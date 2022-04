Berlin - Es gibt noch viel zu tun – aber die Vorfreude ist groß. Vielleicht lässt sich so am besten die Stimmung zusammenfassen. An diesem Freitag findet die traditionelle Öffnung des Strandbads am Wannsee wieder statt, zum ersten Mal seit zwei Jahren. Auf dem Parkplatz wird noch frischer Kies verstreut, auf Treppe werden die letzten neuen Fliesen verlegt, am Strand selbst testen Mitarbeiter die Duschen für die Badegäste.

„Für die ordentliche Rückkehr zu dieser beliebten Tradition darf kein Detail übersehen werden“, sagt der Badleiter vor Ort, Steve Kleinschmager. Er möchte nicht fotografiert werden, aber kommt zum Gespräch mit der Berliner Zeitung direkt von der Neupositionierung des Rettungsbootes am See. Das Boot stand seit einiger Zeit still. Kleinschmager blickt mit kühlem Kopf auf das kommende Wochenende. „Wir freuen uns natürlich und wir hoffen, dass viele Leute hierhin kommen und sich hier wohlfühlen können.“ In Spitzenzeiten gibt es Platz auf dem ganzen Strandbad für bis zu 30.000 Badegäste. Mit so vielen rechnet er natürlich nicht direkt an diesem ersten Wochenende. „Hoffentlich bekommen wir ein paar Hundert Gäste“, sagt er. „Aber das liegt natürlich an dem Wetter, da drücken wir uns die Daumen.“ Laut der rbb-Wetterkarte ist ausgerechnet für Karfreitag am Wannsee Regen angesagt.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die Strandkörbe stehen bereit.

Zum Start der Saison: Kostenloser Eintritt

Im Hintergrund des Gesprächs sind Steve Kleinschmagers Kollegen auf dem Strand ständig unterwegs; sie kontrollieren das Wasser, reinigen und desinfizieren die Badezimmer, sie fahren in Buggys in und her zwischen den rund 80 Strandkörben. Gäste dafür gibt es zwar noch nicht, aber sie wirken sehr beschäftigt. Im Moment schwimmen nur zwei Schwäne im Wasser; außer dem sanften Plätschern des Wassers sind nur die Rufe der Blesshühner noch zu hören; ihre Watschelfußabdrücke sind noch immer im Sand am Seeufer zu sehen. Der Sand ist sauber und fein, keine Zigarettenkippe, nirgends.

Wegen der Coronapandemie wurde der Start der Freibadsaison sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 verzögert. Jetzt sei vieles anders, so Kleinschmager: Das Personal vor Ort muss keine Maskenpflicht mehr im Innenraum am Strand durchsetzen, draußen gibt es auch keine Abstandsregel Metern mehr. „Jetzt ist alles wieder freigegeben“, so Kleinschmager. Schade nur, dass der Karfreitag aus wettertechnischer Sicht mit 12 Grad draußen der schlimmste Tag des Osterwochenendes sein werde. „Vor Corona hatten wir immer sehr schöne Osterwochenenden und immer einen guten Andrang“, so der Badeleiter. Trotzdem gebe es viel am Wochenende zu erwarten, auf das man sich freuen kann.

Der Eintritt zum Strandbad wird das ganze Wochenende kostenlos sein, auch die Strandkörbe (darunter viele neue) können kostenlos gemietet werden. Nach dem Anbaden können die Gäste sich in mobilen Saunas vor Ort erfrischen. Dass die traditionelle Öffnung überhaupt wieder stattfinden darf, sei natürlich erfreulich, sagt Kleinschmarger. Mit dem Ende der Maskenpflicht und vieler anderen Coronamaßnahmen in Berlin – da passt es gut, dass gerade jetzt das Strandbad am Wannsee wieder wie gewöhnt öffnet. Ein schönes Symbol. Egal auf welcher Internetseite für Berlin-Tipps: Überall findet man das Strandbad am Wannsee in den Top Ten.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Letzte Vorbereitungen am Strandbad Wannsee

Erst Aufräumarbeiten, dann Ostereiersuche für Kinder

Bekannt ist es natürlich auch als historischer Ort. An diesem kühlen, klaren Donnerstag sieht man direkt über den See zum Haus der Wannsee-Konferenz. Es ist ein Hintergrund, die auch im Kino seit langem einen festen Platz hat: Schon im Jahr 1930 bildete der Wannseestrand die Kulisse für den kultigen Billy Wilder-Stummfilm „Menschen am Sonntag“. Auch vor kurzem tauchte der Wannsee auf, in der preisgekrönten Netflix-Serie „Unorthodox“. Eine Jüdin warf zu Beginn der Serie ihre Perücke in die Fluten. Viele weitere Drehprojekte am Wannsee mussten in den vergangenen zwei Jahren ausfallen.

Die Wassertemperatur am Karfreitag soll nur 7 Grad sein. Kleinschmager will sich da allerdings nicht nicht genau festlegen: „In den oberen 30 bis 40 Zentimetern rechnen wir mit 10 Grad.“ Trotzdem ziemlich kühl – aber wer bereit ist, sich zuerst ins Wasser zu wagen, kann mit einer Belohnung rechnen. „Wir bekommen zur Eröffnung die Blue Man Group zu Besuch“, erzählt er. „Für die ersten zehn Mutigen, die ins Wasser gehen, wird es dann auch Tickets für ihre Show geben.“ Weitere Feierlichkeiten zu Ostern sind auch geplant: „Für die kleinen Kinder zu Ostersonntag haben wir dann ein kleines Versteckspiel mit Ostereiern geplant. Und für die ersten Kinder, die sie finden, haben wir eine kleine Überraschung.“ Welche genau, bleibt natürlich streng geheim.

Das Gespräch mit Steve Kleinschmager bleibt kurz, es gibt noch viel zu tun. Vor allem geht es noch um Aufräumarbeiten: „Das sieht alles wie Kraut und Rüben hier“, sagt Kleinschmager zum Ende mit einem Lächeln. Ab Freitag 12 Uhr geht es mit dem Anbaden bis 18 Uhr wieder los, ab Sonnabend darf von 10 bis 18 Uhr angebadet werden. Aber sein Team hat alles im Griff, das Ziel ist in Sicht: Leute, die „anbaden, sich ein bisschen abkühlen, bisschen rumplantschen, sich erholen und entspannen“.