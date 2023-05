Beatmungsgerät bei Baby abgestellt: Pfleger in Berlin zu Geldstrafe verurteilt

Krankenpfleger Jacek A. wurde am Dienstag zu einer Geldstrafe verurteilt.

Krankenpfleger Jacek A. wurde am Dienstag zu einer Geldstrafe verurteilt. Katrin Bischoff

Djamal* kam mit einer Hirnfehlbildung zur Welt. Er atmete nicht ausreichend, litt an Epilepsie. Er musste beatmet werden und erhielt Sauerstoff. Als es etwas besser wurde und Djamal acht Monate alt war, holten ihn seine Eltern im Mai 2018 nach Hause nach Neukölln. Djamal wurde rund um die Uhr von Pflegekräften betreut. Laut ärztlicher Anordnung musste das Kind immer noch nachts an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, ein Monitor sollte stets seine Vitalfunktionen überwachen. Tagsüber bekam der Junge Sauerstoff.

Djamal machte Fortschritte, er konnte Brei essen und auch trinken, nach Dingen greifen und mit den Augen seine Eltern anschauen. Am 17. Juni 2018, Djamal war noch nicht einmal ein Jahr alt, erlitt das Kind einen Herzstillstand. 15 Minuten lang wurde das Gehirn des Babys nicht mit Sauerstoff versorgt. Mit fatalen Folgen: Der Junge erlitt schwerste neurologische Schäden.

Am Dienstag musste sich Jacek A. wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Die Staatsanwältin wirft dem gelernten Krankenpfleger vor, im Mai 2018 im Einvernehmen mit Djamals Eltern und entgegen den ärztlichen Anweisungen das Beatmungsgerät des von ihm betreuten kleinen Patienten abgeschaltet zu haben.

Drei Wochen später, am 14. Juni 2018, habe der 57-Jährige auch den Überwachungsmonitor für die Sauerstoffsättigung abgestellt, so die Anklage. Obwohl das Gerät zuvor mehr als 300 Sauerstoffmangel-Ereignisse bei dem Kind aufgezeichnet habe. Die Beatmung des Jungen sei nicht mehr notwendig, so die Auffassung des Pflegers. Damit habe er seine medizinische Fachkompetenz erheblich überschätzt, sagt die Staatsanwältin. Sein Wissen hatte er laut Anklage aus dem Internet bezogen.

Beatmungsgerät zeitweise ausgeschaltet

Jacek A. ist ein kräftiger Mann mit Gel in den Haaren. Er trägt zu den schwarzen Jeans und Schuhen eine schwarze Lederjacke. Er selbst äußert sich nicht zu den Vorwürfen, lässt seinen Anwalt sprechen. Der Jurist sagt, sein Mandant gebe zu, die maschinelle Beatmung des Kindes „zeitweise ausgesetzt zu haben“. Er habe in der Annahme gehandelt, damit das Beste für den Jungen zu tun. „Sollte sich das als Fehler herausstellen, dann tut ihm das unendlich leid“, erklärt der Verteidiger.

Nach seinen Worten soll sich der Zustand des Jungen zunächst auch merklich gebessert haben. Am Schicksalstag sei Djamal mit Bananenbrei gefüttert worden und habe sich dabei verschluckt. „Mein Mandant geht davon aus, dass das Verschlucken für den Herzstillstand verantwortlich war“, sagt der Anwalt.

Doch hat Jacek A. wirklich gedacht, den Jungen eigenmächtig von der Beatmungsmaschine entwöhnen zu können? Ein solches Weaning sei für ein so kleines Kind der falsche Weg, erklärte die medizinische Sachverständige vor Gericht. Das Entwöhnen von der Beatmungsmaschine wird zudem nur in Kliniken unter ärztlicher Aufsicht praktiziert.

Es ist nicht so, dass niemand Jacek A. auf die Folgen seines Handelns hingewiesen hätte. Eine Kollegin berichtet, dass sie entsetzt gewesen sei, als Jacek A. über das Weaning gesprochen habe. Auch habe er die Versorgung des Kindes allein übernommen. Sie habe ihren Chef und Djamals Kinderärztin informiert. Djamals Eltern macht die Zeugin keine Vorwürfe. Die Mutter habe sich immer liebevoll um ihren Sohn gekümmert. „Ich glaube, dass sie die Risiken überhaupt nicht begriffen haben.“

Eine andere Zeugin, die in regelmäßigen Abständen bei der Familie war, um Material für die Beatmungsmaschine vorbeizubringen, erzählt, dass die Eltern, die kaum Deutsch sprechen, dem Pfleger sehr vertrauten. Dann berichtet die Zeugin, dass der kleine Junge bei ihrem letzten Besuch auf der Couch gelegen habe. Er sei weder an den Monitor noch an das Beatmungsgerät angeschlossen gewesen. Sie habe Jacek A. zur Rede gestellt. Der Krankenpfleger habe ihr geantwortet, er wolle, dass das Kind selbstständig atme.

Auch die Kinderärztin wird vor Gericht gehört. Sie berichtet, dass sie Djamal nur zweimal gesehen habe vor dem „Ereignis“. Dabei sei sie auch gefragt worden, ob der Junge von der Maschine entwöhnt werden könne. „Ich habe gesagt, das ich das nicht entscheiden kann“, berichtet die Medizinerin. Sie habe Eltern und Pfleger an ein Schlaflabor verwiesen, das auf beatmete Kinder spezialisiert sei. Dort sollte Djamal am 6. Juni vorgestellt werden. Doch einen solchen Termin gab es offenbar nicht.

Was genau die Ursache für Djamals Kreislaufstillstand war, bleibt indes unklar. Die Sachverständige sagt, er könne durch die lange Zeit, in der er keinen Sauerstoff erhalten habe, in eine CO₂-Narkose gefallen sein. Ein „Atemstillstand einfach so“ sei ebenso möglich wie ein epileptischer Anfall. Auf alle Fälle hätte ein angeschlossener Monitor sofort Alarm geschlagen.

Nach knapp vier Stunden Verhandlung wird Jacek A. wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er muss 4800 Euro zahlen. Auch die Staatsanwältin hatte eine Geldstrafe gefordert, der Verteidiger auf Freispruch plädiert.

Herr A. habe irgendwann entschieden, dass der kleine Junge kein Beatmungsgerät und auch keinen Monitor, der ihn überwache, benötigte, sagt Lena Borth, die Vorsitzende Richterin. Obwohl es eine anderslautende ärztliche Anordnung gegeben habe. „Es ist ein haarsträubendes Verhalten, sich einfach darüber hinwegzusetzen.“

Djamal muss heute sehr viel Leid ertragen

Sie könne jedoch nicht mit Sicherheit sagen, dass das Abstellen der Maschinen einen kausalen Zusammenhang mit dem Herzstillstand des Kindes habe. Allerdings könne man dem nicht vorbestraften Angeklagten zum Vorwurf machen, dass er den Überwachungsmonitor abgestellt habe. „Dieser soll verhindern, dass es zu solch krassen Notfällen kommt“, sagt Borth. Sie erklärt auch: Wäre zeitnah verhandelt worden, „hätten wir hier auch über ein Berufsverbot gesprochen“.

Gegen Djamals Eltern war ursprünglich auch ermittelt worden. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt. Im Prozess sind sie als Zeugen aufgetreten. Die 38-jährige Mutter erklärte, sie spreche kaum Deutsch. Jacek A. habe über alles entscheiden können. Der Kindesvater sagte, für die Geräte sei Herr A. zuständig gewesen. „Er hat meinen Sohn fertig gemacht“, wird er später außerhalb des Gerichtssaals sagen.

Djamal lebt heute in einer Intensivpflege-Wohngemeinschaft in einem Wachkoma-Zustand. Er ist blind, kann nicht mehr nach etwas greifen, nicht mehr essen und trinken, wird über eine Sonde ernährt. Die Epilepsie hat sich verschlechtert. Die medizinische Sachverständige sagt: „Er war schon vorher ein Kind mit Behinderung. Jetzt ist er ein Kind, das massiv geschädigt wurde und sehr viel Leid ertragen muss.“



*Name geändert