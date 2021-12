Weil sich gerade die Kritik an den ungenügenden Kontrollen von 3G im öffentlichen Nahverkehr häuft, lohnt eine Anekdote aus meinem Urlaub, genauer: vom Urlaubsantritt am BER. Anders als in Bussen und Bahnen patrouilliert hier immerhin permanent Polizei, und es gibt gleich mehrere Kontrollebenen, bei denen es ein leichtes sein sollte, auch die Impf- oder Testnachweise der Reisenden zu überprüfen.

Vor der Gepäckaufgabe nahm ich auf einer Bank Platz, bis sich ein Paar Mitte fünfzig daneben setzte, ohne eine Sitzschale Abstand zu halten. Sie trug ihre Maske unter der Nase, er gar keine. Die beiden Polizeibeamten, die mit Maschinenpistolen im Anschlag unmittelbar an uns vorbeiliefen, störten sich nicht daran. Ich stand auf und sprach das Paar freundlich an, ob sie mir verraten würden, warum sie ihre Masken nicht trugen. Er antwortete, ohne Blickkontakt aufzunehmen. Wenn ich geimpft sei, habe ich vor ihm doch nichts zu befürchten.

Bei der Gepäckaufgabe saßen die Mitarbeiterinnen der Fluglinie hinter Plexiglasscheiben, die an zwei dünnen Ketten von der Decke baumelten. Masken trugen sie nicht, obwohl die wiederkehrend durch den Flughafen hallende Durchsage sowohl Fluggäste wie auch Beschäftigte auf die Maskenpflicht hinwies. Einen Nachweis über irgendeines der drei G wollten sie nicht sehen – auch nicht auf Nachfrage.

Na gut, dachte ich, dann wird das bestimmt beim Sicherheitscheck abgefragt. Man steht sowieso ewig an, da könnte ein Flughafenmitarbeiter mühelos die Reihe ablaufen und kontrollieren, ohne die Wartezeit nur eine Sekunde zu verlängern. Passierte aber nicht, auch nicht vor oder nach dem Körperscan. Wir müssen seit zwanzig Jahren Wasserflaschen wegschmeißen, weil theoretisch jemand aus einer Flüssigkeit eine Bombe basteln könnte. Ein reales Virus hat da keine Priorität.

Im Bereich nach dem Check stand vor einem Café eine Tafel mit „Corona-News: Aufgrund der erhöhten Infektionszahlen gilt die 3G-Regel.“ Warum so ein Hinweis nötig war, wenn sich alle Menschen hier ohnehin nur unter 3G-Bedingungen aufhalten durften? Auch beim Boarding, der dritten Kontrolle, wollte der Mitarbeiter keinen Nachweis sehen. Auf Nachfrage reagierte er pampig: „Oder wollen sie es zeigen?“ Nein, denn so funktioniert das ja nicht.