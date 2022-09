Nach einer Corona-Pause 2020 und einer kleineren Version 2021, ist es dieses Wochenende wieder so weit: Der Berlin-Marathon findet in alter Größe statt. Angemeldet sind über 45.000 Sportler aus 157 Nationen, es wird außerdem mit Hunderttausenden Zuschauern gerechnet. Besonders am 24. und 25. September (Sonnabend und Sonntag) ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen, es kommt jedoch auch schon vorher zu Sperrungen. Autofahrern wird empfohlen, die Innenstadt zu meiden, stattdessen sollte auf S- und U-Bahn ausgewichen werden.

Berlin-Marathon: Die Route

Die 42,195 Kilometer lange Strecke wurde dieses Jahr leicht verändert. Startpunkt ist die Straße des 17. Juni, von dort geht es über den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, weiter über Otto-von-Bismarck-Allee, Reinhardtstraße, Torstraße und Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz. Nach Süden führt die Route über Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln, an der Hasenheide vorbei Richtung Westen über Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg. Stadteinwärts geht es über Friedenau, Schmargendorf, Hohenzollerndamm zur Konstanzer Straße, zum Kurfürstendamm und zum Wittenbergplatz. Über Kleiststraße und Potsdamer Straße führt die Strecke zum Potsdamer Platz. Das letzte Stück führt entlang der Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel auf der Straße des 17. Juni.

Die Wettkämpfe

Am Sonnabend beginnt das Kinderprogramm des Berlin-Marathons um 8:30 Uhr mit einem Frühstückslauf auf dem Tempelhofer Feld. Ab 11:30 Uhr gibt es das Kids Skating auf der Zielgeraden an der Straße des 17. Juni. Auch um 11:30 Uhr beginnt der Mini-Marathon, dieser führt vom Potsdamer Platz zur Straße des 17 Juni. Von 14:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr findet der Inlineskating-Marathon über die volle Distanz statt.

Der Sonntag beginnt um 8:50 Uhr mit dem Wettkampf der Rollstuhlfahrer und Handbiker. Ab 9:15 Uhr starten die Läufer. Es wird erwartet, dass die letzten Teilnehmer das Ziel gegen 17:15 erreichen. Mit dabei sind dieses Jahr auch zwei der weltbesten Läufer: Doppel-Olympiasieger im Marathon Eliod Kipchoge aus Kenia und Guye Adola aus Äthiopien, der Gewinner des letzten Berlin-Marathons, treten gegeneinander an.

Die Sperrungen

Ab Montag, 19. 9. 2022, ca. 6 Uhr: Die Straße des 17. Juni wird zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor gesperrt. Die Sperrung gilt bis Dienstag, 27.09.22, ca. 24 Uhr.

Ab Mittwoch, 21. 9.2022, 6 Uhr: Die Sperrung der Straße des 17. Juni wird bis zum Großen Stern ausgeweitet, sodass sie auch die Yitzhak-Rabin-Straße umfasst.

Ab Freitag, 23. 9. 2022, 4 Uhr: Die Bereiche rund um das Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße werden gesperrt. Ab 18 Uhr werden außerdem der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag sowie die John-Foster-Duelles-Allee gesperrt, dies gilt bis Montagmorgen, ca. 6 Uhr.

Sonnabend, 24.09.2022

Ab 12 Uhr: Sperrung des Matthäikirchplatzes sowie der Sigismundstraße zwischen Potsdamer Straße und Hitzigallee bis etwa 19 Uhr.

Ab 12 Uhr: Sperrung der Potsdamer Straße zwischen Reichpietschufer und Stresemannstraße sowie der Ben-Gurion-Straße bis ca. 19 Uhr.

Ab 13 Uhr bis 20 Uhr: Sperrung von Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße.

Ab 14 Uhr: Sperrung der gesamten Laufstrecke der Skater und Mini-Marathon-Teilnehmer bis etwa 19 Uhr. Die Strecke wird nach der Reinigung wieder freigegeben.

An folgenden Kreuzungen kommt es außerdem zu Sperrungen vor dem Beginn der Sperrung der eigentlichen Skaterstrecke:

- Potsdamer Straße/Ebertstraße (ab 13:15 Uhr)

- Leipziger Straße/Wilhelmstraße (ab 14 Uhr)

- Leipziger Straße/Friedrichstraße (ab 14 Uhr)

- Leipziger Straße/Charlottenstraße (ab 14 Uhr)

Sonntag, 25.09.2022

Ab 5 Uhr bis ca. 11 Uhr: Sperrung der Altonaer Straße zwischen Klopstockstraße/Bartningallee und Großer Stern.

Ab 6 Uhr bis 19 Uhr: Sperrung von Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße.

Ab 7 Uhr bis etwa 17 Uhr: Sperrung des Kurfürstendamms zwischen Olivaer Platz und Uhlandstraße, Sperrung am Pariser Platz und der Wilhelmstraße an der Kreuzung Pariser Platz, außerdem Sperrung der Behrenstraße zwischen Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße.

Um 7:30 Uhr beginnt die Sperrung der Marathonstrecke. Der letzte Teilabschnitt wird um ca. 17:45 Uhr wieder freigegeben. Die Sperrzeiten sind in etwa:

Mitte: 7:30–18 Uhr

Friedrichshain-Kreuzberg: 8–14:30 Uhr

Tempelhof-Schöneberg: 8–15 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf: 8–17 Uhr

Die Überquerung der Strecke für den motorisierten Verkehr

Im Westen Berlins kann die Strecke über die A100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz gequert werden. Während der Läufe sind jedoch die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Stau.

In Mitte und Tiergarten können die Autofahrer den Tunnel Alexanderplatz und den Tiergartentunnel benutzen. Beide bleiben während der gesamten Veranstaltungszeit offen.

Weitere Einschränkungen

Außerdem kann es am Wochenende zu weiteren Einschränkungen durch Demonstrationen und Protestaktionen kommen. Bereits am Freitag, 23. 9., findet erneut ein globaler Klimastreik der Organisation Fridays for Future statt. Es kann zu Einschränkungen rund um den Invalidenpark kommen.

Am Sonnabend kann es vormittags durch eine Demo für ein „kinderverträgliches Straßenrecht“ zu Einschränkungen kommen, die Route führt vom Frankfurter Tor über die Frankfurter Allee, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke, Skalitzer Straße und Reichenberger Straße zum Lausitzer Platz. Außerdem kann es durch einen Auto- und Fahrradkorso gegen das Infektionsschutzgesetz zu Einschränkungen in Schöneberg kommen.