Der Wandlitz- und der Liepnitzsee gehören zu den beliebtesten Ausflugsdestinationen im Berliner Umland. Die Heidekrautbahn, die in der Nähe verläuft, ist auch für Pendler aus Brandenburg wichtig. Heute fährt dort in der Regel alle 60 Minuten ein Zug. Doch es wäre ohne großen Aufwand möglich, das Angebot zu verdoppeln und den Fahrplan auf einen 30-Minuten-Takt zu verdichten, sagt der Betreiber, die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Wie angekündigt, hat das Unternehmen jetzt kalkuliert, wie viel Geld der zusätzliche Verkehr kosten würde. Ziemlich wenig, rechnet die NEB vor.

Der Mehrverkehr wäre „ausgesprochen preiswert“, heißt es in einem Brief, den NEB-Chef Detlef Bröcker Abgeordneten des Bundestags und des Landtags, Landräten sowie Bürgermeistern zukommen ließ. Das liege daran, dass die Stillstandszeiten der Wasserstofftriebwagen, die ab Dezember 2024 auf der Heidekrautbahn eingesetzt werden sollen, besser ausgenutzt würden. Anstatt an den Endstationen lange herumzustehen, ließe sich die Zeit im Dienste der Fahrgäste nutzen. „Kein Fahrzeugmehreinsatz, kein Personalmehreinsatz“, fasst das Unternehmen zusammen.

Kostengünstige Verbesserungen

So können pro Jahr 133.320 zusätzliche Kilometer zurückgelegt werden, ohne dass zusätzliche Züge, Lokführer und Zugbegleiter benötigt werden, so die NEB. Dadurch ließen sich für die Fahrgäste spürbare Verbesserungen erreichen, die der wachsenden Region in den Landkreisen Oberhavel und Barnim nordöstlich von Berlin nützen.

In Deutschland kommen die Bundesländer für den Regionalzugverkehr auf. Dafür erhalten sie Regionalisierungsmittel vom Bund. In dem Brief erklärt die NEB, um welche Beträge sich die Zahlungen im Einzelnen erhöhen müssten. So würde ein durchgehender 30-Minuten-Takt montags bis freitags über Basdorf hinaus nach Wandlitz, Wandlitzsee und Klosterfelde pro Jahr mit zusätzlich rund 408.000 Euro zu Buche schlagen. Dabei werden Trassenpreise von 3,90 Euro pro Kilometer und Stationspreise von 2,03 Euro pro Halt zugrunde gelegt. Als Investition in die Infrastruktur wäre ein zweiter Bahnsteig in Klosterfelde nötig. Dafür will die NEB die Vorentwurfsplanung im August abschließen.

Künftig an Wochentagen stündlich nach Groß Schönebeck

Wie berichtet, hält das Berliner Bahnunternehmen weitere kostengünstige Verbesserungen für möglich. Wenn Groß Schönebeck in der Schorfheide montags bis freitags nicht mehr in der Regel zweistündlich, sondern durchgehend alle 60 Minuten bedient würde, würde dies pro Jahr rund 258.000 Euro mehr kosten, so die NEB.

Sie errechnete auch, was zu zahlen wäre, wenn die heute noch in Wensickendorf endenden Regionalbahnen der Linie RB27 täglich alle 60 Minuten in den Oranienburger Ortsteil Zehlendorf weiterfahren würden. Die jährlichen Aufwendungen für dieses Zusatzangebot werden auf knapp 385.000 Euro kalkuliert. Der 3,4 Kilometer lange Abschnitt nach Zehlendorf, für den die Züge vier Minuten brauchen würden, gehört zu dem Streckenast der Heidekrautbahn, die nach Liebenwalde führt.

In 35 Minuten von Zehlendorf nach Berlin-Wilhelmsruh

Dort hat das Land den Regionalbahnbetrieb 1997 abbestellt. Die eingleisige Strecke müsste reaktiviert, Bahnübergänge müssten gesichert werden. Die Strecke könnte Teil der neuen Regionalbahnlinie RB28 werden, auf der man in 35 Minuten auf reaktivierten Gleisen über Mühlenbeck und Schildow bis Berlin-Wilhelmsruh gelangen wird.

Der Verkehr nach Zehlendorf wird zunehmen, heißt es bei der NEB. Wohnungen, Gewerbestandorte und soziale Projekte sind geplant. „Die Stadt Oranienburg hat erhebliches Entwicklungspotenzial in Zehlendorf“, schätzt das Bahnunternehmen ein.

Künftig nicht mehr nach Schmachtenhagen

Derzeit fahren die Züge sonnabends und sonntags über Wensickendorf hinaus auf einer anderen Strecke nach Schmachtenhagen, in einen weiteren Ortsteil Oranienburgs. Doch hier sei die Zahl der Fahrgäste gesunken, heißt es bei der NEB. Es sei denkbar, auf diesen Verkehr künftig zu verzichten. „Eine Parallelbedienung von Zehlendorf und Schmachtenhagen ist im Angebot derzeit nicht vorgesehen“, so Bröcker.

„Ich freue mich, dass es nunmehr eine bezahlbare und deshalb reelle Chance gibt, Zehlendorf dauerhaft in das Netz einzubinden“, sagte Björn Lüttmann, Abgeordneter für den Bereich und Vizevorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. „In meiner Stellungnahme zum Entwurf des Landesnahverkehrsplans 2023–2027 hatte ich bereits im Juni gefordert, diese Verlängerung aufzunehmen. Jetzt sind weitere Zahlen da. Meine Schlussfolgerung ist, dass Zehlendorf schnellstmöglich in das Netz der Heidekrautbahn gehört – und perspektivisch auch Liebenwalde. Die neuen Zahlen und Fakten der NEB sollten in die aktuell laufende Überarbeitung des Entwurfs des Landesnahverkehrsplans einfließen. Ich hoffe, dass das Land dieses Angebot ernsthaft prüft.“

CDU warnt vor Angebotsausweitung zulasten eines anderen Stadtteils

Die Städte Oranienburg und Liebenwalde sowie der Landkreis Oberhavel arbeiten seit längerer Zeit daran, die Heidekrautbahn bis Liebenwalde wieder zu aktivieren. „Eine Öffnung bis Zehlendorf wäre ein wichtiger erster Schritt“, so der SPD-Politiker am Dienstag weiter. „Um dem gesamten Vorhaben Nachdruck zu verleihen, sollten die Städte und auch der Landkreis über eine Kostenbeteiligung nachdenken.“

„Die Vorschläge der Niederbarnimer Eisenbahn unter anderem zum Wiederanschluss des Oranienburger Ortsteils Zehlendorf an das Streckennetz der Heidekrautbahn sind zunächst einmal vielversprechend. Diese stellen eine gute Grundlage dar, um das Bahnangebot in der Region zu erhöhen und den Streckenast perspektivisch auch bis Liebenwalde zu verlängern“, sagte Nicole Walter-Mundt, Oranienburger Landtagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg. „Allerdings sollte auch die jetzige Verbindung bis nach Schmachtenhagen erhalten bleiben. Dafür müsste die NEB ihr Konzept jedoch an entscheidender Stelle nachbessern. Denn eine Angebotsausweitung bis nach Zehlendorf zulasten eines anderen Oranienburger Ortsteils schließe ich für mich und die CDU-Fraktion vor Ort aus.“