Alice-Salomon-Hochschule: Absolvent von Abschlussfeier ausgeladen, weil er nicht geimpft ist

Eine Berliner Hochschule in Lichtenberg feiert am Freitag ihre Graduierungsfeier. Weil er ungeimpft ist, darf ein Student nicht kommen. Wie begründet die Uni das?

Die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Lichtenberg steht laut eigenen Angaben unter anderem für Offenheit, Gesundheitsförderung und Kulturarbeit. Als forschungsaktive und praxisorientierte Hochschule bietet sie Studiengänge in den Bereichen soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung an. Auch berufsbegleitende akademische Abschlüsse gehören zum Studienangebot der Hochschule. Jonas S. (Name geändert) absolvierte einen berufsbegleitenden Bachelor in sozialer Arbeit. Nach fünf Jahren des Studiums wollte der 38-Jährige mit seinen Kommilitonen den erfolgreich bestandenen Abschluss feiern. Die Hochschule erließ allerdings eine 2G+-Regelung, und schließt damit Ungeimpfte von der Veranstaltung aus.

Dabei waren Regeln wie 3G schon fast vergessen, die QR-Codes für die Luca-App verblassen auf den Tischen in Restaurants. Mittlerweile fühlt sich der Alltag für die meisten Berliner fast wieder wie im Jahr 2019 an, in Zeiten, als noch keine Rede von einer Pandemie war. Außer in Krankenhäusern und der U-Bahn wird man kaum erinnert an „die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske“.

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, erklärte die Pandemie vor wenigen Wochen sogar als beendet. Das Coronavirus sei mittlerweile endemisch, bleibe uns jedoch trotzdem über Generationen erhalten. Warum also sieht das eine Berliner Hochschule offensichtlich anders und heißt ausschließlich geimpfte Studenten zu ihrer Graduierungsfeier willkommen?

Jonas S. erzählt am Telefon, dass er sich sehr über die E-Mail zur Einladung zur Graduierungsfeier freute. Als er dann die zweite Mail von seiner Hochschule erhielt, dass nur Personen, die den 2G+-Regeln, also geimpft und getestet, entsprechen, zur Absolventenfeier eingeladen seien, konnte er es kaum glauben. Der 38-Jährige hat sich aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen. Eine fehlerhafte Medikation habe in der Vergangenheit dazu geführt, dass er Angst vor der Impfung gehabt habe. Außerdem habe er die Gefahrenlage für sich persönlich nicht als akut eingestuft und wollte sich dem öffentlichen Druck zur Impfung nicht beugen. In seinem täglichen Leben gibt es gerade jetzt gar keine Nachteile mehr.

Keine Einschränkungen im alltäglichen Leben

Laut der Basisschutzmaßnahmen des Landes Berlins gelte in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens keine Testpflicht mehr. Eine Impfung wird „trotzdem empfohlen“. Nur in Pflegeeinrichtungen und Justizvollzugsanstalten müssen sich Mitarbeiter und Besucher noch testen lassen. Lediglich als Besucher von Patienten in Krankenhäusern hat man einen Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest einer zertifizierten Teststelle. Trifft das nicht zu, kommen bei Schnelltests in einigen Fällen Selbstbeteiligungskosten von drei bis zehn Euro hinzu.

Jonas S. sagt, dass das Vorzeigen eines negativen Schnelltests für die Feier natürlich kein Problem gewesen wäre. Allerdings kam das für die Hochschule nicht infrage. Da die Veranstaltung unter den außerschulischen Betrieb falle, sei es der Hochschule freigestellt, Sonderregelungen zu erlassen. Im sonstigen Hochschulbetrieb gelte die 3G-Regelung und die Maskenpflicht, sagt Jonas R. Es sei also kein Problem für ihn, auch ohne Impfung am Hochschulalltag wie an Lehrveranstaltungen oder Lerneinheiten in der Bibliothek teilzuhaben.

Auf der Website der Hochschule findet man Informationen dazu, dass man, wenn man weder geimpft noch genesen ist, einen tagesaktuellen negativen Schnelltest am Eingang oder an der Pforte vorweisen muss. Ein Testzentrum gibt es auf dem Campus. Die Organisationsgruppe „Pandemieplanung“ soll sich um den Beschluss der Regularien kümmern. Die aktuellen 3G-Regelungen bestünden, um allen „eine sichere Arbeits- und Lernumgebung zu schaffen“.

Jonas S. fragt beim Pandemiebeauftragten nach, warum die Regeln für die Absolventenfeier so anders seien als im regulären Betrieb. Daraufhin erklärt die Alice-Salomon-Hochschule, dass der Beschluss dem „Schutz vulnerabler Personengruppen“ diene. Eine umfassende Erklärung erhält er nicht. Auch auf Anfrage der Berliner Zeitung äußert sich die Alice-Salomon-Hochschule nicht.

Mertens: „Gefährdete Gruppen müssen besonders geschützt werden“

Zu einer Abschlussfeier bringen Absolventen gerne ihnen nahestehende Personen wie die Eltern, Geschwister oder Großeltern mit. Auch wenn die Pandemielage sich mittlerweile durchaus entschärft hat, besteht noch immer gerade für Menschen höheren Alters ein besonderes Risiko in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Um diese Personengruppen nicht zu gefährden, betonte Stiko-Chef Mertens, dass die gefährdeten Gruppen noch immer besonders geschützt werden müssen. Das gelinge vor allem noch immer durch Impfung und das Tragen einer Maske. Ein Punkt, der die Entscheidung der Hochschule nachvollziehbar macht.

Mittlerweile gehe es dem 38-jährigen Studenten nicht mehr um die Veranstaltung, sondern eher um das Prinzip. „Eine Hochschule, die immer für Inklusion stehen möchte und dann jemanden auf dieser Grundlage ausschließt. Das passt nicht zusammen“, äußert der Student. Andere Kommilitonen, die in seiner Situation sind, kenne er keine. Allerdings habe er mitbekommen, dass einige Studenten, auch wenn diese geimpft sind, nicht zur Veranstaltung am Freitag gehen werden, „weil das einfach nur Ausgrenzung ist“. An seiner Einstellung zum Impfen ändere der Vorfall allerdings nichts.