Aktivisten aus Israel und Palästina: „Müssen Verantwortung übernehmen für unsere eigene Gewalt“

Es ist schon ein paar Monate her, dass die Friedensaktivisten Osama Eliwat und Rotem Levin ihre Vortragstour in Deutschland planten – und sie hätten sich damals nicht vorstellen können, unter welchen Umständen diese stattfinden würde. Eliwat ist Palästinenser, Levin ist Israeli. Eigentlich wollten sie gemeinsam in Deutschland über ihre Arbeit mit der gemeinnützigen Organisation Combatants for Peace sprechen, die Frieden im Nahen Osten durch bilaterale Begegnungen und Dialog fördern will. Aber seit dem 7. Oktober, den grauenvollen Terrorangriffen der Hamas auf Israel und den Toden von Tausenden Zivilisten auf beiden Seiten, scheint dieses Ziel weiter entfernt zu sein als je zuvor.

Es sind schwere Zeiten für die Männer, die beide in Israel wohnen. Sie sprechen mit ernstem Ton und gerunzelter Stirn; manchmal muss einer von ihnen innehalten und tief durchatmen, bevor er eine Frage beantwortet. Einmal legt Levin eine Hand auf Eliwats Schulter. Dass die beiden, die sich im Rahmen ihrer Arbeit kennengelernt haben und zu Freunden geworden sind, momentan viel Halt voneinander bekommen, ist deutlich. „Ich habe so viel geweint und getrauert in den letzten Wochen – und bin auch verzweifelt und wütend, wie viele andere Palästinenser“, sagt Eliwat. „Aber das bestärkt uns nur in unserem Ziel, den Menschen Hoffnung zu geben, dass ein anderer Weg möglich ist.“

Bei der Organisation Combatants for Peace (bei der Eliwat Vorstandsmitglied ist) sind vor allem Israelis und Palästinenser tätig, die einst im jahrzehntelangen Nahostkonflikt kämpften und sich nun für den Frieden (und eine Zweistaatenlösung im Rahmen der Grenzen von 1967) einsetzen. Rotem Levin, 33 Jahre alt, wurde in einem kleinen Dorf in Zentralisrael geboren, der 45-jährige Osama Eliwat in Jerusalem; er zog aber mit seiner Familie nach Jericho im Alter von zehn Jahren, nachdem die Rechte seiner Familie als Araber in Jerusalem immer weiter eingeschränkt wurden.

„Israelis waren für uns nur Soldaten“ – „Palästinenser nur Putzfrauen oder Mechaniker“

Die beiden Männer beschreiben extrem begrenzte Interaktionen mit Menschen auf der anderen Seite des Konflikts während ihrer Jugend. „Wir kannten keine Palästinenser außer der Putzfrau oder dem Mechaniker, der das Familienauto reparierte“, sagt Rotem Levin. Osama Eliwat ging es ähnlich – obwohl seine Familie nur wenige Meter von israelischen Siedlungen entfernt wohnten. „Die einzigen Israelis, die ich damals je gesehen habe, waren Soldaten“, sagt er. Er fühlte sich seiner Rechte und Identität als Palästinenser beraubt; als Teenager wurde er einmal festgenommen, nachdem er die palästinensische Fahne zeigte.

Nach einer getrennten Jugend lernten Levin (links) und Eliwat (rechts) jeweils Arabisch und Hebräisch und bauten Freundschaften auf der anderen Seite auf. Benjamin Pritzkuleit

Auch unterschiedliche Erfahrungen brachten die beiden zu ihren heutigen Rollen. Durch Zufall wurde Osama Eliwat von einem Bekannten zu einem Abendessen in Bethlehem eingeladen, wo er zum ersten Mal mit Israelis essen und Gespräche führen konnte. Erst dann wurde ihm klar, dass es auch Israelis gibt, die sich Frieden und Zivilrechte für Palästinenser wie ihn wünschen. Er lernte Hebräisch und gründete die Organisation Visit Palestine, um Israelis Einblicke in die palästinensische Geschichte und Kultur zu bieten.

Rotem Levin absolvierte nach seinem Schulabschluss den Wehrdienst im israelischen Militär. Er erinnert sich an einen nächtlichen Einsatz in einem Dorf südlich von Bethlehem, bei dem ihm befohlen wurde, Schallgranaten in den Garten eines Wohnhauses zu werfen. Erst nach der Tat wurde ihm sein Schock darüber bewusst, dass er den Befehl nicht infrage gestellt hatte. Nach seiner Entlassung aus der IDF beschäftigte er sich mehr und mehr mit der palästinensischen Perspektive und Geschichte und lernte Arabisch.

Heute sind beide Männer überzeugt, die Machtstrukturen in Israel unter Benjamin Netanjahu sowie im Gazastreifen unter der Hamas seien auf die Segregation von Israelis und Palästinensern angewiesen. Ein Teil ihrer Arbeit besteht darin, diese Spaltung zu überwinden, indem sie Aufklärungsarbeit über die Gemeinsamkeiten ihrer Völker leisten. „Wir teilen eine lange Geschichte von Flucht, Leid und einer wichtigen Beziehung zu diesem Land sowie viele kollektive Traumata“, sagt Rotem Levin.

„Wir leisten Widerstand, indem wir Frieden fordern“

Solche Geschichten und Perspektiven haben Eliwat und Levin während ihrer Deutschlandreise mit Zuhörern im ganzen Land besprochen sowie mit Vertretern des Bundesentwicklungsministeriums und des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Gespräche hätten ihm Hoffnung gegeben, so Osama Eliwat, denn so könne er Widerstand gegen die Gewalt in seiner Heimat leisten. Rotem Levin spürt einen Stimmungswechsel nach dem Schock des 7. Oktober – nun würden immer mehr Menschen den Kreislauf der Gewalt durchbrechen wollen, anstatt ihn fortzusetzen, sagt er. Sie hoffen, ihre Arbeit habe dazu einen Beitrag geleistet.

Doch sie wissen auch, noch größere Schritte sind notwendig, bevor ihr Ziel erreicht ist. Osama Eliwat ist enttäuscht wegen der starken internationalen Unterstützung für die israelischen Militäreinsätze gegen Gaza und empfindet einen starken Unterstützungsmangel für palästinensische Zivilisten. „Die Amerikaner schicken Waffen statt Therapeuten“, sagt er. „Unser Schmerz wird nicht gehört, die Welt schaut weg von dem Leid unserer Kinder.“

Ein Demonstrant auf der Solidaritätskundgebung für Palästina am Herrmannplatz hält am 29. Oktober ein Plakat für den Frieden in die Luft. Emmanuele Contini

Rotem Levin will auch ein schnellstmögliches Ende der Gewalt – das zu tiefgründigen Gesprächen zwischen den beiden Seiten führen müsse. „Wir müssen über die Quelle dieses Problems reden und ein neues System ohne jegliche Diskrimination schaffen – in dem sowohl Israelis als auch Palästinenser alle teilhaben können und gleich sind“, sagt er. Ohne einen solchen Neuanfang werde weitere Gewalt auf die Region zukommen, glaubt er.

Osama Eliwat erinnert an die Worte des palästinensischen Dichters Mahmoud Darwisch: „Wir treffen uns, wenn der Krieg beendet ist. Der Krieg wird beendet sein, wenn wir uns treffen.“ Für ihn und Rotem Levin bildet das Zitat den Kern ihrer Botschaft: „Wir müssen die Menschen zusammenbringen“, so Eliwat. Sowohl Israelis als auch Palästinenser sind Opfer des Konflikts, sagt er – und sie sind zugleich auch dafür verantwortlich, ihn zusammen zu beenden. „Wir müssen alle die Verantwortung übernehmen für unsere eigene Erziehung, für unsere eigenen Taten – und für unsere eigene Gewalt.“



