Sperrmüll in Berlin: An diesen Tagen kommt die BSR zu Ihnen in den Kiez!

Eines der größten Probleme Berlins ist illegaler Müll am Straßenrand. Die BSR will mit mehreren Aktionstagen diesen Trend bremsen. Die Stadtreinigung kommt fast bis vor die Haustür.

Die Berliner Kieze sind voll von Sperrmüll. Ob eine verschimmelte Matratze im Treptower Park, ein altes Regal im Schillerkiez oder eine benutzte Couch im Arendscarre: das Problem des illegal abgestellten Mülls wird für Berlin immer größer. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) stellt sich dem Trend entgegen und kommt extra dafür in die Kieze.

Die BSR kündigt auf ihrer Homepage an, in zwei Tagen am Monat in die Berliner Bezirke zu fahren, um Sperrmüll kostenfrei zu entsorgen. Dabei können Anwohner jeglichen Müll wie Kommoden, Hocker, Schränke und Teppiche an den ausgewiesenen Orten abgeben. Auch Elektromüll kann an den „Kieztagen“ bei der BSR abgegeben werden. Schadstoffe wie Lack, Farben, Bauschutt und Batterien kann die BSR jedoch nicht annehmen.

Zudem bietet die BSR an den ausgewählten Tagen einen Tausch- und Verschenkmarkt an. So können Sie beispielsweise Brettspiele, Vasen und Geschirr, Fahrräder oder Koffer mitbringen. Das Angebot der BSR soll im April starten und laut der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bis 2024 laufen.

Wo finden die BSR-Kieztage im April statt?

Friedrichshain-Kreuzberg



Donnerstag, 20.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr am Mariannenplatz 7-9



Dienstag, 25.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Samariterstr. 11-12

Lichtenberg



Freitag, 28.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr am Anton-Saefkow-Platz 1



Samstag, 29.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr in der Ribnitzer Str. 1

Marzahn-Hellersdorf



Dienstag, 11.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr Hinter der Mühle Marzahn



Dienstag, 18.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Hellersdorfer Str. 159



Mittwoch, 19.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Ernst Bloch Str. 6-8

Mitte



Donnerstag, 13.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Samoastr. 7-9



Donnerstag, 27.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Reuchlinstr. 16

Neukölln



Samstag, 15.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr am Böhmischen Platz



Samstag, 22.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr am Sasarsteig / Mainzer Str. 46 und 49

Pankow



Donnerstag, 06.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Belforter Str. 9



Donnerstag, 20.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr am Pistoriusplatz 3

Reinickendorf



Mittwoch, 12.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr im Wendehammer der Königshorster Str.



Mittwoch, 26.04.2023 von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Marzahnstr. 1

Spandau



Freitag, 14.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr in der Hakenfelder Str. 13



Montag, 24.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr in der Westerwaldstraße 13

Steglitz-Zehlendorf



Samstag, 29.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr auf dem Hanna-Renata-Laurin-Platz

Treptow-Köpenick



Montag, 17.04.2023 von 8 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Kietzer Feld



Freitag, 21.04.2023 von 8 Uhr bis 13 Uhr in der Stillerzeile 58

Für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg hat die BSR noch keine Termine im April veröffentlicht.