Als angebliche Transperson besorgt sich ein Berliner Betrüger neue Ausweise – und zockt ab

Um an einen Ausweis zu kommen, muss man bestimmte Dokumente beibringen. Manchmal wird im Amt aber nicht so genau hingeschaut. Berliner Zeitung/Bilder: imago

Mit einer völlig neuen Betrugsmasche hat ein Krimineller in Berlin Konten eröffnet und Geld erbeutet: Er gab in Bürgerämtern an, transgeschlechtlich zu sein, und bekam auf diese Weise neue Personaldokumente.



Nach Informationen der Berliner Zeitung erschien der 32-jährige Sabri E. mehrmals in verschiedenen Bürgerämtern in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort legte er gestohlene Personaldokumente vor und beantragte mit diesen aufgrund einer angeblichen Personenstandsänderung einen neuen vorläufigen Personalausweis. Dieser wurde ihm in mehreren Fällen ausgestellt.