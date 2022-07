Was haben der ADAC, die SPD, die BVG und die Deutsche Bank mit dem Berliner Fetischclub „New Action“ und dem Lesbenmagazin L-Mag gemeinsam? Sie haben alle einen Stand beim Lesbisch-Schwulen Stadtfest in Schöneberg. Das findet an diesem Wochenende zwischen 11 und 24 Uhr (Sonnabend) bzw. bis 22 Uhr (Sonntag) in Schöneberg statt.

Traditionell ist es das letzte große Fest vor dem CSD-Wochenende. Wenn die meisten Berliner gefragt werden, was von beiden ihnen im Pride Month wichtiger ist, nennen sie das Stadtfest. Der Vorteil ist, dass die sechs Straßen, auf denen das Stadtfest stattfindet, dann doch so eng sind, dass man sich kaum aus dem Weg gehen kann.

BLZ In diesen Straßen wird am Wochenende gefeiert

Es gibt Werbung für fast alle großen Parteien (außer AfD), es gibt Stände mit exotischen Mahlzeiten und Getränken und der Vorteil dieser zwei Tage: Weil das Straßenfest offen für alle ist, ist es nicht so fetischlastig wie Folsom und nicht so verdrogt wie der Christopher Street Day.

Auf rund 20.000 Quadratmetern zwischen der Motz-, Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstrasse präsentieren verschiedene Vereine und Organisationen das breite Spektrum lesbischer, schwuler, bisexueller und transidentischer Projekte. In diesem Jahr ist das Motto „Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit!“ Für etwas Ordnung sorgt die Aufteilung des Fests in diesem Jahr in fünf Welten, die das Leben von Lesben und Schwulen (und wahrscheinlich auch allen anderen) reflektieren soll: Film, Radio, Sport, Politik und Gesundheit.

Klaus Wowereit ist auch dabei

So weiß jeder, wo sich schwule Filmproduzenten (Filmwelt), Piratenpartei (Politikwelt) und die Charité (Gesundheitswelt) finden lassen. Dazwischen sind immer wieder Bühnen aufgebaut, auf denen Podiumsdiskussionen, DJ-Sets oder Bandauftritte stattfinden. Als einer der Höhepunkte gilt die Politik-Talkshow „Das wilde Sofa“ auf der Stadtfestbühne.

Der mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Chef des Stadtfestes, Gerhard Hoffmann, prüft hier auf offener Bühne Gäste aus Politik und Kultur auf Herz und Nieren. Darunter Rechtsanwältin und Imamin Seyran Ates und Lala Süßkind vom Jüdischen Bildungswerk. Anschließend wird auf der Bühne der Rainbow-Award 2022 verliehen, der geht in diesem Jahr an das Projekt L-Support, einen Verein, der sich gegen Gewalt an lesbischen und queeren Frauen einsetzt. Gegen 16.25 Uhr wird, ebenfalls auf der Stadtfestbühne, das 28. Lesbisch-schwule Stadtfest offiziell eröffnet, von Elisabeth Ziemer (Grüne) und dem ehemaligen Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de