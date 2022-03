Berlin - Das Geräusch legt sich jeden Mittwoch um 13 Uhr über das gesamte Land: Ein lautes Heulen, das auf und abschwillt, in sämtlichen Städten und Gemeinden der DDR. Diese Sirene bedeutete einerseits Feueralarm, doch Mittwoch um 13 Uhr war es der Testlauf. Ältere Menschen fühlten sich dann auch immer unangenehm an die Zeit des Krieges erinnert. Nach dem Mauerfall wurden sie weitgehend abgeschafft, der Kalte Krieg galt als vorbei.

Aktuell werden sie allerdings wieder Thema, diese Warnanlagen auf den Dächern. Es waren drei Ereignisse, die in den Behörden Berlins den Gedanken des Zivilschutzes wieder aufkeimen ließen: erstens der bundesweite „Warntag“ 2020, der ein reines Desaster war, zweitens die Flutkatastrophe im Ahrtal – und schließlich drittens: der Krieg in der Ukraine.

Die Berliner Behörden sind derzeit dabei, neue Standorte für Sirenen zu suchen. Das Warnnetz wurde bis in die 90er-Jahre über gesonderte Leitungen der Bundespost betrieben. Doch die Sirenen waren wartungsintensiv und ihr Betrieb teuer. Auf dem Land hingegen blieben die Sirenen erhalten. Katastrophenschutz-Experten kritisierten die Abschaffung in Berlin und anderen Großstädten schon immer.

In einem ersten Schritt soll Berlin jetzt wieder mit etwa 400 Sirenen ausgestattet werden. Nach Angaben der Feuerwehr sollen sie auf den Dächern kommunaler Gebäude montiert werden. Wann es soweit sein wird, ist allerdings noch unklar.

Aus einem 88 Millionen Euro großen Fördertopf für Sirenen stellte der Bund dem Land Berlin 4,5 Millionen Euro zur Verfügung – zu wenig, meinen Kritiker in der Senatsverwaltung für Inneres, auch angesichts der Hauptstadtfunktion, die Berlin hat. Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) forderte deshalb schon im September vergangenen Jahres, dass sich der Bund in Berlin stärker einbringt.

Warnapp empfahl, bei Stromausfall Radio und Fernseher einzuschalten

Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) können Sirenen besonders nachts wichtig sein, um Menschen in Notfällen zu wecken. „Sirenen können eine gute Ergänzung sein“, so Akmann. „Ein Sirenenalarm bietet einen guten Weckeffekt, beinhaltet aber keine zielgerichteten Informationen zu der Art der Gefahr. Schon im nächsten Schritt müsse es Informationen zur Gefahrenlage und entsprechenden Handlungsempfehlungen geben.

Zu diesem Zweck sollen die detaillierten Warnungen über die bereits gängigen Smartphone-Apps wie NINA und KATWARN geben. Einbezogen werden auch elektronische Werbetafeln an Straßen, Anzeigen auf Bahnhöfen und in Bussen und Bahnen, das Radio sowie Lautsprecherdurchsagen von Polizei und Feuerwehr.

NINA und KATWARN hatten allerdings schon vor zwei Jahren nicht richtig funktioniert. Als bei einem bundesweiten „Warntag“ im Jahr 2020 dieses Frühwarnsystem zentral getestet wurde, offenbarten sich große Lücken. Die Test-Warnungen erreichten viele Menschen zu spät oder gar nicht. Das Bundesinnenministerium sprach danach von einem Fehlschlag, der damalige Chef des Bundesamtes Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde abgelöst. Und auch beim bis zu 32 Stunden andauernden Stromausfall in Köpenick im Februar 2019 empfahl die Warnapp NINA, für aktuelle Informationen daheim Radio und Fernseher einzuschalten.

Dass Apps nur schlecht funktionieren zeigte die Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Sommer. Die Menschen wurden gar nicht oder zu spät gewarnt. Andere wiederum fühlten sich vorgewarnt und schützten ihre Häuser – doch die Warnungen wurden von vielen nicht ernst genommen.

Kaum noch Schutzräume

Um das Warnnetz zu verdichten, ist jetzt auch das sogenannte Cell Broadcasting möglich, das es schon länger in anderen Staaten gibt. Mit dieser Technologie kann das BBK an alle Mobilfunktelefone, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind, eine Warnung per SMS schicken. Eine entsprechende Änderung des Telekommunikationsgesetzes hatte im September vergangenen Jahres der Bundestag beschlossen.

Der russische Einmarsch in die Ukraine werde die Zivilschutz-Projekte weiter beschleunigen, meinen Katastrophenschützer. Denn mit der Invasion ist auch in Deutschland die Kriegsangst wieder erwacht. Nach den Sirenen waren auch die öffentlichen Schutzräume weitgehend abgebaut worden, worauf sich Bund und Länder im Jahr 2007 geeinigt hatten. „Mit dem Fall der Mauer und der Beendigung des Ost-West-Konflikts schien das Szenario eines konventionellen Krieges mit großflächigen Bombardierungen und dem Einsatz chemischer und nuklearer Waffen nicht mehr zeitgemäß“, heißt es in einer Erklärung des BBK, das es gleichwohl für unwahrscheinlich hält, dass Deutschland vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes einem Luftangriff ausgesetzt sein wird.

Wegen der seit der Wende geringer gewordenen Bedrohungslage sind nach Angaben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben von 2000 Anlagen in den westlichen Bundesländern etwa 1400 zurückgebaut worden. Aber auch die 2000 Anlagen boten damals nur Schutz für drei Prozent der Bürger. Die im Osten Deutschlands bestehenden Schutzräume wurden nach der Wiedervereinigung nicht in das Schutzraumkonzept des Bundes übernommen.