Berlin - Einst lief von hier aus die „Aktuelle Kamera“, jetzt wird wieder Theater gespielt. Der alte Sendesaal des DDR-Fernsehens, das Studio 5, wird an diesem Sonnabend offiziell als Spielstätte des Theater Ost wiedereröffnet.

„Im Zuge der Pandemie mussten wir unsere alten Räume im Kopfbau auf dem Gelände des ehemaligen DDR-Fernsehens verlassen. Sie waren mit Blick auf die Abstandsregelungen nicht mehr groß genug“, erklärt die Leiterin des Theater Ost, Kathrin Schülein.

Dass sie aber im alten Sendesaal der bekanntesten Nachrichtensendung der DDR und im ehemaligen „Theater des Fernsehens der DDR“ eine neue künstlerische Heimat finden würden, hätten sie sich beim Theater Ost kaum träumen lassen. Innerhalb von wenigen Tagen haben sie den Umbau des bisher als Lager genutzten Studios bewerkstelligt.

Gebäude des DDR-Fernsehens im Bauhausstil

Das Fernsehen der DDR hatte das denkmalgeschützte Gebäude in Adlershof im Bauhausstil 1952 in Auftrag gegeben. Der Architekt Franz Ehrlich, nach dem das ganze Ensemble samt Turm in der Nähe des S-Bahnhof Adlershof benannt wurde, konzipierte in einem der Gebäude, dem späteren Studio 5, einen Saal mit bis zu 520 Plätzen im Parkett und Rang.

1957 wurde der Saal, von dem aus Opern und Fernsehlustspiele gesendet wurden, entkernt und zum Studio 5 umgebaut. Fortan lief von hier aus jeden Abend um halb acht die „Aktuelle Kamera“, die „Tagesschau“ des Ostens, die verlässliche Stimme der Partei. Mit fünf Tagen Vorsprung vor der ersten Ausgabe der ARD-„Tagesschau“ war die „Aktuelle Kamera“ immerhin die älteste deutsche Fernseh-Nachrichtensendung.

Ausufernde Berichte über SED-Parteitage

Ausufernde Berichte über Tagungen des Zentralkomitees, SED-Parteitage, Auszeichnungen und Funktionärsbesuche in Kombinaten und Landwirtschaft, Berichte über erfüllte Pläne und die obligatorischen Meldungen über Drogentote in der BRD waren kennzeichnend für die Nachrichtensendung mit dem charakteristischen Fanfarenintro. Mit dem Ende des DDR-Fernsehens am 31. Dezember 1991 blieb der Saal leer.

Das Theater Ost nutze ihn zeitweilig als Lager. Der jetzige Eigentümer der Liegenschaft, Stefan Klinkenberg, hat ein Herz für Künstler und machte nun den Umzug möglich. Während das Gebäude saniert wird, gibt es zunächst für zwei Jahre einen Spielplatz für das Theater Ost. Eine Zuwendung von 100.000 Euro aus dem Topf Neustart Kultur und Spenden machten den Umbau des ehemaligen Theaters zum neuen Theater Ost möglich.

Theater Ost Am Sonnabend lädt das Theater Ost zur Wiedereröffnung des alten Sendesaals der „Aktuellen Kamera“.

Im Studio wurden tonnenweise Stoffe verbaut, die Heizung, die wegen der starken Scheinwerfer im ehemaligen Fernsehstudio gekappt war, musste wieder in Betrieb gehen, Sitztribünen, Technik und Schwingboden eingebaut werden. Dort wo einst der Schreibtisch des AK-Moderators stand, sitzen heute die Zuschauer, wenn nach fast genau 30 Jahren Dauerschlaf das Studio zu neuem Leben erwacht.

Den Osten neu denken, ohne die Vergangenheit zu vergessen

Den Osten neu denken, neu gestalten, neu inszenieren, ohne dabei die Vergangenheit zu vergessen, das habe man sich fest vorgenommen, so Schülein. „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen. Und damit dieser Neustart auch gelingen kann, wird den Staffelstab der Grandseigneur der ‚Aktuellen Kamera‘, Klaus Feldmann, übergeben“, kündigt die Theater-Chefin an.

Feldmann war von 1961 bis September 1989 Chefsprecher bei der „Aktuellen Kamera“. Er liest zur Wiedereröffnung seines alten Arbeitsplatzes aus seinem Buch „Verhörte Hörer: Sprecher und Versprecher aus Funk und Fernsehen“, in dem er die Schleusen der Erinnerung aus vierzig Jahren Versprecher-Geschichte des DDR-Funks öffnet.

Haus des DDR-Fernsehens schreibt weiter Geschichte und wird saniert

Und schon im November geht es weiter mit einer Premiere: „Geprobt wird schon“, sagt Kathrin Schülein. Am 26. November 2021 gibt es die erste Aufführung von „Die Spieler“ von Nikolai Gogol. Ein irrwitziges Vor- und Nachspiel eines jungen russischen Dramatikers, Alexander Estis, der kräftig mit Klischees gegenüber Russen und Russland aufräumt, zeigt den Weg, den das Theater Ost einschlagen will. Beleuchten, was jenseits der Oder in den letzten 30 Jahren geschah, sei ein Ziel. Und das Theater will sich weiter treu bleiben.

„Wir sind ziemlich alleine hier draußen in Adlershof und haben ein sehr gemischtes Publikum. Wir zeigen alles: Konzerte, Talkshows, eigene Inszenierungen, Ballett, Kinderveranstaltungen“, sagt Kathrin Schülein. Sie plant eine Ausstellung zum Haus und so viel mehr. Die Geschichte des Hauses ist längst nicht zu Ende. Und sie wird mit viel Herzblut weitererzählt werden.