„Mit Blick auf den Sommer höchst beunruhigend“: Droht auch in Berlin ein Fischsterben?

Das massive Fischsterben in der Oder wurde im Sommer letzten Jahres durch eine Alge verursacht, von der nun auch Zellen in Berliner Gewässern gefunden wurden.

Die Umweltkatastrophe an der Oder im vergangenen Sommer gehört zu den größten ihrer Art in den vergangenen Jahrzehnten in ganz Europa. Millionen von Fischen und anderen Lebewesen starben. Der Verursacher der Katastrophe ist noch immer nicht ermittelt. Das wurde auf der Oder-Konferenz der Grünen in Frankfurt (Oder) am Montag klar.

Bislang ist nur sicher, dass das massive Fischsterben in dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen von einer Brackwasseralge verursacht wurde, die eigentlich salziges Wasser bevorzugt. Als sicher gilt auch, dass aus polnischen Betrieben zu viel Salz in die Oder geleitet wurde, sodass sich die Alge massiv vermehrte und auf 300 Kilometern Länge ein tödliches Gift erzeugt hat. Es wurden 360 Tonnen tote Fische allein in Polen geborgen.

Bei der Konferenz in Frankfurt wurde auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zugeschaltet: „Bislang hat die polnische Regierung keine Verursacher der Salzeinleitungen genannt.“ Lemke sagte weiter, dass die aktuellen Messwerte beim Salz weiterhin sehr hoch seien. „Das ist mit Blick auf den Sommer höchst beunruhigend.“

Alge entwickelte sich durch zu viel Salz und Sonne

Auch andere Teilnehmer der Konferenz warnen davor, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte. Die Gefahr ist real, sagte auch Christian Wolter vom Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Denn egal wie die Alge in den Fluss kam, ob durch andere Tiere oder weil Menschen sie im Brackwasser von Schiffen mitgebracht haben, sie sei nun überall im Fluss. Quasi in Wartestellung.

Im Vorjahr entwickelte sie sich explosionsartig, als der Salzgehalt hoch war, die Sonne massiv schien und Niedrigwasser herrschte. Niemand wisse, wie sich die Algen in diesem Jahr verhalten werden. Dazu kommt, dass die Alge wohl auch in anderen Flüssen vorhanden ist. „Einzelne Zellen wurden auch in Berlin gefunden“, sagte Wolter. Es könne auch sein, dass die Zellen schon vorher dort waren und nur nicht gefunden wurden.

Bundesministerin Lemke forderte: „Der für die tödliche Alge mitverantwortliche hohe Salzgehalt muss deutlich reduziert werden.“ Die Einleitungen müssten zur Not eingestellt werden. Sie erinnerte daran, dass die polnische Seite die Oder ausbauen will, das heißt: Der Fluss soll für die Schifffahrt optimiert werden. „Aber die Oder als Lebensraum muss sich erholen können“, sagte sie. „Daher sehe ich den Oderausbau auf der polnischen Seite kritisch, aber auch die Planungen auf deutscher Seite.“ Dazu sei sie mit Verkehrsminister Volker Wissing von der (FDP) im Gespräch.

Grundsätzlich sagen die Fachleute, dass der Oderausbau nicht für die Katastrophe verantwortlich sei, sondern der ungewöhnlich hohe Salzgehalt. „Aber der Ausbau führt dazu, dass die Flüsse für die Folgen des Klimawandels viel empfänglicher sind“, sagte Wissenschaftler Christian Wolter.