Ein Blick in deutsche Schulklassen erweckt schnell den Eindruck, dass die Kinder immer dicker werden, ihre Interessen jedoch immer dünner – zumindest was deren Anteil an Beweglichkeit betrifft. Die Zahlen für extremes Übergewicht bestätigen das, sie steigen deutschlandweit. Allein in Berlin diagnostizierten Ärzte im Jahr 2020 bei rund 24.000 Kindern und Jugendlichen unter 19 Jahren Adipositas, sprich Fettleibigkeit. Ein Programm aus der Hauptstadt will dem entgegenwirken.

„‚Berlin hat Talent‘ ist eine Bewegungsinitiative für gesunde Schülerinnen und Schüler“, sagt Bernd Wolfarth, Professor an der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Das Programm ist eine Initiative zur nachhaltigen Bewegungsförderung von Berliner Grundschuldkindern und wird bereits seit elf Jahren gemeinsam vom Landessportbund Berlin (LSB) und dem Senat durchgeführt. Nun übernimmt die HU Berlin, unter Leitung des Sportmediziners Wolfarth, die wissenschaftliche Begleitung des Programms. Wie will „Berlin hat Talent“ aber der vermehrten Fettleibigkeit bei Kindern entgegenwirken?

Adiposität bei Kindern: Um 27 Prozent gestiegen

Eine falsche, zu fettreiche, kalorienreiche und zuckerhaltige Ernährung gehört laut einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) zu den Hauptgründen für extremes Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Vor allem während der Corona-Pandemie mit Homeschooling und Homeoffice waren das „schnelle Nudel-Ketchup-Gericht oder der Griff zur Tiefkühlpizza ein willkommener Notnagel in deutschen Küchen“, heißt es in der Studie. In den vergangenen zehn Jahren ist laut KKH die Zahl adipöser Kinder zwischen sechs und 18 Jahren um 27 Prozent gestiegen. Doch daran seien nicht nur Pizza, Chips, Cola und Co. schuld – die Kinder werden auch wegen zu wenig Bewegung immer dicker. So ist eine weitere Kernursache für den Adipositastrend, dass Kinder immer mehr zu Stubenhockern werden. Laut aktuellen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend – umso wichtiger werden Gegenmaßnahmen.

Berlin geht das Problem an, führt jährlich an circa 300 öffentlichen Berliner Grund- und Gemeinschafts- sowie Förderschulen den Deutschen Motorik-Test (DMT) in dritten Klassen durch. Seit 2011 wurden bislang jedoch nur rund 100.000 Kinder getestet. „Die Teilnahme ist freiwillig und war anfänglich etwas schwierig – das müssen wir eingestehen“, sagt LSB-Präsident Thomas Härtel auf der Konferenz. Dennoch habe sich im Rahmen des Programmes die Erkenntnis durchgesetzt, dass man gemeinsam mit Schulleitung, Klassenlehren und Eltern die Kinder motivieren könne, am Bewegungsprogramm teilzunehmen.

Auf Grundlage der Ergebnisse erhalten die Schüler Bewegungsempfehlungen und Zugänge zu konkreten Sportangeboten durch den LSB. Dazu zählen Gutscheine für ein dreimonatiges Probetraining, die Teilnahme an Talentiaden oder Bewegungsfördergruppen. Auch für Kinder mit Behinderungen gibt es spezielle Angebote, wie beispielsweise die Para-Talent-Tage oder inklusive Sportfeste. Die drei verschiedenen Wege haben ein gemeinsames Ziel: die Kinder in Berliner Sportvereine bringen. Über die Mitgliedschaft in einem der mehr als 90 Partnervereine soll das Programm die Kinder zum „Lebenslangem Sporttreiben“ animieren.

Quelle: LSB Mónica Rodríguez/Berliner Zeitung

Der Test, von dem alles ausgeht, wird von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie koordiniert. „Nachdem der dritte Jahrgang mit dem DMT getestet, bewegt und geprüft worden ist, werden Schüler, die klaren Unterstützungsbedarf bzw. motorischen Förderbedarf haben, in einer Bewegungsfördergruppe zusammengeführt“, sagt Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch während der Konferenz am Dienstag. Ein Jahr lang führen dann ehrenamtliche Übungsleiter an der Schule wissenschaftlich begleitete Maßnahmen mit dieser Gruppe durch. „Sie sollen das Bewegungsverhalten der Kinder unterstützen und ihre Defizite innerhalb eines Jahres beheben“, sagt Günther-Wünsch.

Jetzt wolle man gemeinsam mit dem Olympia-Arzt Wolfarth und seinem Team des Instituts für Sportwissenschaft auf der Grundlage empirischer Daten die etablierten Maßnahmen evaluieren und zugleich neue Impulse in das Programm aufnehmen. „Gerade nach der Pandemie sind individuell passende und wirksame Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche wichtiger denn je“, sagt die Bildungssenatorin schließlich.

Adipositas erhöht bei Kindern und Jugendlichen das Risiko, früh Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs zu entwickeln. Die WHO empfiehlt deshalb für Kinder und Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten körperliche Aktivität bei moderaten bis hohen Intensitäten. Zudem sollten an mindestens drei Tagen pro Woche hochintensive Aktivitäten, die Muskeln und Knochen stärken, durchgeführt werden, denn: Körperliche Aktivität ist bei Kindern und Jugendlichen mit verbesserter geistiger und kognitiver Gesundheit verbunden – eine Win-win-Situation.



