Am 31. Dezember vergangenen Jahres war Mohammad Z. mit seiner Verlobten in der Nähe des Brandenburger Tores. Gemeinsam mit einem Freund wollten sie Silvester feiern. Sie hatten sich für ein Konzert auf die Gästeliste setzen lassen und warteten darauf, dass sie gegen 23 Uhr oder 23.30 Uhr eingelassen würden. Kurz danach wurde Mohammad Z. allerdings von Polizisten auf der Straße Unter den Linden überwältigt und festgenommen. Der Grund: Er soll einen Böller auf einen Beamten geworfen haben.

Neun Monate später sitzt Mohammad Z. auf der Anklagebank des Amtsgerichts Tiergarten. Er ist ein kleiner, schmaler Mann mit hoher Stimme. Vor zehn Jahren kam er aus dem Iran nach Deutschland. Der 40-Jährige arbeitet als Maschinenführer. Der Staatsanwalt Reiner Krüger wirft ihm versuchte gefährliche Körperverletzung vor, Widerstand gegen sowie einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Bisher wurden nur neun von 150 durch die Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft geführten Verfahren zu den Silvesterkrawallen vor Gericht entschieden und sieben Angeklagte zu Geldstrafen verurteilt. Ein Verfahren endete mit Jugendarrest. Ein Angeklagter erhielt eine Bewährungsstrafe. Die meisten der Verfahren, bei denen keine Beschuldigten ermittelt werden konnten, wurden allerdings eingestellt.

Im Fall Mohammad Z. sagt der Staatsanwalt, dass in der letzten Nacht des Jahres mehrere Personen versucht hätten, zu einer Veranstaltung am Brandenburger Tor zu gelangen. Dabei sei vermehrt Pyrotechnik abgeschossen worden. Das wollte die Polizei verhindern. Vor dem Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds soll der Angeklagte „mit Verletzungsvorsatz einen pyrotechnischen Gegenstand in Richtung der Polizeibeamten“ geworfen haben. Das sei von einem Polizisten beobachtet worden.



Der Böller landete wenige Meter vor den Einsatzkräften, ohne jemanden zu verletzen. Bei seiner Festnahme soll Mohammad Z. sich erheblich gewehrt haben. Es sei unmöglich gewesen, ihm Handschellen anzulegen.

Mohammad Z. sagt, er habe zu keiner Zeit Böller in der Hand gehabt

Mohammad Z. streitet die Vorwürfe ab. Ein Dolmetscher übersetzt seine Worte. Er habe gemeinsam mit seiner Verlobten und dem Freund darauf gewartet, zum Konzert eingelassen zu werden. Es sei sehr voll gewesen, immer mehr Menschen seien gekommen. „Hundertprozentig“ hätten sie keine Feuerwerkskörper dabeigehabt, versichert der Angeklagte. Auch kein Messer. Nicht mal ein Feuerzeug.



Die Böller und Feuerwerkskörper sind nach seinen Worten vielmehr von anderen gezündet worden. „Sie landeten auch vor unseren Füßen“, sagt der Angeklagte. Er habe sie mit seinen Schuhen weggekickt. Er habe zu keiner Zeit einen Böller in der Hand gehabt.

Als sie mich ergriffen, stand ich mit meiner Frau Hand in Hand einfach nur da. Der Angeklagte Mohammad Z.

Dann seien Polizisten gekommen. „Als sie mich ergriffen, stand ich mit meiner Frau Hand in Hand einfach nur da“, erzählt Mohammad Z. Die Polizisten hätten ihn ohne Grund an den Händen gepackt und zu Boden gerissen. „Ein Missverständnis“, will er zu den Beamten gesagt haben. Doch sie hätten ihm den Mund zugehalten, ihn mit den Stiefeln gegen den Kopf getreten. Mohammad Z. sagt, er habe das Bewusstsein verloren und sei erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. „Die haben mich behandelt wie einen Terroristen“, sagt er empört.

„Sie sagen, Sie wären von der Polizei angegriffen, geschlagen und getreten worden. Haben Sie Strafanzeige gestellt?“, will Staatsanwalt Krüger von ihm wissen. Mohammad Z. schüttelt den Kopf. Er habe Anzeige erstatten wollen. „Aber meine Frau war sehr verängstigt, sie hat mich gebeten, nichts zu machen.“



Dem Angeklagten widerspricht Kevin P., ein 22-jähriger Polizist, der einen Kopf größer ist als der Angeklagte und nun als Zeuge geladen ist. Er hat Mohammad Z. in der Silvesternacht beobachtet, will gesehen haben, wie sich der Mann einen Böller anzünden ließ und dann „in unsere Richtung geworfen hat“.

Polizist erkennt Angeklagten vor Gericht wieder

Kevin P. erzählt, dass er ihn nach dem Wurf die ganze Zeit beobachtet habe. Wie der Mann ausgesehen habe, will Richterin Balzer wissen. „Er sah aus wie jetzt, die Haare, der Bart. Ich erkenne ihn wieder.“



Etwa eine Minute nach dem Wurf des Böllers ging Kevin P. auf Mohammad Z. zu, um ihn festzunehmen. Warum er so lange gezögert habe, will der Verteidiger des Angeklagten wissen. Er habe sich erst einmal entschließen müssen, sagt der Zeuge. „Es war mein erster großer Einsatz.“

Doch die Festnahme gelang nicht so einfach. Mohammad Z. habe sich massiv widersetzt, sagt der Zeuge. Es sei nicht gelungen, dem am Boden liegenden Mann die Arme auf dem Rücken zu fesseln. Um den Mann überwältigen zu können, habe er sich zu mehreren sogenannten Schockschlägen entschlossen. Kollegen hätten ihn letztlich bei der Festnahme geholfen. Bewusstlos geworden sei der Angeklagte nach Angaben des Polizisten erst am Einsatzfahrzeug. Ein Rettungswagen brachte Mohammad Z. in eine Klinik.

Die Verlobte des Angeklagten, eine 25-jährige Studentin, bestätigt hingegen die Angaben von Mohammad Z. Als ihr der Angeklagte im Gerichtssaal mehrfach etwas zuruft, droht Richterin Birgit Balzer wegen Beeinflussung der Zeugin mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 200 Euro, ersatzweise mit vier Tagen Haft. Daraufhin stellt der Verteidiger einen Befangenheitsantrag, weil die Richterin sich die Äußerungen seines Mandanten nicht habe übersetzen lassen und somit gar nicht wissen könne, ob Mohammad Z. die Zeugin beeinflusst habe.



Eine andere Abteilung des Amtsgerichts muss nun über den Antrag entscheiden. Am 12. Oktober soll der Prozess fortgesetzt werden.