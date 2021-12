Berlin - Die Ambulanz für Integrierte Drogenhilfe (AID) zieht von Kreuzberg nach Prenzlauer Berg. Der Mietvertrag für die angestammten Räume an der Kochstraße wurde im Sommer gekündigt. Im Februar bezieht die AID 400 Quadratmeter im ehemaligen Vivantes-Klinikum an der Fröbelstraße 17. Michael Frommhold, Geschäftsführer des Trägervereins „Notdienst Berlin“ zeigte sich am Mittwoch erleichtert, dass die Betreuung der Patienten ohne Unterbrechung weitergehen kann. „Allerdings stehen uns diese Räume nur bis August 2022 zur Verfügung.“ Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.