Berlin-Mitte - Kann Berlin ein schönes, innerstädtisches Viertel bauen? Am Molkenmarkt besteht jetzt die Chance, die Tradition der europäischen Stadt modern zu interpretieren. Der 2020 gegründete Berliner Ortsverband des bundesweit tätigen Vereins Stadtbild Deutschland e.V. will monotone Fassaden verhindern, Erinnerungsbauten als Highlights platzieren, hofft auf die Umsetzung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und formuliert Forderungen an die Berliner Verantwortlichen. Dr. Peter Dobrick, Arzt in Berlin, engagiert sich als Leiter des Ortsverbands für eine gute Baukultur in der Stadt.

Berliner Zeitung: Herr Dobrick, wo finden Sie in Berlin die schöne europäische Stadt?