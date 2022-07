Betonschwellen sorgen auch im Berliner und Brandenburger Bahnverkehr für immer mehr Probleme. Jetzt wurde bekannt, dass der wichtigste Binnenhafen von Berlin auf dem Schienenweg nicht mehr erreichbar ist. Das teilte die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft (Behala), die diese Anlage betreibt, auf Anfrage mit. Der benachbarte Ringbahnabschnitt, der zu dem wichtigen Umschlagplatz führt, ist gesperrt.

Die Bahnstrecke zwischen Berlin-Moabit und Hamburger und Lehrter Bahnhof steht seit dem 13. Juli nicht mehr zur Verfügung, teilte Behala-Geschäftsführerin Petra Cardinal der Berliner Zeitung mit. „Das betrifft den Güterzugverkehr vom und zum Westhafen. Wir gehen davon aus, dass die Sperrung mit den seit Mitte der vergangenen Woche laufenden bundesweiten Prüfungen von Betonschwellen zusammenhängt.“

dpa/Carsten Koall Am Logistikstandort Westhafen spielt die Bahn eine bedeutende Rolle. Ende März verladen Arbeiter Container auf einen Zug der DB-Schienenbrücke Ukraine.

Wie berichtet lässt die Deutsche Bahn (DB), deren Tochterunternehmen DB Netz die Schienenwege betreibt, seit der vergangenen Woche bundesweit einige Hunderttausend Betonschwellen überprüfen. Damit reagierte das Bundesunternehmen auf die Diskussion nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen, bei dem fünf Menschen getötet und mehr als 60 verletzt wurden. Bei den Betonschwellen, die nun untersucht werden sollen, handelt es sich um den gleichen Bautyp wie auf dem Streckenabschnitt in Oberbayern, auf dem ein Regionalexpresszug nach München am 3. Juni entgleiste.

Seit dem 15. Juli ist auch ein Abschnitt der Ostbahn im Osten Berlins nicht mehr befahrbar. Ein Bahnsprecher bestätigte auf Anfrage, dass dies mit dem aktuellen Schwelleninspektionsprogramm im Zusammenhang stehe.

Wie berichtet hat die Sperrung dazu geführt, dass die Züge der Regionalbahnlinie RB26 zwischen den Berliner Bahnhöfen Ostkreuz, Lichtenberg und Mahlsdorf nicht mehr verkehren können. Die Dieseltriebwagen der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) beginnen und enden jetzt in Mahlsdorf oder Strausberg. „Es sieht so aus, als ob in den nächsten Tagen der reguläre Betrieb auf dem gesperrten Abschnitt der RB26 wieder aufgenommen wird“, sagte NEB-Sprecherin Katja Tenkoul am Donnerstag. „Witterungsbedingt kann es aber immer zu Verzögerungen kommen, daher kann ein definitiver Tag nicht genannt werden.“

Inzwischen ist auch eine weitere Strecke der DB, die von der NEB befahren wird, betroffen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Sperrung auf der Linie RB60, die baustellenbedingt bisher von Frankfurt (Oder) nach Werbig reichte, bis Letschin verlängert worden ist. „Dies kam heute sehr kurzfristig“, so Tenkoul. Auf der Internetseite des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg ist von einer „Infrastrukturstörung“ die Rede. Auch dort müssten Betonschwellen ausgetauscht werden, so ein Beobachter. Der Schienenersatzverkehr wurde entsprechend verlängert.