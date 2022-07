Zwei Großereignisse werden Berlin am Wochenende im Bann halten: Eine Großdemonstration am Sonnabend und eine Radsportveranstaltung durch die ganze Stadt. Autofahrer sollten daher auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Für diesen Sonnabend ruft das Bündnis „Zivile Zeitenwende“ zu einer bundesweiten Demonstration nach Berlin auf. Das Motto lautet: „Wir zahlen nicht für eure Kriege! 100 Milliarden für eine demokratische, zivile und soziale Zeitenwende“.

Die Organisatoren wenden sich mit der Demonstration gegen die von der Bundesregierung vorgesehene militärische Zeitenwende und das Aufrüstungspaket von 100 Milliarden Euro. Unter anderem verlangen sie die Umwidmung der Mittel zum Ausbau des Sozialstaats. „Die Aufrüstungspolitik ist grundfalsch, hochgefährlich und zynisch“, heißt es in einer Erklärung. Statt in Militarismus müssten die Mittel in massive öffentliche Investitionen und dauerhafte Ausgabenerhöhungen für Soziales, Gesundheit, Bildung, Kultur und Klima gesteckt werden.

Nach eigenen Angaben beteiligen sich mehr als 100 Organisationen und namhafte Einzelpersonen an dem Aufruf. Die Demonstration beginnt mit einer Auftaktkundgebung um 14 Uhr am Bebelplatz und endet nach einer rund einstündigen Laufdemo – unter anderem über die Friedrichstraße mit Zwischenkundgebung Unter den Linden, Ecke Wilhelmstraße - wieder am Bebelplatz mit einer längeren Abschlusskundgebung.

Radeln vom Brandenburger Tor zum Tegeler See – und zurück

Am Sonntag startet dann in Berlin erstmals das Rennen „VeloCity“, Nachfolger des Velothons, das von den Organisatoren des Berlin-Marathons veranstaltet wird.

Start und Ziel der Fahrradveranstaltung für „jedermann und jedefrau“ ist die Straße des 17. Juni in Tiergarten. Es werden mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet. Bereits am Freitag wurden erste Sperrungen rund um die Straße des 17. Juni aufgestellt. Betroffen sind die John-Foster-Dulles-Allee, Yitzhak-Rabin-Straße, Scheidemannstraße, Dorotheenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße, Heinrich-von-Gagernstraße und Paul-Löbe-Allee. Am Samstag finden auf der Straße der 17. Juni bereits die Kinderrennen des VeloCity statt.

Der 60 Kilometer lange „Stadtkurs“ für Hobbyfahrer führt am Sonntag nach dem Start am Brandenburger Tor vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie der Siegessäule, dem Reichstag oder auch der Eastside-Gallery.

Der erweiterte Kurs ist 90 Kilometer lang und führt zusätzlich zum „Stadtkurs“ nach Reinickendorf zum Tegeler See und zurück. Die Straßen, über die die Fahrradrouten führen werden, sind an dem Tag komplett für den Autoverkehr gesperrt.