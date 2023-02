Amokfahrt-Zeuge: „Fühlte mich wie im Computerspiel, aber es war das reale Leben“

Kurz bevor Frank C. ein dumpfes Geräusch, dann einen aufheulenden Motor und Schreie wahrnimmt, sieht er diese Imbissbude, die an der Rankestraße am Kudamm mit Champagner zur Currywurst wirbt. Er denkt noch: Wie verrückt diese Berliner doch sind. Dann sieht der Biochemiker aus Aachen, der auf dem Weg zum Breitscheidplatz ist, Menschen durch die Luft fliegen.