrssicherheit zuständig ist, der Berliner Zeitung. „2022 wird es dort ebenfalls Kontrollen geben.“ Allein im vergangenen Jahr haben Fehler beim Abbiegen in Berlin zu mehr als 10.600 Kollisionen geführt – die häufigste Unfallursache in der Stadt. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) forderte auch von Planern und Politikern mehr Aufmerksamkeit für diese Bereiche.

„An Kreuzungen lauert die Gefahr“, sagte Volker Krane, Vorstand Verkehr beim ADAC Berlin-Brandenburg, am Donnerstag. „Es kann nicht sein, dass die Regierung untätig zusieht, wie insbesondere Radfahrer und Fußgänger dort mit teils chaotischer Verkehrsführung oder maroder Verkehrsinfrastruktur konfrontiert sind.“

Dass die Polizei außer Straßen von Schulen und Kitas auch Kreuzungen genauer beobachtet, liege daran, dass sich dort mehrere Arten von Verkehrsdelikten konzentrieren, erklärte Schattling. Ein Beispiel: Auch wenn die Start-Stopp-Automatik den Motor pausieren lässt, weil die Ampel rot zeigt, ist die Handynutzung dort verboten.

Schulterblick und Schritttempo

Schauen Autofahrer über die Schulter nach hinten, bevor sie rechts abbiegen? Drosseln Lkw-Fahrer ihr Tempo auf Schrittgeschwindigkeit, bevor sie um die Ecke fahren? Das sind weitere Themen, auf die geachtet wird, so der Polizeibeamte. Die Kreuzungen Mehringdamm/Gneisenaustraße, am Halleschen Tor und an der Oberbaumbrücke gehörten 2021 zu den Schauplätzen von Schwerpunktkontrollen.

Laut Polizei führte der Jakob-Kaiser-Platz in Charlottenburg die Liste der unfallträchtigsten Knotenpunkte 2020 an. Dort wurden 266 Kollisionen registriert. Es folgten der Große Stern mit 226 und der Ernst-Reuter-Platz mit 225 Unfällen.

Der ADAC Berlin-Brandenburg lenkte den Blick auf weitere Knotenpunkte – zum Beispiel auf das Frankfurter Tor in Friedrichshain. Dort registrierte die Polizei allein im vergangenen Jahr 126 Zusammenstöße. 27 Menschen wurden leicht verletzt, ein Mensch trug schwere Verletzungen davon.

Warten zwischen Kraftfahrzeugen – unangenehm

Für Radfahrer, die geradeaus in die Petersburger Straße möchten, gebe es an der Einmündung der Warschauer Straße einen Radfahrstreifen zwischen zwei Kfz-Spuren, beobachtete Verkehrsreferentin Merve Serin. Vielleicht weil es ihnen dort unangenehm ist, warten Geradeaus-Radler jedoch lieber am Rand – und kommen beim Losfahren Abbiegern in die Quere. In diesem Bereich vermisst der ADAC auch eine Farbmarkierung der Radfahrstreifen. Damit nicht genug: Gegenüber gibt es eine Aufstellfläche für Radfahrer, die links in die Karl-Marx-Allee wollen. Dort herrscht oft Gedränge.

Am Schlesischen Tor in Kreuzberg müssten Radfahrer ebenfalls aufpassen, sagte Serin. Die Verkehrsführung ist nicht eindeutig, weil Markierungen alt oder beschädigt sind. Auch sei die Beleuchtung unter dem Hochbahnviadukt zu schwach. Der unübersichtliche Knotenpunkt am U-Bahnhof landete mit 221 registrierten Kollisionen im vergangenen Jahr auf dem fünften Platz der schlimmsten Unfallschwerpunkte Berlins.

An der Kreuzung Hauptstraße/Wexstraße, dem Innsbrucker Platz in Schöneberg, sorgen uneindeutige, verblichene und das Fehlen von Markierungen für Verwirrung, so der ADAC weiter. Konflikte zwischen Autos und Fahrrädern seien dort ebenfalls programmiert. Mit 123 Kollisionen im vergangenen Jahr kam dieser Knoten auf Platz 8 der Unfallschwerpunkte.

Merve Serin sah sich auch einen Bereich in Prenzlauer Berg an, der kürzlich wieder Negativschlagzeilen gemacht hat – mit dem dritten tödlichen Unfall in diesem Jahr. Eine Radfahrerin, die am 7. Dezember auf der Straße Am Friedrichshain unterwegs war, wurde gegenüber von der Einmündung der Friedenstraße von einem Lkw getötet. „Auffällig ist, dass es dort keine Radspuren gibt“, sagte die Frau vom ADAC.

Kritik an „populistischem Aktionismus“ des Senats

Der Verband verlangte vom Senat mehr Anstrengungen für die Verkehrssicherheit. Während die Zahl der Verkehrstoten bundesweit gesunken ist, stieg sie in Berlin im vergangenen Jahr von 40 auf 50. In diesem Jahr wurden bislang 38 Menschen im Straßenverkehr getötet, darunter 13 Fußgänger und zehn Radfahrer. „Statt populistischem Aktionismus muss gesunder Pragmatismus Einzug in die Berliner Verkehrspolitik halten“, sagte Krane. Er forderte den neuen rot-grün-roten Senat zu entschlossenem und pragmatischem Handeln für mehr Verkehrssicherheit auf.

Weitgehende Einschränkungen des Autoverkehrs schloss Krane allerdings aus. Zur Diskussion um Tempo 30 statt Tempo 50 sagte er, dass sich die Probleme mit einer Senkung der Regelgeschwindigkeit nicht aus der Welt schaffen ließen. Besser wäre es, das Verhalten zu beeinflussen. In Einzelfällen könnte es sinnvoll sein, Ampelschaltungen so zu ändern, dass Radfahrer und Rechtsabbieger nicht gleichzeitig grünes Licht bekämen. Eine generelle Lösung wäre dies aber nicht, weil getrennte Schaltungen den Verkehrsfluss massiv beeinflussen würden.

„Wenn wir den Autoverkehr abschaffen würden, gäbe es keine Verkehrsunfälle mehr“, sagte Volker Krane. Doch dies wäre ein „massiver Eingriff in die Freiheitsrechte“, gab der Jurist zu bedenken. Zudem widerspräche dies den Mobilitätsbedürfnissen der Millionenstadt Berlin. Eine Reduzierung des Autoverkehrs wäre nur sinnvoll und erreichbar, wenn Alternativen wie Carsharing oder der Nahverkehr gestärkt würden. Allerdings gestand Krane ein, dass Berlin mit solchen Angeboten schon jetzt gut ausgestattet sei. Die Zahl der zugelassenen Pkw sei trotzdem gestiegen – auch 2021.